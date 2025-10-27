Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чай в пакетика-пирамидках
Чай в пакетика-пирамидках
© flickr.com by Pasi Mammela is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 18:31

Привычный чай оказался коварнее, чем кажется: вот как он вымывает здоровье из костей

Диетологи: кофеин и танины в чае повышают риск остеопороза после 60 лет

Пожилой возраст меняет не только привычки, но и то, как организм реагирует на, казалось бы, привычные напитки. Один из таких — чай. Для многих он остаётся символом тепла и общения, однако именно с ним часто связано ухудшение состояния костей и суставов. Почему же привычный напиток может лишить организм кальция и как сохранить баланс — разбираемся подробно.

Как возраст влияет на кости

После 50 лет тело начинает экономить ресурсы. Замедляется обмен веществ, снижается уровень гормонов, отвечающих за усвоение кальция, и минералы усваиваются всё хуже. В результате костная ткань теряет плотность, суставы становятся менее эластичными, а любое неосторожное движение может закончиться болью или трещиной.

Если при этом человек регулярно пьёт много крепкого чая, проблема только усугубляется. Чай сам по себе не опасен, но вещества в его составе могут ускорять потерю кальция.

Что делает чай вредным для костей

Главная угроза — не сам напиток, а содержащиеся в нём кофеин и танины.

  1. Кофеин усиливает выведение кальция через почки, и организм не успевает восполнить потери.

  2. Танины связывают минералы — кальций, магний, железо — и не дают им всасываться в кровь.

  3. Если добавить в напиток молоко или сахар, усвоение питательных веществ снижается ещё больше.

Итог закономерен: повышенная ломкость ногтей, боль в суставах, риск остеопороза и дефицит жизненно важных микроэлементов.

Почему именно пожилым стоит быть осторожнее

У молодых организм быстро компенсирует потери минералов, но после 60 лет механизмы восстановления замедляются. Почки работают медленнее, а уровень гормона кальцитонина, регулирующего баланс кальция, снижается. Даже две чашки крепкого напитка в день могут ускорить разрушение суставного хряща.

Самые опасные виды чая

  1. Крепкий чёрный чай. Чем дольше заварка стоит, тем выше концентрация кофеина и танинов. Напиток обезвоживает организм и вымывает минералы.

  2. Пакетированный чай. Часто содержит ароматизаторы и чайную пыль — количество раздражающих веществ выше, чем в листовом чае.

  3. Зелёный чай натощак. Повышает кислотность и провоцирует выведение солей кальция, что особенно опасно при гастрите и остеопорозе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить чай вместо воды.

  • Последствие: обезвоживание и потеря микроэлементов.

  • Альтернатива: чистая вода, отвар шиповника, травяные настои без кофеина.

Что пить вместо

Чтобы сохранить здоровье костей и суставов, стоит обратить внимание на напитки, которые не только безопасны, но и приносят пользу.

  • Отвар шиповника. Источник витамина C, укрепляет костную ткань и улучшает усвоение кальция.
  • Тёплая вода с лимоном. Поддерживает кислотно-щелочной баланс, снижает воспаление.
  • Ромашковый и липовый чай. Успокаивают, снимают отёки и выводят соли.
  • Имбирный напиток. Улучшает кровообращение, снижает боль в суставах.
  • Мелисса, мята, зверобой. Благотворно влияют на нервную систему, не мешая обмену минералов.

Советы шаг за шагом

  1. Заваривайте чай слабо — не дольше трёх минут.

  2. Пейте напиток до еды, чтобы не мешать усвоению кальция из пищи.

  3. Избегайте добавления молока: оно снижает эффективность антиоксидантов.

  4. Не пейте чай вечером — кофеин мешает сну и усвоению минералов.

  5. Делайте перерывы — хотя бы один день в неделю без чёрного чая.

А что если отказаться от чая трудно?

Полностью исключать чай не обязательно. Главное — умеренность. Можно чередовать сорта, выбирать листовые варианты средней крепости и не запивать ими еду. Иногда помогает замена привычного напитка на фруктовые настои или лёгкий белый чай, который содержит меньше кофеина.

Простой "суставной чай"

Согревающий напиток, который укрепляет суставы и улучшает кровообращение:

  • ломтик имбиря,
  • ложка шиповника,
  • кружок лимона,
  • стакан горячей воды.

Настаивать 10 минут и пить вечером вместо обычного чая.

Плюсы и минусы популярных напитков

Напиток Плюсы Минусы
Чёрный чай бодрит, улучшает концентрацию вымывает кальций, повышает давление
Зелёный чай богат антиоксидантами раздражает желудок натощак
Ромашковый чай успокаивает, снижает воспаление может вызывать аллергию при частом употреблении
Отвар шиповника укрепляет кости и иммунитет противопоказан при тромбозах
Имбирный чай улучшает кровоток повышает кислотность при гастрите

Мифы и правда

Миф 1. Чай укрепляет кости благодаря антиоксидантам.
Правда: антиоксиданты полезны, но их мало, чтобы компенсировать потерю кальция.

Миф 2. Если пить чай с молоком, вред нейтрализуется.
Правда: молоко, наоборот, мешает усвоению питательных веществ из напитка.

