Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что гормон CCN3, который защищает кости кормящих женщин от потери кальция, может удваивать костную массу у мышей. Ученые переименовали гормон в материнский гормон мозга (MBH) и обнаружили, что его введение укрепляет кости и ускоряет заживление переломов за счет воздействия на стволовые клетки в костях.

Эти открытия могут помочь в лечении остеопороза, заболевания, которым страдают более 200 миллионов человек по всему миру, особенно женщин после менопаузы.

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