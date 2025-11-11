Венгр, который научил англичан слушать тишину: как Дэвид Салэй взял Букеровскую премию

Британский писатель венгерского происхождения Дэвид Салэй стал обладателем Букеровской премии 2025 года. Его роман "Плоть" (Flesh), поразивший жюри своей глубиной и своеобразной эстетикой, был признан лучшей англоязычной книгой года.

История победы

Жюри под председательством Родди Дойла - лауреата премии 1993 года — единогласно выбрало роман Салэя из более чем 150 заявок. Впервые в истории награды лауреат прошлых лет сам возглавил отборочный комитет.

"Книга, к которой мы постоянно возвращались, которая выделялась среди других замечательных романов, была "Плоть" — из-за ее уникальности. Мы никогда не читали ничего подобного", — отметил председатель жюри Родди Дойл.

Церемония прошла в Лондоне, где писателю вручили чек на 50 тысяч фунтов стерлингов и символическую статуэтку. Приз вручила прошлогодняя победительница — британская автор Саманта Харви, прославившаяся романом "Орбита" о жизни шести астронавтов на МКС.

Роман, в котором звучит тишина

"Плоть" — шестой роман Салэя. В его центре история молодого венгра Иштвана, выросшего в унылом спальном районе и оказавшегося в мире роскоши и лжи лондонской элиты. Сюжет постепенно раскрывает, как стремление к успеху и признанию может превратиться в ловушку, а иллюзия контроля — в хаос.

"Не думаю, что я когда-либо читал роман, который так искусно использует пустое пространство страницы. Автор словно приглашает читателя заполнить это пространство, наблюдать, почти создавать персонаж вместе с ним", — пояснил Дойл.

Особенностью стиля Салэя стало мастерское владение паузой и лаконизмом: его тексты кажутся простыми, но за сдержанностью кроется мощная эмоциональная энергия.

Писатель с двумя родинами

Дэвид Салэй родился в Будапеште, вырос в Канаде, а позже обосновался в Великобритании. До "Плоти" он уже попадал в шорт-лист Букера — в 2016 году за роман "All That Man Is", в котором исследовал кризис мужской идентичности.

Писатель известен своим вниманием к внутренним противоречиям человека, а также минималистичной прозой, в которой каждое слово отточено до предела. Его книги часто называют "архитектурными" — они построены с идеальной точностью, где смысл возникает на стыке сказанного и недосказанного.

Исторический контекст

1969 — учреждена Букеровская премия, одно из самых престижных литературных отличий мира. 1981 — награду получил Салман Рушди за "Дети полуночи", произведение, изменившее представление о постколониальной литературе. 2019 — впервые в XXI веке премию разделили две писательницы — Бернардин Эваристо и Маргарет Этвуд. 2025 — впервые лауреатом стал автор венгеро-британского происхождения.

Мифы и правда

Миф: Букеровскую премию могут получить только британские писатели.

Правда: с 2014 года премия открыта для авторов любой национальности, если их произведение написано на английском и издано в Великобритании или Ирландии.

Миф: жюри выбирает победителя по популярности книги.

Правда: решение принимается исключительно по художественным достоинствам текста, без учёта тиражей и рейтингов.

Миф: Букеровская премия — это только денежная награда.

Правда: престиж премии обеспечивает писателю мировое признание, рост продаж и новые переводы.

Три интересных факта

Роман "Плоть" уже готовится к экранизации: права приобрела британская продюсерская компания, специализирующаяся на независимом кино. Салэй известен тем, что пишет первые черновики исключительно вручную — в старых тетрадях и без правок. Несмотря на международный успех, автор избегает публичных мероприятий и редко даёт интервью, предпочитая говорить только через тексты.

FAQ

Как выбирают лауреата?

Жюри, состоящее из писателей, критиков и издателей, читает более 150 произведений и формирует длинный список, затем шорт-лист из шести книг и финальное решение.

Можно ли подать книгу самостоятельно?

Нет, книги выдвигают издательства, зарегистрированные в Великобритании или Ирландии.

Какая награда вручается победителю?

50 тысяч фунтов стерлингов, статуэтка и мировой читательский интерес, который обычно приводит к многократному росту продаж.

А что если…

Если бы жюри пошло по пути эксперимента и выбрало не "Плоть", а один из других романов финалистов, внимание публики могло бы сместиться к темам экологии, цифровизации и социальных сетей. Однако выбор Салэя — возвращение к классической литературе, где в центре стоит человек, его боль и способность к самоосознанию.