Миф 3. Зелёный чай полностью безопасен.
Правда: в больших дозах он также вымывает минералы и повышает кислотность.

FAQ

Какой чай можно пить пожилым людям ежедневно?
Лучше отдавать предпочтение травяным сборам — ромашке, мяте, липе. Они не содержат кофеин и мягко поддерживают обмен веществ.

Можно ли добавлять лимон в чёрный чай?
Да, но в умеренном количестве. Кислота частично снижает воздействие танинов, однако напиток всё равно остаётся мочегонным.

Сколько чашек безопасно пить в день?
Для людей старше 60 лет — не более двух чашек слабого чая, желательно до обеда.

Что выбрать вместо утреннего чая?
Хорошая альтернатива — тёплая вода с лимоном или шиповник: они бодрят не хуже и не вредят суставам.

Почему чай вызывает тягу к сладкому?
Кофеин стимулирует выброс инсулина, что повышает желание есть сахар — отсюда и привычка запивать чай сладостями.

Интересные факты

  1. В Англии раньше считалось, что чай предотвращает ломкость костей — пока учёные не доказали обратное.

  2. В Японии зелёный чай пьют с едой, а не после, чтобы уменьшить потери кальция.

  3. Самый низкий уровень остеопороза отмечен у тех, кто пьёт травяные настои, а не кофеиновые напитки.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке лекари предупреждали: чрезмерное увлечение чаем приводит к "рассеиванию сил" и "ослаблению костей". Тогда это считали суеверием, но современные исследования подтвердили связь между кофеином и потерей кальция.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Терапевт Дебора Ли объяснила, как сбалансированный завтрак влияет на здоровье и концентрацию сегодня в 14:10
Почему завтрак важнее обеда: одна привычка, которая снижает риск деменции

Почему завтрак до 9 утра улучшает концентрацию, настроение и даже снижает риск деменции — советы врача-терапевта Деборы Ли о правильном начале дня.

Читать полностью » Дизайнер Калошина рассказала, как создать осенний образ в стиле тихий люкс сегодня в 14:08
Когда осень выглядит дорого: тренды сезона, в которых невозможно остаться незамеченной

Дизайнер Александра Калошина раскрыла NewsInfo главные секреты модного образа осени-2025.

Читать полностью » Коллаген поддерживает упругость кожи и здоровье суставов после тридцати лет — Эндрю Вейл сегодня в 13:13
Если бы молодость продавали в банке, это был бы коллаген — но не всё так просто

С возрастом синтез коллагена снижается, но поддерживать его можно с помощью питания, витаминов и защиты кожи. Разбираемся, что действительно работает, а что — просто маркетинг.

Читать полностью » Дерматолог Наталья Михайлова объяснила, как защитить кожу зимой от сухости и раздражения сегодня в 13:06
Когда воздух суше сахары: дерматологи рассказали, почему кожа страдает зимой

Сухой воздух, отопление и морозы делают кожу уязвимой. Дерматолог Наталья Михайлова рассказала, как сохранить влагу и избежать сезонных обострений.

Читать полностью » Продукты с лютеином и омега-3 снижают риск катаракты — офтальмолог Майкл Грин сегодня в 12:13
Если смотреть на жизнь яснее — начни с тарелки: диета, которая помогает глазам

Правильное питание способно не только укрепить здоровье, но и сохранить остроту зрения — узнайте, какие продукты действительно питают глаза.

Читать полностью » Врач Кудрявцева предупредила: при повторяющихся кровотечениях из носа нужно обращаться к врачу сегодня в 12:01
Кровь из носа — сигнал, который нельзя игнорировать: когда без врача не обойтись

Кровь из носа — не всегда повод для паники, но и не безобидный симптом. Почему возникают кровотечения, как их остановить и когда нужно идти к врачу.

Читать полностью » Дерматолог Маркова напомнила, почему осенью коже нужны омега-3 и витамины A, C, E сегодня в 11:16
Осень крадёт влагу: как спасти кожу, когда батареи сушат воздух

Осенью кожа становится особенно уязвимой: сухость, стянутость, шелушение. Какие продукты, витамины и привычки помогут сохранить здоровье и сияние кожи.

Читать полностью » Мускатный орех улучшает пищеварение и состояние кожи, но требует осторожности — Елена Сюракшина сегодня в 11:13
Чуть больше — и вместо пользы галлюцинации: почему мускат требует уважения

Мускатный орех способен поддерживать сердце, кожу и пищеварение, но при превышении дозы превращается из полезной специи в опасный продукт.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Формирование кроны груши повышает урожайность и предотвращает поломку ветвей — Сергей Волков
Туризм
Туристы всё чаще выбирают малолюдные регионы Хорватии вместо популярных курортов
Еда
Проверенный способ получения густых сливок: смесь должна созревать в холодильнике не менее 6 часов
УрФО
Свердловская область заняла 20-е место в России по доступности арендного жилья для семей
ПФО
В Пензенской области на тысячу жителей приходится 98 автобусов — Пензастат
Дом
Как культурные различия влияют на расположение дивана — комментарий Марины Павловой
Садоводство
Розам нужна лёгкая осенняя обрезка перед холодами
Спорт и фитнес
Программа 100-дневный воркаут от Антона Кучумова обучает основам тренировок и здорового образа жизни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet