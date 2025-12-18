Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Бораго (Borago officinalis)
© commons.wikimedia.org by Adrian S Pye is licensed under CC BY-SA 2.0
Иван Трухин Опубликована сегодня в 20:14

Посадила это растение в конце зимы — весной почва стала рыхлее и плодороднее без удобрений

Бурачник советуют использовать как зелёное удобрение на грядках — House Digest

Если в конце зимы вам хочется сделать задел на более плодородный сезон, начинать можно не только с овощей. Есть растение, которое заранее "работает" на структуру и питание грунта, а летом ещё и украшает участок. Его можно вырастить рассадой дома, чтобы весной быстро переселить в сад. Об этом сообщает House Digest.

Что посадить в конце зимы для здоровья почвы

Речь о бораго, или бурачнике лекарственном (Borago officinalis) — однолетнике с выразительными цветками, который охотно привлекает опылителей. У него есть два свойства, из-за которых его ценят не только как декоративную культуру, но и как помощника для огорода.

Во-первых, бурачник образует длинный стержневой корень. Он уходит глубоко и как бы "раскрывает" плотный слой, помогая почве лучше пропускать воду и воздух. Во-вторых, растение называют "аккумулятором питательных веществ": оно извлекает минералы из грунта, накапливает их в листьях, а затем возвращает в почву при разложении зелёной массы. Поэтому бурачник нередко используют как зелёное удобрение — дают нарастить массу, а затем срезают и оставляют на месте или заделывают, чтобы органика быстрее переработалась.

Как правильно посеять бурачник в помещении

Семена рекомендуют сеять за 6-8 недель до предполагаемой даты последних весенних заморозков. Лучше взять рассадные лотки с глубокими ячейками: корню бурачника тесно в мелких кассетах, а лишний стресс на старте ему ни к чему. Используйте стартовый грунт для семян и заглубляйте посадку примерно на 0,6-1,3 см. На практике удобнее класть по два семени в ячейку и затем оставить более крепкий росток.

Влажность стоит держать ровной, без "болота", а рассаду — под лампами. Прорастают семена обычно быстро: в пределах 7-14 дней.

Пересадка: важное предупреждение и безопасный подход

У бурачника репутация капризного к пересадке растения, и причина в том же стержневом корне: его легко повредить. При этом пересадка возможна, если действовать аккуратно и не тревожить корневую систему. Опытные садоводы советуют переносить рассаду, когда она достигает примерно 5-15 см в высоту: в этот момент проще пересадить с минимальными потерями.

Если в одной ячейке взошли оба семени, не пытайтесь разъединять ростки. Проще срезать более слабый у линии почвы, чтобы не травмировать корни. Высаживать бурачник можно почти в любой грунт, но с обязательным условием хорошего дренажа, а расстояние между растениями держать около 46-61 см. Такой подход помогает растению быстро прижиться и в дальнейшем спокойно выполнять свою "почвенную" работу.

