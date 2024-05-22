Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение Минобороны РФ о пересмотре координат границ в Балтийском море не носит политического характера. Однако он подчеркнул, что уровень конфронтации в регионе высок, что требует от ведомств действий для обеспечения национальной безопасности.

Песков также переадресовал вопросы о деталях в Минобороны.

Ранее из военно-дипломатических источников стало известно, что никаких намерений изменять ширину территориальных вод или другие параметры границы РФ в регионе не существует, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Березина Валерия (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)