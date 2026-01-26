Засыпаешь во Франции — просыпаешься в Швейцарии: гостиница, в которой страны делят один номер

Представьте себе путешествие, в котором смена страны происходит не в аэропорту, а прямо в пределах гостиницы. В Европе существуют отели, где государственная граница проходит через стены, залы и номера. Такие места давно стали туристическими феноменами и наглядным примером условности линий на карте. Об этом сообщает АТОР.

Отель, разделённый линией на карте

В горах Юра, на границе Франции и Швейцарии, расположена деревня Ла-Кюр — поселение, которое оказалось поделено между двумя государствами. Причина кроется в Даппском договоре 1862 года, после которого граница прошла прямо через жилые дома. С тех пор линия раздела стала частью повседневной жизни.

Главной достопримечательностью Ла-Кюра считается отель Arbez Franco-Suisse. Снаружи он выглядит как типичная альпийская гостиница, но внутри его пересекает настоящая международная граница. Одна часть здания относится к Франции, другая — к Швейцарии, что делает пребывание здесь по-настоящему необычным.

Хитрость, ставшая легендой

Здание возвёл предприниматель Альфонс Понтус ещё до вступления договора в силу, заранее узнав о грядущем изменении границ. Он построил дом строго по намеченной линии, рассчитывая на выгоду от транзитного положения. После утверждения соглашения в одной части работал французский бар, в другой — швейцарский магазин.

В 1921 году здание стало отелем. Сегодня Arbez Franco-Suisse имеет два адреса и подчиняется законам сразу двух стран. Граница проходит через ресторан, коридоры и несколько номеров, а интерьер подсказывает гостям, где именно они находятся — от цветовых решений до подушек с флагами.

Граница как часть истории

Самым известным считается номер Suite Cerdan, где кровать стоит прямо на линии границы. Во времена Второй мировой войны это расположение спасало жизни: верхние этажи отеля находились на территории нейтральной Швейцарии и служили укрытием для беглецов.

Сегодня гостиница живёт спокойной жизнью, хотя её двойственный статус по-прежнему создаёт сложности с налогами и согласованиями. Тем не менее гости приезжают сюда именно за этим уникальным ощущением.

Когда граница рядом

Подобное чувство возникает и в других приграничных точках Европы. Например, в районе немецкого Вайль-ам-Райне, где пешая прогулка может за минуты привести в другую страну. В российском Ивангороде из окон гостиниц видна эстонская Нарва, а сама граница становится частью городского пейзажа, что напоминает ситуации с очередями на границе с Эстонией.

В России строительство отелей прямо на линии границы запрещено, но есть места, где другая страна буквально перед глазами. Самый известный пример — Благовещенск, откуда через Амур виден китайский Хэйхэ.

Подобная "прозрачность" границ характерна и для Швейцарии в целом — это заметно даже в том, как устроены сады и парки Швейцарии, где пространство не подчеркивает разделение, а создаёт ощущение единства.

Такие места превращают путешествие в редкий опыт, где география ощущается не по документам, а буквально на каждом шаге.