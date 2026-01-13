Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Археологические раскопки
Археологические раскопки
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 16:17

Семейный бизнес каменного века: как в Аргентине ремесло изготовления стрел стало делом рода

Древние костяные наконечники в Аргентине делали по стандарту — Медина

Охота, сезонные переходы и земледелие не мешали древним общинам Аргентины создавать по-настоящему сложные изделия. Археологи выяснили, что костяные наконечники стрел, найденные в регионе Сьеррас-де-Кордова, изготавливались по единым правилам и почти "по стандарту". Эти методы сохранялись веками и, вероятно, передавались внутри семей. Об этом сообщает Международный журнал остеоархеологии.

Что нашли исследователи и почему это важно

Группа под руководством Матиаса Медины из Национального научно-технического исследовательского совета Аргентины изучила 117 костяных артефактов. Наконечники датируются позднедоиспанским периодом и относятся к общинам, которые сохраняли мобильный образ жизни, но при этом опирались на смешанную экономику: охоту, собирательство и элементы земледелия. Археологические материалы поступили из коллекций музея Нумба Чарава и помогли восполнить пробел в знаниях о доисторических технологиях Южной Америки.

Из каких костей делали наконечники

Выяснилось, что мастера чаще всего выбирали длинные кости лам — вероятнее всего, гуанако, дикого родственника домашней ламы, жившего в горах. Этих животных сначала добывали ради мяса, а затем кости превращали в инструмент и оружие. Другие виды — например пампасский олень — встречались в находках значительно реже, что говорит о целенаправленном отборе сырья.

Как выглядел процесс производства

Технология оказалась удивительно однотипной для всего региона. В качестве основы брали метаподии — длинные кости кистей и стоп — и раскалывали их вдоль прямым ударом, получая заготовки. Затем их долго выравнивали шлифованием по каменным абразивным поверхностям, после чего кость соскабливали и вытачивали в симметричные формы. Некоторые экземпляры имели зазубрины и специальные "стержни" для прочного крепления к древку. Финальный этап — сглаживание и полировка, которые придавали поверхности блеск и делали изделие более стойким к влаге и разрушению.

Почему эти наконечники могли быть оружием войны

Самое интригующее связано с назначением предметов. Только три наконечника имели резной орнамент — линии и треугольники, похожие на узоры, известные по другим украшенным предметам Центральной Аргентины. Медина считает, что редкость декора может говорить о социальной функции: такие стрелы могли быть связаны не с охотой, а с конфликтами между группами.

"Мы считаем, что наконечники стрел из кости использовались в основном для войны, а не для охоты", — объяснил он.

Если каменные наконечники подходили для добычи животных, то костяные, более трудоёмкие, могли выполнять роль "боевого" оружия. Редкие декоративные элементы, дополнительные зазубрины и особенности формы становились маркерами принадлежности — своеобразной подписью общины.

Как ремесло передавалось из поколения в поколение

Несмотря на общую стандартизацию, каждый наконечник сохранял индивидуальные черты. Авторы считают, что знания передавались не через мастерские или "гильдии", а внутри нуклеарных семей — от родителей к детям. Такая модель говорит о том, что семья могла быть основной единицей не только в быту и добыче пищи, но и в технологических традициях. В дальнейшем исследователи предлагают сравнить находки с соседними регионами — например, бассейнами Параны и Уругвая, где условия жизни и доступность камня были иными, а костяные технологии развивались по своим правилам.

