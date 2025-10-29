Вред соли и сахара для костей: как простые привычки могут привести к переломам

Чрезмерное потребление соли, сахара, кофе и газированных напитков может привести к повышению хрупкости костей и увеличению рисков переломов. Врач-эндокринолог Ирина Зятикова из ГУТА КЛИНИК рассказала об этом в интервью для "Газеты.Ru". Она пояснила, что скелет человека — это динамичная система, в которой происходят два противоположных процесса: формирование новой костной ткани и разрушение старой.

Снижение костной плотности с возрастом

До 25-30 лет организм активно накапливает костную массу, после чего начинается естественное снижение минеральной плотности костей. Однако некоторые продукты могут ускорить этот процесс, выводя из организма важные минералы и нарушая баланс в процессе костного ремоделирования.

"Некоторые продукты способны ускорить естественную потерю костной массы, поскольку выводят важнейшие минералы и нарушают процесс костного ремоделирования", — объяснила Ирина Зятикова.

Риски от избытка соли, сахара и кофе

Соль: Избыточное потребление соли способствует выведению кальция из организма. Она содержится во многих продуктах, таких как колбасы, сыры, полуфабрикаты и соусы. Это приводит к тому, что люди часто превышают рекомендованную суточную норму соли (5 граммов). Сахар: Чрезмерное потребление сахара закисляет организм. Для нейтрализации этой кислой среды организм расходует кальций, что способствует разрушению костной ткани. Вреден не только сахар в кондитерских изделиях, но и скрытый сахар в пакетированных соках, сладких мюсли и йогуртах с добавками. Кофе и газировка: Кофеин и ортофосфорная кислота, содержащиеся в темных газированных напитках, также ухудшают прочность костей. Потребление этих напитков снижает уровень кальция, что влияет на здоровье скелета.

Рекомендации по правильному питанию для крепких костей

Ирина Зятикова порекомендовала строить рацион на основе продуктов, которые поддерживают здоровье костей. Это овощи, фрукты, качественные белки и молочная продукция. Также важна физическая активность — регулярные силовые и ударные нагрузки (ходьба, бег, танцы, тренировки с весом) помогают сделать кости более прочными.

Таблица: Продукты, влияющие на здоровье костей

Продукты, вредящие костям Причины и воздействия Рекомендации Соль Провоцирует выведение кальция, снижая минеральную плотность костей Ограничить потребление соли, особенно в колбасах, сырах, соусах и полуфабрикатах. Сахар Закисляет организм, расходуя кальций для нейтрализации, что ведет к разрушению костей Сократить потребление сахара, особенно в сладких напитках и кондитерских изделиях. Кофе и газированные напитки Кофеин и ортофосфорная кислота уменьшают прочность костей Заменить кофе и газировку на воду, морс или несладкий компот. Молочная продукция Источник кальция, укрепляющий кости Включить в рацион молочные продукты для поддержания кальция в организме. Овощи и фрукты Богаты витаминами и минералами, поддерживающими здоровье костей Включить в рацион разнообразные овощи и фрукты для укрепления костной ткани. Белковые продукты Качественные белки необходимы для восстановления тканей и здоровья костей Регулярное потребление белков из мяса, рыбы, яиц, бобовых и орехов.

Вывод

Забота о здоровье костей начинается с правильного питания и физической активности. Ограничение потребления соли, сахара и кофе в пользу здоровых продуктов и регулярных упражнений поможет сохранить прочность костной ткани и предотвратить переломы.