Mobile menu button
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 17:52

Цифровая трансформация или тихая катастрофа? Книжные магазины стоят на краю пропасти

Количество книжных магазинов в России за два года сократилось на 11,3% — Ведомости

Количество книжных магазинов в России продолжает сокращаться, и последние данные показывают, что за два года их число уменьшилось на 11,3%. На сегодняшний день в городах страны работают 2247 торговых точек, где можно приобрести печатные издания. Ситуация отражает глобальные тенденции и изменения в потребительских привычках: все больше людей выбирают онлайн-покупки, а традиционные магазины сталкиваются с ростом расходов и конкуренцией со стороны маркетплейсов.

География закрытий

Сокращение магазинов происходит неравномерно по федеральным округам. Лидером по количеству закрытых точек стал Центральный федеральный округ, где исчезло 71 место, и сейчас там функционирует 433 магазина. Следом идет Сибирский округ с уменьшением на 39 магазинов, а Приволжский округ потерял 32 точки. Единственный регион, где число книжных увеличилось, — Южный федеральный округ: здесь открылось семь новых магазинов.

Москва удерживает лидерство среди городов-миллионников по количеству торговых точек: в столице насчитывается 185 магазинов. Однако именно в Москве фиксируется рекордное сокращение — за год закрылось 51 место.

Почему закрываются магазины

Главной причиной сокращения магазинов называют активное развитие онлайн-торговли. Маркетплейсы предлагают более низкие цены и широкий выбор, что становится серьезной конкуренцией для обычных магазинов. Книжные торговые точки несут большие экономические издержки: аренда помещений, содержание персонала и логистика делают работу оффлайн-магазинов сложной и дорогой.

Оффлайн vs онлайн

Параметр Книжный магазин Онлайн-платформа
Цены Выше средних Часто ниже за счет демпинга
Выбор Ограничен площадью магазина Огромный каталог без ограничений
Удобство Нужно идти в магазин Покупка с доставкой на дом
Доп. сервисы Автограф-сессии, мероприятия Быстрая доставка, подписки на книги
Издержки Аренда, персонал, склад Логистика, серверы, маркетинг

Советы шаг за шагом для сохранения книжного магазина

  1. Развивать онлайн-продажи: создать сайт или страницу на маркетплейсе.

  2. Проводить локальные акции и мероприятия: встречи с авторами, лекции, клубы чтения.

  3. Формировать уникальный ассортимент: редкие книги, коллекционные издания, локальные авторы.

  4. Внедрять программы лояльности и скидки для постоянных клиентов.

  5. Оптимизировать расходы: уменьшать аренду, использовать совместные склады и сервисы доставки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование онлайн-продаж → потеря клиентов → создание интернет-магазина или продажи через маркетплейсы.

  • Увеличение цен без конкуренции → снижение покупательского потока → индивидуальные акции и скидки.

  • Ограниченный ассортимент → клиент уходит к конкуренту → расширение каталога редкими и тематическими изданиями.

А что если…

Если не адаптироваться к цифровой трансформации, число книжных магазинов продолжит сокращаться. Но если внедрять гибридную модель — сочетание оффлайн и онлайн, магазины смогут удерживать лояльную аудиторию и привлекать новых читателей.

Мифы и правда

  1. Миф: книжные магазины исчезнут полностью.
    Правда: оффлайн-магазины будут существовать, но в новых форматах — с дополнительными сервисами и уникальными предложениями.

  2. Миф: онлайн всегда дешевле.
    Правда: специальные издания, коллекционные книги и локальные авторы могут быть выгоднее в магазинах.

  3. Миф: читатели перестают покупать печатные книги.
    Правда: интерес к бумажным изданиям сохраняется, особенно к редким и авторским книгам.

