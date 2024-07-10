Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на форуме в США, где проходит саммит НАТО, выразил сожаление, что на Украине гибнут люди, но подчеркнул необходимость продолжения военной поддержки конфликта для противостояния России.

Он отметил, что поддержка Украины является защитой собственной безопасности ЕС и единственным путем к достижению мира. Боррель заявил, что все хотят мира, особенно украинцы, но задался вопросом, каким должен быть этот мир.

Он подчеркнул, что если ЕС прекратит поддерживать Украину, конфликт быстро закончится, так как Украина не сможет защитить себя без этой поддержки. Однако он указал, что такой исход приведет к плачевным последствиям для украинского народа.

Глава европейской дипломатии выразил сожаление по поводу гибели людей, но отметил, что украинские солдаты сражаются и погибают, защищая свою страну.

Фото:lamoncloa.gob.es/Pool Moncloa/JM Cuadrado(Creative Commons CC0 License)