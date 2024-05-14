Исследование ученых из Маастрихтского университета в Нидерландах показало, что скука может толкать людей к саморазрушительному поведению. В эксперименте участвовали 129 человек в возрасте около 21 года, которым были даны задания, вызывающие скуку, гнев или нейтральные эмоции.

Оказалось, что в состоянии скуки люди склонны выбирать более неприятные стимулы, например, визг свиньи вместо щебетания птиц. Эти результаты предполагают, что скука может иметь значительное негативное воздействие на поведение человека, ведя к выбору вредных для себя опций, сообщает Газета.Ру.

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