Рентген с 3D-имплантатом
Рентген с 3D-имплантатом
Марина Егорова Опубликована сегодня в 12:35

Сломанные кости зарастают как на дрожжах: новая технология потрясла медицину

Новый белок GPR133 усилил рост костей у мышей с остеопорозом — Лейпцигский университет

Недавние открытия в области биомедицины указывают на существование нового механизма укрепления костей, который может стать основой для будущих методов лечения остеопороза. Учёные из Германии и Китая обнаружили, что в организме действует особый рецептор, регулирующий процесс формирования костной ткани. Это открытие способно изменить подход к борьбе с заболеваниями, ослабляющими скелет. Об этом сообщает Science Alert.

Как работает новый механизм укрепления костей

Исследователи из Лейпцигского университета и Шаньдунского университета выяснили, что ключевую роль в плотности костей играет клеточный рецептор GPR133, также известный как ADGRD1. Этот белок активирует остеобласты — клетки, формирующие костную ткань. В ходе экспериментов учёные наблюдали, как отсутствие гена GPR133 у лабораторных мышей приводило к снижению прочности костей, что напоминало проявления остеопороза у человека.

Когда же этот рецептор активировали с помощью химического соединения AP503, ситуация менялась: костная ткань становилась плотнее, а структура — устойчивее к нагрузкам.

"Используя вещество AP503, которое лишь недавно было идентифицировано с помощью компьютерного скрининга как стимулятор GPR133, нам удалось значительно повысить прочность костей как у здоровых, так и у больных остеопорозом мышей", — говорит биохимик Лейпцигского университета Инес Либшер.

AP503 действует как биологическая кнопка, запускающая регенерацию костей. При сочетании с физическими упражнениями эффект укрепления усиливается, что указывает на возможность комплексного подхода к профилактике остеопороза.

Почему это открытие важно

Учёные полагают, что механизмы, обнаруженные у мышей, во многом схожи с процессами в человеческом организме. Это открывает путь к разработке новых терапий, способных не только замедлять разрушение костей, но и стимулировать их восстановление.

"Если этот рецептор поврежден из-за генетических изменений, у мышей в раннем возрасте проявляются признаки потери плотности костной ткани — аналогично остеопорозу у людей", — отмечает Инес Либшер.

Остеопороз считается одним из самых распространённых заболеваний старшего возраста. Он поражает миллионы людей по всему миру, а существующие методы лечения в основном направлены на замедление потери костной массы. Полностью обратить процесс пока не удаётся. Более того, длительное применение некоторых препаратов сопровождается побочными эффектами и снижением эффективности со временем.

Новые технологии в восстановлении костей

В 2024 году международная группа исследователей представила инновационный имплантат на основе крови, способный усиливать естественные механизмы восстановления костной ткани. Его назвали "биокооперативным регенеративным" материалом. Он создан на основе синтетических пептидов и воспроизводит природные процессы, происходящие в организме при заживлении ран.

В ходе испытаний на крысах материал показал впечатляющие результаты: гелеобразное вещество, совместимое с 3D-печатью, стимулировало рост костей и ускоряло заживление переломов.

"Возможность легко и безопасно превращать кровь людей в высокорегенеративные имплантаты действительно впечатляет", — отметил биомедицинский инженер Козимо Лигорио из Ноттингемского университета.

Ключевое преимущество этой технологии заключается в доступности: кровь можно получить от самого пациента, что снижает риск отторжения и делает лечение дешевле и безопаснее.

Роль естественных механизмов регенерации

Человеческое тело обладает удивительной способностью к самовосстановлению, но с возрастом эти процессы замедляются. Исследователи ищут способы поддержать естественные механизмы регенерации, не нарушая баланс организма. Использование таких методов, как активация рецепторов или применение регенеративных имплантатов, позволяет стимулировать кости к росту без тяжёлых побочных эффектов.

Одним из последних достижений стало открытие нового гормона, влияющего на плотность костей. Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили у самок мышей гормон, получивший название материнский мозговой гормон (МБГ). Он усиливает рост костной массы и делает кости более устойчивыми к нагрузкам.

"Когда мы протестировали эти кости, они оказались намного прочнее обычных", — пояснил биолог Томас Амбрози из Калифорнийского университета в Дэвисе.

Сравнение методов укрепления костей

Существует несколько подходов к восстановлению костной ткани: фармакологический, клеточный и биоинженерный.

  1. Фармакологический метод предполагает применение препаратов, стимулирующих рост костей, но он часто связан с побочными эффектами.

  2. Клеточная терапия использует стволовые клетки для восстановления повреждённых участков, однако она требует сложных лабораторных процедур.

  3. Биоинженерный подход, основанный на естественных процессах регенерации, как показали исследования с GPR133 и имплантатами из крови, демонстрирует наиболее перспективные результаты.

Таким образом, комбинация биологических стимуляторов и физических нагрузок может стать оптимальной стратегией укрепления костей.

Плюсы и минусы новых подходов

Каждый из современных методов имеет свои преимущества и ограничения:

  • Плюсы: естественная стимуляция костеобразования, снижение побочных эффектов, улучшение общего состояния скелета.

  • Минусы: необходимость долгосрочных исследований на людях, высокая стоимость технологий, зависимость от генетических факторов.

Несмотря на сложности, учёные уверены: развитие регенеративной медицины в ближайшие годы даст возможность лечить остеопороз более эффективно.

Советы по укреплению костей

Чтобы поддерживать здоровье костей в повседневной жизни, специалисты рекомендуют:

  1. Включать в рацион продукты, богатые кальцием и витамином D — молочные продукты, рыбу, орехи.

  2. Регулярно заниматься физической активностью, особенно упражнениями с нагрузкой — ходьбой, плаванием, йогой.

  3. Отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, так как они ослабляют кости.

  4. Периодически проходить обследование плотности костной ткани после 40 лет.

Комбинация правильного питания, движения и профилактических мер значительно снижает риск развития остеопороза и помогает сохранить подвижность на долгие годы.

Популярные вопросы об остеопорозе

Как выбрать безопасный способ укрепления костей?
Лучше всего комбинировать умеренную физическую нагрузку с приёмом витаминов и микроэлементов, необходимых для костей. Медикаменты следует использовать только по назначению врача.

Что лучше — лекарства или биологические методы?
Биостимуляторы и регенеративные материалы обладают меньшими побочными эффектами, но находятся на стадии исследований. Лекарства дают быстрый эффект, но требуют контроля.

Сколько стоит лечение остеопороза?
Стоимость зависит от выбранной методики: медикаментозное лечение может быть относительно доступным, а инновационные имплантаты или клеточные технологии остаются дорогими.

