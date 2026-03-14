Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
© unsplash.com by Anna Hecker is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 13:48

Интеллектуальные традиции живут: как губернатор Камчатки поддерживает старейший книжный магазин

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 14 марта проинспектировал состояние книжного магазина "Центральный" в Петропавловске-Камчатском. Визит главы региона на улицу Ленинскую стал реакцией на жалобы горожан в социальных сетях, выразивших опасения из-за потенциального прекращения работы торговой точки. В ходе встречи с собственником бизнеса Станиславом Кожаном принято решение о выработке мер по спасению одного из старейших культурных объектов полуострова.

Значимость книжного наследия

Дом книги "Центральный" на протяжении многих десятилетий остается центральным узлом интеллектуальной жизни краевой столицы. Сформировавшиеся еще в советский период традиции бережного отношения к литературе продолжают поддерживаться местными жителями, для которых магазин является знаковым местом.

Магазин управляется холдингом "Новая книга", который за почти тридцать лет своего существования проделал внушительную работу. Организация выпустила около 700 наименований печатной продукции, посвященной истории и природе Камчатки, многие из которых были удостоены федеральных наград и признаны лучшими изданиями в стране.

Глава региона отметил, что площадка выполняет важную культурную миссию, способствуя развитию краеведения и сохранению исторического наследия Дальнего Востока. Усилия команды предприятия по популяризации камчатской литературы заслуживают поддержки на государственном уровне.

Государственная поддержка проекта

Власти Камчатского края намерены обеспечить стабильное будущее для книжного магазина через комплексную программу помощи. Взаимодействие с владельцем торговой сети Станиславом Кожаном позволит стабилизировать деятельность предприятия за счет административных и финансовых инструментов.

"Сохранение инфраструктурных объектов с высокой культурной нагрузкой требует системного подхода со стороны муниципальных и региональных властей. Инвестиции в такие проекты — это не просто финансовая помощь конкретному бизнесу, а стратегический шаг в формировании комфортной городской среды. Регенерация подобных пространств позволяет поддерживать преемственность поколений и развивать локальный идентичный контекст региона. Опыт камчатского кейса может стать примером эффективного диалога между властью, бизнесом и жителями для многих территорий страны".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Владимир Солодов подчеркнул принципиальную позицию правительства в данном вопросе, заявив о четком намерении сохранить заведение. Оперативная реакция на запросы общественности стала ключевым фактором, позволившим предотвратить возможную утрату объекта.

Благоустройство прилегающей зоны

Помимо финансового оздоровления, губернатор дал прямое поручение профильным структурам провести работы по благоустройству территории вокруг Дома книги. Создание привлекательного околомагазинного пространства должно стать дополнением к обновлению самого книжного центра.

Облагораживание участка на улице Ленинской направлено на то, чтобы сделать точку притяжения более доступной и эстетичной для посетителей. Такие преобразования призваны подчеркнуть значимость заведения в облике современного города и закрепить статус этого места как центра интеллектуального досуга.

Запланированные действия подтверждают неизменность интереса жителей к книгам, что стало заметным социальным маркером в условиях текущей урбанизации региона. Реализация программы поддержки начнется в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить устойчивость работы знаменитого магазина.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet