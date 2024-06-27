В Боливии полииция задержала экс-командующего ВМС страны Хуана Арнеса Сальвадора в рамках расследования дела о попытке госпереворота, передаёт Bolivia TV.
Телеканал сообщает, что ранее полиция по этому же делу задержала генерала Хуана Хосе Суньигу, отстранённого от должности командующего армией 25 июня.
Напомним, что в среду группа возглавляемых Суньигой боливийских военных заняла площадь перед зданием правительства в Ла-Пасе. Президент Боливии Луис Арсе назвал действия солдат попыткой государственного переворота и привёл к присяге новое руководство вооруженных сил. После приказа нового командующего ВС Хосе Уилсона Санчеса Веласкеса вернуться в свои подразделения военные начали покидать площадь.
Фото: commons.wikimedia.org/Israel_soliz (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International).
Пентагон не в курсе, куда делась многомиллиардная помощь Украине
Пентагон не располагает информацией о местонахождении поставленных в Киев оружейных средств на сумму в 62 миллиона долларов, как сообщает издание Daily Caller, ссылаясь на отчет генерального инспектора Министерства обороны США.
RS: Путин сделал резкое предупреждение странам Запада
Президент РФ Владимир Путин сделал жесткое предупреждение Западу относительно обострения ситуации на Украине, информирует Responsible Statecraft.
Депутат Даванков: необходимо отменить госпошлину на заключение брака
Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков отправил заявление на имя министра финансов РФ Антона Силуанова с предложением прекратить брать плату за заключение брака. Сведения об обращении есть у РИА Новости.
Терапевт Хакимова: диета «Радуга» способна защитить от рака и болезней сердца
Необходимо употреблять плоды всех семи цветов радуги для того, чтобы обезопасить себя от сахарного диабета, злокачественных новообразований, а также заболеваний, относящихся к сердечно-сосудистым. О новой диете информировала российское интернет- издание «Газета.Ru» терапевт, ревматолог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова.