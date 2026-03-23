Рабочий стаж под прицелом органов: власти Мурманской области нашли способ победить серый сектор

В Мурманской области сформировали комплексный подход к борьбе с нелегальной занятостью, направленный на сокращение доли серого сектора экономики. По официальной информации регионального правительства, за прошедший 2025 год усилиями профильных ведомств удалось легализовать труд более трех тысяч граждан. Губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании акцентировал внимание на серьезных последствиях уклонения от трудового законодательства. Активная работа по выявлению нарушений продолжается в текущем периоде с привлечением широкого круга государственных структур.

Межведомственный механизм контроля

Для пресечения нарушений в Мурманской области была запущена работа специальной межведомственной комиссии под эгидой министерства труда и социального развития. В структуру данного органа вошли представители налоговой службы, правоохранительных органов, трудовой инспекции, а также объединений работодателей и профсоюзов. Такой формат взаимодействия позволяет оперативно координировать действия между ведомствами и охватывать различные сферы экономической деятельности. Сотрудничество муниципальных органов власти с региональным правительством способствует более точечному мониторингу ситуации на локальных рынках труда.

"Муниципальное звено сегодня играет решающую роль в стабилизации кадровых вопросов на местах. Создание полноценных площадок для диалога власти и бизнеса позволяет не только выявлять нарушения, но и формировать прозрачную среду для развития предпринимательства. Системность подхода здесь является определяющим фактором, так как разрозненные проверки зачастую не имеют долгосрочного накопительного эффекта. Подобные комиссии обеспечивают необходимый баланс контроля и поддержки для добросовестных участников экономических отношений" Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Члены комиссии проводят регулярный анализ данных для выявления работодателей, использующих незаконные формы трудоустройства. Система настроена таким образом, чтобы информация из разных источников аккумулировалась в едином центре принятия решений. Это помогает принимать своевременные меры реагирования и предотвращать уход компаний в теневой сектор.

Риски теневой экономики

Региональные власти подчеркивают, что работа без официального оформления несет существенные угрозы для всех сторон процесса. Предприниматели, практикующие выплату зарплат в конвертах и избегающие социальных отчислений, подвергают себя серьезной ответственности, включая уголовную. Риски для работодателей включают не только штрафные санкции, но и блокировку деятельности, что негативно сказывается на стабильности бизнеса.

Для самих сотрудников нелегальная занятость оборачивается отсутствием социальных гарантий, невозможностью подтвердить стаж для пенсионных начислений и отсутствием выплат при больничных или несчастных случаях на производстве. Отсутствие юридически закрепленных отношений лишает работника защиты со стороны законодательства при возникновении трудовых споров. Осведомленность граждан о последствиях такого формата занятости является одной из приоритетных задач профилактической работы.

Итоги и динамика работы

Показатели работы за 2025 год наглядно иллюстрируют результативность выбранного курса: из теневой экономики удалось вывести более трех тысяч человек. Эти граждане получили официальный статус, что гарантирует им соблюдение трудовых прав и получение соответствующих социальных льгот. Такая мера также способствует увеличению налоговых поступлений в бюджет региона, что направляется на развитие социальной инфраструктуры.

Власти Мурманской области не намерены останавливаться на достигнутых цифрах и планируют продолжать работу в аналогичном ключе. В текущих условиях приоритетом остается налаживание доверительных отношений с бизнесом, который готов работать в легальном правовом поле. Мониторинг трудового рынка будет проводиться на постоянной основе, чтобы своевременно реагировать на изменения экономической ситуации и предупреждать факты неправомерного удержания сотрудников в серой зоне.