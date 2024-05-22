С истечением срока действия президентских полномочий Владимира Зеленского на Украине возрастает борьба за власть, отмечает обозреватель UnHerd Бетани Эллиотт.
Она подчеркивает, что оставаясь у власти, Зеленский подвергается атакам со стороны своих внутренних противников, что только усиливает напряженность обстановки. Эллиотт также отмечает, что истечение срока полномочий лишь усиливает напряженность, поскольку противники Зеленского уже начали изображать его как "нелегитимного деспота, страдающего манией власти".
Срок действия полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены в связи с объявлением военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявил, что проведение выборов в настоящее время "неуместно".
Президент России Владимир Путин отметил, что вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий должны решать политические и правовые институты самой Украины. Путин напомнил, что в конституции Украины предусмотрены различные механизмы, оценку которых должен дать Конституционный суд страны.
Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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