Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Заменитель соли
Заменитель соли
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:06

Вред соли и сахара для костей: как простые привычки могут привести к переломам

Вред соли, сахара и кофе для костей: что нужно знать для их укрепления

Чрезмерное потребление соли, сахара, кофе и газированных напитков может привести к повышению хрупкости костей и увеличению рисков переломов. Врач-эндокринолог Ирина Зятикова из ГУТА КЛИНИК рассказала об этом в интервью для "Газеты.Ru". Она пояснила, что скелет человека — это динамичная система, в которой происходят два противоположных процесса: формирование новой костной ткани и разрушение старой.

Снижение костной плотности с возрастом

До 25-30 лет организм активно накапливает костную массу, после чего начинается естественное снижение минеральной плотности костей. Однако некоторые продукты могут ускорить этот процесс, выводя из организма важные минералы и нарушая баланс в процессе костного ремоделирования.

"Некоторые продукты способны ускорить естественную потерю костной массы, поскольку выводят важнейшие минералы и нарушают процесс костного ремоделирования", — объяснила Ирина Зятикова.

Риски от избытка соли, сахара и кофе

  1. Соль: Избыточное потребление соли способствует выведению кальция из организма. Она содержится во многих продуктах, таких как колбасы, сыры, полуфабрикаты и соусы. Это приводит к тому, что люди часто превышают рекомендованную суточную норму соли (5 граммов).

  2. Сахар: Чрезмерное потребление сахара закисляет организм. Для нейтрализации этой кислой среды организм расходует кальций, что способствует разрушению костной ткани. Вреден не только сахар в кондитерских изделиях, но и скрытый сахар в пакетированных соках, сладких мюсли и йогуртах с добавками.

  3. Кофе и газировка: Кофеин и ортофосфорная кислота, содержащиеся в темных газированных напитках, также ухудшают прочность костей. Потребление этих напитков снижает уровень кальция, что влияет на здоровье скелета.

Рекомендации по правильному питанию для крепких костей

Ирина Зятикова порекомендовала строить рацион на основе продуктов, которые поддерживают здоровье костей. Это овощи, фрукты, качественные белки и молочная продукция. Также важна физическая активность — регулярные силовые и ударные нагрузки (ходьба, бег, танцы, тренировки с весом) помогают сделать кости более прочными.

Таблица: Продукты, влияющие на здоровье костей

Продукты, вредящие костям Причины и воздействия Рекомендации
Соль Провоцирует выведение кальция, снижая минеральную плотность костей Ограничить потребление соли, особенно в колбасах, сырах, соусах и полуфабрикатах.
Сахар Закисляет организм, расходуя кальций для нейтрализации, что ведет к разрушению костей Сократить потребление сахара, особенно в сладких напитках и кондитерских изделиях.
Кофе и газированные напитки Кофеин и ортофосфорная кислота уменьшают прочность костей Заменить кофе и газировку на воду, морс или несладкий компот.
Молочная продукция Источник кальция, укрепляющий кости Включить в рацион молочные продукты для поддержания кальция в организме.
Овощи и фрукты Богаты витаминами и минералами, поддерживающими здоровье костей Включить в рацион разнообразные овощи и фрукты для укрепления костной ткани.
Белковые продукты Качественные белки необходимы для восстановления тканей и здоровья костей Регулярное потребление белков из мяса, рыбы, яиц, бобовых и орехов.

Вывод

Забота о здоровье костей начинается с правильного питания и физической активности. Ограничение потребления соли, сахара и кофе в пользу здоровых продуктов и регулярных упражнений поможет сохранить прочность костной ткани и предотвратить переломы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Любовь Ерофеева: рост алкоголизации населения стал одной из причин падения рождаемости сегодня в 11:08
Врач рассказала, почему спиртное разрушает семью и репродуктивное здоровье

Эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева напомнила: чем выше уровень потребления алкоголя, тем ниже рождаемость. Почему спиртное разрушает демографию — в материале.

Читать полностью » Доктор Михайлова объяснила, почему добавки с коллагеном и гиалуроновой кислотой не всегда эффективны сегодня в 10:39
Коллаген и гиалуроновая кислота: правда о добавках, которые могут повредить вашей коже

Узнайте, почему добавки с коллагеном и гиалуроновой кислотой могут быть не так полезны, как кажется, и какие способы реально замедляют старение.

Читать полностью » Перед застольем важно съесть белковую пищу, чтобы замедлить всасывание алкоголя — Руслан Исаев сегодня в 10:22
Как не попасть в больницу после праздников: 5 продуктов, которые помогут пережить застолье

Какие продукты помогут организму пережить новогоднее застолье без вреда? Врач-нарколог рассказал, что есть перед праздником и какие мифы о защите от алкоголя стоит забыть.

Читать полностью » Зеленый, черный и травяной чай: когда и какой выбрать для утреннего чаепития сегодня в 9:31
Зеленый, черный или травяной? Узнайте, какой чай принесет вам наибольшую пользу

Узнайте, какой чай лучше пить утром, чтобы не только бодрить, но и поддерживать здоровье.

Читать полностью » Грипп и ОРВИ у детей часто приводят к пневмонии, если не контролировать симптомы — Полина Кутузова сегодня в 9:22
Эти 39 градусов могут стать смертельными: как не пропустить опасные симптомы простуды у детей

Педиатр объяснила, почему высокая температура при гриппе у детей опасна, когда нужно срочно вызывать врача и как избежать осложнений.

Читать полностью » Анализ крови на ХГЧ показывает точную беременность уже через 7 дней — Александр Умнов сегодня в 8:22
Раннее зачатие: как понять, что это не ошибка: когда тест действительно работает и какие методы диагностики самые надёжные

Когда тест на беременность покажет точный результат, какие анализы помогут подтвердить зачатие и что значит высокий уровень ХГЧ — разбираем с научной точки зрения.

Читать полностью » Минздрав России утвердит новые стандарты ведения беременности, включая НИПТ и психологическое консультирование сегодня в 7:22
Беременность под контролем: обязательное тестирование и психологическая поддержка — все, что вам нужно знать

Узнайте, какие нововведения Минздрава РФ ожидают будущих мам, и как обязательное НИПТ улучшит пренатальную диагностику.

Читать полностью » Баня помогает снизить стресс и улучшить дыхание, поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы — Александр Умнов сегодня в 7:22
Вы никогда не догадаетесь, что баня может сделать с вашим телом: как пар и тепло укрепляют здоровье сердца, лёгких и кожи

Пар, тепло и эфирные масла — простая формула здоровья. Разбираемся, почему баня полезна для сердца, лёгких и иммунитета.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Современные вакцины для кошек практически не содержат активного вируса
Дом
Названы эффективные растворы для чистки подушек - перекись, соль и пищевая сода
Питомцы
Собаки адаптируются к городской жизни после дачи в течение 2 недель
Наука
Микробы под арктическим льдом фиксируют азот и поддерживают жизнь океана – Лиза фон Фризен
Еда
Салат с кальмарами и креветками заправляется маслом и лимонным соком для освежающей кислинки
Туризм
Получение багажа и переход между терминалами в Стамбуле могут занять до полутора часов
Еда
Стейк из говядины приобретает ароматную корочку при использовании черного перца грубого помола
Красота и здоровье
Сохранение стабильного веса зимой возможно при увеличении потребления белка и овощей — Зухра Павлова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet