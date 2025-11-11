Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© publicdomainpictures.net by Mabel Amber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 12:59

Венгр, который научил англичан слушать тишину: как Дэвид Салэй взял Букеровскую премию

Дэвид Салэй получил Букеровскую премию 2025 года за роман "Плоть"

Британский писатель венгерского происхождения Дэвид Салэй стал обладателем Букеровской премии 2025 года. Его роман "Плоть" (Flesh), поразивший жюри своей глубиной и своеобразной эстетикой, был признан лучшей англоязычной книгой года.

История победы

Жюри под председательством Родди Дойла - лауреата премии 1993 года — единогласно выбрало роман Салэя из более чем 150 заявок. Впервые в истории награды лауреат прошлых лет сам возглавил отборочный комитет.

"Книга, к которой мы постоянно возвращались, которая выделялась среди других замечательных романов, была "Плоть" — из-за ее уникальности. Мы никогда не читали ничего подобного", — отметил председатель жюри Родди Дойл.

Церемония прошла в Лондоне, где писателю вручили чек на 50 тысяч фунтов стерлингов и символическую статуэтку. Приз вручила прошлогодняя победительница — британская автор Саманта Харви, прославившаяся романом "Орбита" о жизни шести астронавтов на МКС.

Роман, в котором звучит тишина

"Плоть" — шестой роман Салэя. В его центре история молодого венгра Иштвана, выросшего в унылом спальном районе и оказавшегося в мире роскоши и лжи лондонской элиты. Сюжет постепенно раскрывает, как стремление к успеху и признанию может превратиться в ловушку, а иллюзия контроля — в хаос.

"Не думаю, что я когда-либо читал роман, который так искусно использует пустое пространство страницы. Автор словно приглашает читателя заполнить это пространство, наблюдать, почти создавать персонаж вместе с ним", — пояснил Дойл.

Особенностью стиля Салэя стало мастерское владение паузой и лаконизмом: его тексты кажутся простыми, но за сдержанностью кроется мощная эмоциональная энергия.

Писатель с двумя родинами

Дэвид Салэй родился в Будапеште, вырос в Канаде, а позже обосновался в Великобритании. До "Плоти" он уже попадал в шорт-лист Букера — в 2016 году за роман "All That Man Is", в котором исследовал кризис мужской идентичности.

Писатель известен своим вниманием к внутренним противоречиям человека, а также минималистичной прозой, в которой каждое слово отточено до предела. Его книги часто называют "архитектурными" — они построены с идеальной точностью, где смысл возникает на стыке сказанного и недосказанного.

Исторический контекст

  1. 1969 — учреждена Букеровская премия, одно из самых престижных литературных отличий мира.

  2. 1981 — награду получил Салман Рушди за "Дети полуночи", произведение, изменившее представление о постколониальной литературе.

  3. 2019 — впервые в XXI веке премию разделили две писательницы — Бернардин Эваристо и Маргарет Этвуд.

  4. 2025 — впервые лауреатом стал автор венгеро-британского происхождения.

Мифы и правда

  • Миф: Букеровскую премию могут получить только британские писатели.
    Правда: с 2014 года премия открыта для авторов любой национальности, если их произведение написано на английском и издано в Великобритании или Ирландии.

  • Миф: жюри выбирает победителя по популярности книги.
    Правда: решение принимается исключительно по художественным достоинствам текста, без учёта тиражей и рейтингов.

  • Миф: Букеровская премия — это только денежная награда.
    Правда: престиж премии обеспечивает писателю мировое признание, рост продаж и новые переводы.

Три интересных факта

  1. Роман "Плоть" уже готовится к экранизации: права приобрела британская продюсерская компания, специализирующаяся на независимом кино.

  2. Салэй известен тем, что пишет первые черновики исключительно вручную — в старых тетрадях и без правок.

  3. Несмотря на международный успех, автор избегает публичных мероприятий и редко даёт интервью, предпочитая говорить только через тексты.

FAQ

Как выбирают лауреата?
Жюри, состоящее из писателей, критиков и издателей, читает более 150 произведений и формирует длинный список, затем шорт-лист из шести книг и финальное решение.

Можно ли подать книгу самостоятельно?
Нет, книги выдвигают издательства, зарегистрированные в Великобритании или Ирландии.

Какая награда вручается победителю?
50 тысяч фунтов стерлингов, статуэтка и мировой читательский интерес, который обычно приводит к многократному росту продаж.

А что если…

Если бы жюри пошло по пути эксперимента и выбрало не "Плоть", а один из других романов финалистов, внимание публики могло бы сместиться к темам экологии, цифровизации и социальных сетей. Однако выбор Салэя — возвращение к классической литературе, где в центре стоит человек, его боль и способность к самоосознанию.

