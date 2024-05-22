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ТАСС: Песков сообщил, что ничего политического в проекте о координатах границ на Балтике нет
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:27

ТАСС: Песков сообщил, что ничего политического в проекте о координатах границ на Балтике нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение Минобороны РФ о пересмотре координат границ в Балтийском море не носит политического характера. Однако он подчеркнул, что уровень конфронтации в регионе высок, что требует от ведомств действий для обеспечения национальной безопасности.

Песков также переадресовал вопросы о деталях в Минобороны.

Ранее из военно-дипломатических источников стало известно, что никаких намерений изменять ширину территориальных вод или другие параметры границы РФ в регионе не существует, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Березина Валерия (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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