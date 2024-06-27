В Боливии полииция задержала экс-командующего ВМС страны Хуана Арнеса Сальвадора в рамках расследования дела о попытке госпереворота, передаёт Bolivia TV.

Телеканал сообщает, что ранее полиция по этому же делу задержала генерала Хуана Хосе Суньигу, отстранённого от должности командующего армией 25 июня.

Напомним, что в среду группа возглавляемых Суньигой боливийских военных заняла площадь перед зданием правительства в Ла-Пасе. Президент Боливии Луис Арсе назвал действия солдат попыткой государственного переворота и привёл к присяге новое руководство вооруженных сил. После приказа нового командующего ВС Хосе Уилсона Санчеса Веласкеса вернуться в свои подразделения военные начали покидать площадь.

Фото: commons.wikimedia.org/Israel_soliz (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International).