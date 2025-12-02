100 млн долларов рекламы и привычки клиентов: почему Booking способен шокировать рынок

Возвращение Booking.com на российский рынок может резко изменить расклад сил в онлайн-бронированиях, считают эксперты. Российские агрегаторы, получившие значительную долю рынка после ухода международного игрока, могут столкнуться с серьёзной конкуренцией, что отразится на доходах и лояльности клиентов, обсуждали на конференции TravelHub.

Российский рынок после ухода Booking

До 2022 года отечественные компании контролировали не более 30% онлайн-бронирований российских отелей. После ухода Booking.com доля российских агрегаторов выросла до 55% в 2024 году, а к концу 2025-го, по оценке Ассоциации туристических агрегаторов, она может достичь 59%. Такое резкое увеличение стало возможным благодаря активной работе с отелями и квартирами, а также адаптации сервисов под запросы пользователей.

Президент РСТ Илья Уманский, модератор сессии на конференции, отметил, что рынок ещё развивается.

"Не сказал бы, что сейчас на рынке присутствуют игроки, которые удовлетворяют все запросы пользователей, есть куда развиваться", — отметил Иван Фефелов, топ-менеджера "Яндекс Путешествий".

Эксперт подчеркнул, что технологии отечественных сервисов позволяют бронировать жильё разного формата, но полного универсального решения, объединяющего все предложения и гарантированно выгодные условия, пока нет.

Опасения российских агрегаторов

Основной страх игроков заключается в маркетинговой мощи Booking.

"Всем придется больно. Это не означает, что он автоматически вернет ту долю, которая у него была, но усилится конкурентная борьба. База у международных игроков значительно выше, они имеют отличное маркетинговое восприятие внутри России", — отметил Фефелов.

Аркадий Рутман, руководитель технологической компании "Атом-С", добавил, что угрозу представляет именно бренд и привычки аудитории.

"На стороне Booking — сила бренда, маркетинга и привычки целевой аудитории", — подчеркнул он.

При этом с технологиями у российских агрегаторов, включая "Островок" и "Яндекс Путешествия", проблем нет. Эксперт отметил, что международный игрок вряд ли предложит что-то принципиально новое, а вопрос возвращения Booking скорее финансовый: куда будут уходить 20-25% комиссий с бронирований, которые агрегаторы берут с отелей.

Международный игрок как "черный лебедь"

Booking.com располагает крупными финансовыми ресурсами: только в 2024 году рекламный бюджет компании составил 100 млн долларов. Эксперты называют международного конкурента "черным лебедем", способным изменить рынок в свою пользу и усилить конкурентное давление на российских операторов.