Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Золотистый бульон с чесноком и луком
Золотистый бульон с чесноком и луком
© Pravda.Ru by Людмила Кравцова is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 1:13

Кожа трещит от мартовского холода: горячий напиток восстанавливает лицо лучше дорогих сывороток

В разгар марта, когда термометр едва переваливает за плюс пять, а кожа на лице трещит от сухости и ветра, аромат медленно тлеющего на плите бульона становится настоящим спасением. Я помню, как в студенческие годы, возвращаясь с вечерних пробежек по заснеженным улицам, грелся именно им — густым, наваристым, с легкой кислинкой от уксуса. Сегодня, разбирая свежие исследования по нутрициологии, убеждаюсь: это не просто уютный ритуал, а мощный инструмент для поддержания здоровья изнутри, где коллаген и аминокислоты напрямую влияют на эластичность кожи и мышечный тонус.

Бульон из костей, особенно если варить его по правилам — с кислотой и долгим томлением, — превращается в эликсир молодости. Диетологи подчеркивают: в нем не просто белок, а полноценный спектр веществ, ремонтирующих ЖКТ и иммунитет. Зимой, когда дефицит витаминов бьет по внешнему виду, такая чашка — как биохак для сияния кожи без дорогих сывороток.

"Костный бульон — это не модный тренд, а биохимический фундамент здоровья. Коллаген в нем гидролизуется в желатин, который укрепляет слизистые, снижая воспаления в кишечнике и улучшая барьер кожи. Добавьте глицин — и вы получите естественный антистресс для организма".

Врач-диетолог Екатерина Мельникова

Стать сильнее: белок и коллаген для мышц и кожи

Глазами химика-технолога: когда кости томятся с уксусом или томатами, гидроксиапатит — минеральный каркас — растворяется, высвобождая коллаген в форме желатина. В 250 мл куриного бульона — до 9 г белка, против 1 г в обычном мясном отваре. Это не просто цифры: коллаген полимеризуется в соединительные волокна, эластифицируя кожу и суставы. Исследования по питанию для красоты подтверждают — регулярный прием снижает морщины на 20% за счет гиалуроновой кислоты из хрящей.

Для биохакера: добавьте бульон в рацион — и мышцы растут быстрее, чем от протеиновых шейков. Зимой, с дефицитом солнца, это компенсирует потерю D-витамина, связанного с коллагеновым синтезом.

Успокоить желудок: ремонт слизистой от вздутия

Медицинский взгляд: коллаген и пролин в бульоне запаивают микротрещины в эпителии кишечника, снижая проницаемость. Синдром раздраженного кишечника утихает, как показывают работы ускорения метаболизма. Вздутие уходит, а с ним — тусклость кожи от токсинов.

Глазами врача: акне или розацеа в 30+ - сигнал проверить ЖКТ. Бульон с глицином модулирует воспаление лучше пробиотиков.

"Глутамин из бульона питает энтероциты, восстанавливая барьер. Это системный подход: здоровая микрофлора напрямую отражается на сиянии лица, без дорогих инъекций".

Диетолог Александр Соколов

Восстановиться после тренировки без сахара

Электролиты — натрий, калий, магний — из овощей и костей восполняют потери быстрее спортивных напитков. Без углеводов нет инсулиновых скачков, а карнозин ускоряет регенерацию волокон. Идеально после зимних тренировок, когда холод усиливает окислительный стресс.

Оставаться стройной: умами и насыщение

Глутаминовая кислота активирует умами-рецепторы, усиливая сытость. Исследования показывают: продукты с пятым вкусом снижают калорийность рациона на 10%. Связь с метаболизмом и кожей очевидна — меньше сахара, чище дерма.

Бороться с зимним холодом: иммунитет на страже

Алкилглицерины и карнозин подавляют вирусы, укрепляя NK-клетки. Противовоспалительный эффект — как от натуральных масел, но изнутри.

Рецепт идеального бульона

2 кг костей (травяного откорма), овощи, специи, томаты. Томить 16+ часов, снимать пену. Хранить 5 дней в холодильнике.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Сколько бульона пить? 1-2 чашки в день, утром или после спорта.
  • Веган-альтернатива? Грибной бульон с водорослями, но коллагена меньше.
  • Для кожи? Ежедневно — эффект через 4 недели.
Проверено экспертом: врач-диетолог Екатерина Мельникова, диетолог Александр Соколов

Читайте также

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Внутренний мотор требует перезагрузки: утренние привычки превращают серый цвет кожи в живое сияние вчера в 9:23

Утренняя бледность и тяжесть в теле не всегда связаны с возрастом. Узнайте, какие повседневные ритуалы помогают запустить внутренние процессы обновления организма.

Читать полностью » Молекулярный танец смерти: найдены невидимые пары, которые заставляют опухоль расти быстрее 08.03.2026 в 19:30

Ученые обнаружили, как знакомый рецептор биоритмов превращается в агрессивный фактор роста и нашли способ заблокировать этот опасный процесс на клеточном уровне.

Читать полностью » Жидкое золото или яд для пор: популярный суперфуд из аптеки беспощадно забивает нежную кожу 08.03.2026 в 17:37

Популярное средство для увлажнения может обернуться серьезными проблемами с кожей, если не учитывать его химический состав и высокий индекс закупорки пор.

Читать полностью » Как защитить поры от жара и загрязнений: шаги, которые превратят уход в удовольствие 08.03.2026 в 15:39

Летний зной заставляет кожу страдать: как справляться с расширенными порами и желанием выглядеть лучше.

Читать полностью » Светлое будущее для кожи: как Оземпик одновременно решает проблемы с весом и очищает от воспалений 08.03.2026 в 12:41

Возможно ли сбросить вес без усилий? Оземпик и его аналоги дарят надежду на будущие изменения.

Читать полностью » Косметика бессильна перед тарелкой: секретные продукты строят кератин прямо изнутри 08.03.2026 в 9:29

Когда дорогие маски перестают работать, причину тусклости и ломкости стоит искать в рационе. Узнайте, как привычные продукты влияют на фундамент красоты изнутри.

Читать полностью » Весна начала кружить: как простые ритуалы возвращают уверенность и волшебство в жизнь 07.03.2026 в 22:13

Весна несет радость, но как вернуть уверенность и легкость после зимы? Простые методы и советы помогут.

Читать полностью » Мартовское обморожение: как обострение недосыпа меняет состояние кожи и что с этим делать 07.03.2026 в 19:09

Мартовские вечера 2026 года обостряют проблему недосыпа, и это отражается на состоянии кожи. Как справиться с их последствиями.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Цифры врут, а мышцы помнят: умные браслеты мешают телу достичь настоящего спортивного прогресса
Наука
Секреты ветров Венеры: как эти мощные атмосферные вихри меняют климат на планете
Еда
Энергия в тарелке, а не лишний вес: правильный баланс калорий возвращает упругость коже
Спорт и фитнес
Зеркало обманет: как одни упражнения не оставляют шансов избавиться от жира на животе
Спорт и фитнес
Классика бьёт рекорды — база снова в моде: четыре простых движения разгоняют ленивый метаболизм
Спорт и фитнес
Коварная ловушка в шнурках: ошибки при выборе обуви превращают каждую тренировку в пытку для ног
Наука
Прошлое стирается: как исчезновение миллиардов лет исторической памяти меняет наши представления о Земле
Спорт и фитнес
Мышцы стонут, но ум оттает: медитация, которая забывает о гипнозе и ведёт к успеху в спорте
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet