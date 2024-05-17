Эстония приняла решение застроить участки земли, которыми ранее планировалось обменяться с Россией. Строительство будет включать проектирование границы вокруг так называемого "Саатсеского сапога", часть Псковской области, вдавшуюся в эстонскую территорию.

Обмен землей с Россией, который включал бы передачу приграничного участка земли в Таллинне, теперь не рассматривается как возможность на ближайшие десятилетия.

Эстония планирует завершить обустройство границы к концу 2025 года. Подписанные в 2014 году договоры о госгранице и морских пространствах так и не были ратифицированы парламентами обеих стран, сообщает РИА Новости.

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