Эстония приняла решение застроить участки земли, которыми ранее планировалось обменяться с Россией. Строительство будет включать проектирование границы вокруг так называемого "Саатсеского сапога", часть Псковской области, вдавшуюся в эстонскую территорию.
Обмен землей с Россией, который включал бы передачу приграничного участка земли в Таллинне, теперь не рассматривается как возможность на ближайшие десятилетия.
Эстония планирует завершить обустройство границы к концу 2025 года. Подписанные в 2014 году договоры о госгранице и морских пространствах так и не были ратифицированы парламентами обеих стран, сообщает РИА Новости.
Фото: flickr.com/LHOON (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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