Если мозг быстро устаёт — дело не в возрасте: что нужно делать каждый день

Мозг редко подаёт тревожные сигналы сразу. Он просто начинает работать медленнее, хуже удерживает внимание и быстрее устаёт. При этом учёные подчёркивают: когнитивный спад — не неизбежность возраста, а во многом следствие образа жизни. stoplusjednicka. cz.

Почему мозгу нужна ежедневная нагрузка

Нейроучёные всё чаще сравнивают мозг с мышцей, которая теряет форму без регулярной работы. Поддерживать его активность важно не время от времени, а каждый день. Как отмечают специалисты, начинать такую тренировку никогда не рано и не поздно: даже небольшие, но систематические усилия дают эффект.

"Когда начать? Хороший вопрос. Ответ — немедленно", — подчёркивает нейроучёный Алеш Беньямин Стюхлик из Института физиологии Чешской академии наук.

По его словам, лучше всего работают разнообразные задачи: тесты на память, кроссворды, судоку, логические головоломки. При этом значительную роль играют и нематериальные факторы — живое общение, умение справляться со стрессом и отказ от постоянного автоматизма в повседневных действиях.

Физическая активность и питание как поддержка мозга

Современные исследования подтверждают, что умственная нагрузка не должна существовать в отрыве от физической активности. Регулярные упражнения, включая аэробику и йогу, помогают поддерживать память, концентрацию и способность решать сложные задачи. Это связано с нейропластичностью — способностью мозга адаптироваться к изменениям.

"Мозг состоит на 60 процентов из жира, что делает его самым жирным органом в организме", — говорит невролог Капил Сачдева из Северо-Западного института медицины.

Он подчёркивает, что липиды играют ключевую роль в эффективности работы нервной системы. Поэтому физическую и умственную активность важно дополнять рационом, в котором присутствуют полезные жиры.

Работают ли популярные "тренировки для ума"

Индустрия когнитивных тренировок обещает быстрые и универсальные улучшения — от ускоренного мышления до роста интеллекта. Однако крупное исследование, проведённое BBC совместно с учёными Кембриджского университета под руководством Адриана М. Оуэна, показало более сдержанную картину.

Участники действительно улучшали результаты в тех заданиях, которые регулярно выполняли. Но эти успехи почти не переносились на другие когнитивные области.

"Если ты часто решаешь судоку, ты станешь в этом лучше, но это не значит, что тебе будет проще сосредоточиться на работе", — отмечает Оуэн.

Контрольная группа, не проходившая тренировки, показала схожие улучшения, что исследователи связали с эффектом повторного тестирования, а не с реальным ростом умственных способностей.

Почему музыка оказалась исключением

Отдельные виды активности всё же демонстрируют более широкий эффект. Исследование 2024 года в International Journal of Geriatric Psychiatry, охватившее более тысячи человек старше сорока лет, показало: музыка заметно выделяется среди других занятий.

"Люди, которые всю жизнь занимаются музыкой, показывают лучшие результаты в тестах памяти и скорости мышления", — отметила нейробиолог Гайя Ветере.

Игра на инструментах, пение и даже регулярное прослушивание музыки активируют сразу несколько зон мозга — от слуховых до моторных и эмоциональных. Это объясняет, почему музыкальная память часто сохраняется даже при болезни Альцгеймера, когда другие виды памяти уже нарушены.

Что в итоге помогает мозгу оставаться активным

Мозг обладает колоссальным потенциалом и использует его полностью, даже во сне. Поддерживать его работоспособность помогают не чудо-методики, а сочетание привычных вещей: движение, разнообразная умственная нагрузка, музыка, питание и живое общение. Именно такая комплексная активность позволяет дольше сохранять ясность мышления и гибкость ума.