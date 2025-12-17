Обычная соль делает кости хрупкими, как стекло: врачи бьют тревогу

С возрастом наши кости становятся более хрупкими, что связано с уменьшением их плотности. Этот процесс особенно заметен после 50 лет, когда естественное обновление костной ткани замедляется. У женщин значительную роль в этом играет снижение уровня эстрогена после менопаузы, а у мужчин — постепенное снижение тестостерона. В результате костная ткань разрушает быстрее, чем восстанавливается, что ведет к ослаблению и потере прочности. Это увеличивает риск остеопороза, заболевания, при котором кости становятся ломкими и подверженными переломам.

Кроме того, после 50 лет у организма снижается способность усваивать кальций из пищи. Это особенно заметно на фоне дефицита витамина D, который играет ключевую роль в усвоении этого важного минерала. Даже при нормальном уровне кальция в рационе человек может ощущать его дефицит. Поддержка костной массы после этого возраста становится важной задачей, и правильная диета играет в этом ключевую роль.

Как избыток соли ускоряет потерю костной массы?

Мало кто знает, но основной враг костей — это не сахар или жир, а именно избыток соли в рационе. Натрий, который содержится в соли, способствует выведению кальция с мочой, что значительно снижает его уровень в организме. При высоком потреблении соли кальций может теряться прямо из костей, что ускоряет их разрушение. Чтобы сохранить здоровье костей, необходимо ограничить потребление соли и быть внимательными к скрытым источникам натрия, таким как колбасные изделия, сыры и готовые блюда.

"Избыточное количество соли в рационе может нанести значительный вред костям, повышая риск остеопороза", — говорит диетолог Анна Свиридова.

Какие продукты ослабляют кости?

Кроме соли, вредное воздействие на костную ткань оказывают и другие продукты, такие как кофеин, алкоголь и сладкие напитки с фосфатами. Они нарушают баланс минералов в организме, ухудшая усвоение кальция. Особенно это становится проблемой при нерегулярном питании, где основное внимание уделяется быстрым углеводам и продуктам, не обеспечивающим должного уровня микроэлементов. Для поддержания здоровья костей важно следить за сбалансированностью рациона и обеспечивать регулярное поступление витаминов и минералов, таких как кальций и магний.

Как поддерживать здоровье костей?

Для укрепления костной массы важно скорректировать рацион и образ жизни. Рекомендуется снизить потребление соли, а также увеличить потребление продуктов, богатых кальцием, магнием и витамином D. Важную роль играют также регулярные физические упражнения, такие как ходьба, силовые тренировки и упражнения на равновесие. Помимо диеты и физической активности, важно избегать вредных привычек, таких как курение, и ограничить потребление алкоголя. Правильный образ жизни способен существенно снизить риск остеопороза.

