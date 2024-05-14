Исследование ученых из Маастрихтского университета в Нидерландах показало, что скука может толкать людей к саморазрушительному поведению. В эксперименте участвовали 129 человек в возрасте около 21 года, которым были даны задания, вызывающие скуку, гнев или нейтральные эмоции.
Оказалось, что в состоянии скуки люди склонны выбирать более неприятные стимулы, например, визг свиньи вместо щебетания птиц. Эти результаты предполагают, что скука может иметь значительное негативное воздействие на поведение человека, ведя к выбору вредных для себя опций, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Lucky Ambago Purok Otso (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Южная Осетия и Иран будут сотрудничать в сфере передовых технологий
Южная Осетия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере передовых технологий. Соглашение было заключено между Министерством экономического развития Южной Осетии и Иранской благотворительной ассоциацией развития науки и технологий.
Ушаков считает сотрудничество РФ и КНР стабилизирующим фактором
Сотрудничество Российской Федерации и Китая является одним из элементов укрепления взаимоотношений на международной арене в общем, это мнение выразил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Аэрофлот" запускает шаттл-сервис между Москвой и Санкт-Петербургом
С 1 июня "Аэрофлот" запускает шаттл-сервис между Москвой и Санкт-Петербургом, предлагая рейсы каждые 15 минут из Шереметьево и каждые 30 минут из Внуково. Всего в день запланировано 70 вылетов в Пулково.
В "Аэрофлоте" в полтора раза увеличился пассажиропоток на международных рейсах
Авиакомпания "Аэрофлот" с января по апрель значительно увеличила пассажиропоток на международных направлениях, достигнув роста в полтора раза по сравнению с прошлым годом, перевезя 3,9 миллиона пассажиров.