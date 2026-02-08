Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Белковые продукты
Марина Егорова Опубликована сегодня в 11:58

Кости слабеют тихо — пока не случается перелом: что должно быть в тарелке каждый день

Кости долго остаются "тихой" частью организма — до тех пор, пока снижение их прочности не приводит к перелому. Остеопороз развивается незаметно и часто проявляется уже на стадии осложнений, поэтому профилактика выходит на первый план. Один из ключевых инструментов защиты костей — ежедневное питание.

Почему питание критично для здоровья костей

Остеопороз характеризуется уменьшением плотности костной ткани и повышенной хрупкостью скелета. Чаще всего с ним сталкиваются женщины после менопаузы, однако заболевание может затрагивать людей любого возраста. Питание напрямую влияет на процессы формирования и обновления костей, а дефицит важных нутриентов ускоряет их разрушение.

Кальций — фундамент костной ткани

Кальций остаётся главным "строительным материалом" для костей. Если его поступление с пищей недостаточно, организм начинает забирать кальций из костной ткани, постепенно ослабляя её. Классическими источниками считаются молоко, йогурт и сыр, однако кальций содержится и в растительных продуктах — брокколи, капусте, миндале, тахини.

Важно учитывать возрастные потребности: с годами потребность в кальции растёт, а усвоение снижается. Регулярное и достаточное потребление помогает поддерживать плотность костей и снижать риск переломов.

Витамин D: ключ к усвоению кальция

Даже идеально сбалансированная по кальцию диета не будет работать без витамина D. Он необходим для всасывания кальция в кишечнике и его последующего использования организмом. При его дефиците большая часть кальция просто не усваивается.

Основные пищевые источники витамина D — жирная рыба, яйца и обогащённые продукты. При этом солнечный свет остаётся важнейшим естественным фактором его синтеза, особенно в регионах с достаточным уровнем инсоляции.

Роль белка в прочности костей

Кости состоят не только из минералов, но и из белковой матрицы, которая придаёт им устойчивость к нагрузкам. Недостаток белка может негативно сказаться на костной массе, особенно у пожилых людей.

Постное мясо, рыба, яйца, бобовые и молочные продукты помогают покрывать потребности организма. Важно соблюдать баланс: как дефицит, так и чрезмерное потребление белка может нарушать минеральный обмен.

Микроэлементы, о которых часто забывают

Помимо кальция и витамина D, для здоровья костей важны магний, фосфор и витамин K. Магний участвует в формировании костной структуры и содержится в орехах, цельнозерновых продуктах и зелёных листовых овощах. Витамин K способствует правильному распределению кальция, помогая ему откладываться в костях, а не в стенках сосудов.

Привычки, ослабляющие кости

Некоторые особенности питания могут ускорять потерю костной массы. Избыточное потребление соли, кофеина и алкоголя связано с повышенным выведением кальция. Строгие низкокалорийные диеты также опасны, поскольку лишают организм важных нутриентов, необходимых для обновления костной ткани.

Сбалансированное питание не лечит остеопороз само по себе, но создаёт прочную основу для профилактики и замедления его развития. Именно ежедневные пищевые привычки во многом определяют, насколько крепкими будут кости в долгосрочной перспективе.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
