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Боррель: 14-ый пакет санкций затронет российский ВПК
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 20:27

Боррель: 14-ый пакет санкций затронет российский ВПК

Глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что четырнадцатый пакет санкций ЕС в отношении РФ затронет военно-промышленный комплекс, финансовый и энергетический секторы, препятствует уклонению от санкций и будет включать новые персональные ограничения.

Ранее посолы стран Евросоюза договорились о четырнадцатом пакете антироссийских санкций. В него будут включены как новые меры, так и шаги по противодействию уклонению от уже существующих ограничений.

По информации, распространенной агентством РИА Новости, новые ограничения в отношении России окончательно утвердятся на встрече Совета ЕС по внешним делам в понедельник, 24 июня; в этот же день пакет будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу.

"Мы договорились о четырнадцатом пакете санкций ЕС против России, крепком наборе индивидуальных и секторальных мер, направленных на подорвать военный потенциал России в отношении Украины.

Он ориентирован на военно-промышленный комплекс, финансовый сектор, энергетику, уклонение от санкций", — написал Боррель в соцсетях.

По его словам, пакет также предусматривает персональные ограничения в отношении физических лиц и организаций.

СМИ сообщали о возможном включении в санкционный пакет ограничений на использование инфраструктуры Евросоюза для реэкспорта российского сжиженного газа, а также о добавлении в "черный список" танкеров, перевозящих российскую нефть.

Кроме того, Евросоюз планирует расширить список санкционированных лиц, включив в него более 40 новых физических лиц и организаций.

По словам председательницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ограничения могут затронуть также "теневые финансовые схемы за рубежом".

В России неоднократно заявляли, что страна способна справиться с давлением со стороны санкций, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает решимости признать неудачу санкций против России. В западных странах часто высказываются мнения о неэффективности антироссийских санкций.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный ущерб мировой экономике. По его мнению, основной целью Запада является ухудшение жизни миллионов людей.

Против России, граждан и организаций страны с февраля 2022 года ввели 13 санкционных пакетов. Под европейскими ограничениями находятся 1725 физических лиц и 420 организаций.

Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять финансовую поддержку лицам, включенным в списки санкций.

Кроме того, физическим лицам дополнительно запрещено посещение Евросоюза.

Фото: www. flickr. com/European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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