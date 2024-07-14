Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что гормон CCN3, который защищает кости кормящих женщин от потери кальция, может удваивать костную массу у мышей. Ученые переименовали гормон в материнский гормон мозга (MBH) и обнаружили, что его введение укрепляет кости и ускоряет заживление переломов за счет воздействия на стволовые клетки в костях.
Эти открытия могут помочь в лечении остеопороза, заболевания, которым страдают более 200 миллионов человек по всему миру, особенно женщин после менопаузы.
Фото: commons.wikimedia.org/Marcus Bohlander interim-AD.de | luftzug. tv (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
South China Morning Post: на Taobao продают одежду с изображениями Трампа после покушения
Китайская торговая платформа Taobao, принадлежащая Alibaba, начала продажу одежды с изображением Дональда Трампа вскоре после покушения на него. Первая партия футболок была выпущена на продажу очень быстро, собрав тысячи заказов из Китая и США в первые три часа.
Бразилия в июне нарастила импорт нефтепродуктов из РФ до одного миллиона тонн
Бразилия в первом летнем месяце увеличила импорт горюче-смазочных материалов из нашей страны почти вдвое в годовом выражении. Объемы превысили один миллион тонн, то есть выросли на 683,5 миллиона долларов, приводит аналитику РИА Новости со ссылкой на бразильскую статслужбу.
The Indian Express: сухие семена чиа могут привести к непроходимости пищевода
В The Indian Express рассказали о случае непроходимости пищевода у 39-летнего мужчины после употребления сухих семян чиа, которые он съел, предварительно не замочив их.
MedicalXpress: бессонница у пожилых людей повышает риск развития депрессии
В новом исследовании, опубликованном в MedicalXpress выяснено, что у пожилых людей с бессонницей значительно повышен риск развития депрессии, особенно после инфекционных заболеваний.