В Боливии правоохранительные органы задержали двух ключевых фигур неудавшегося государственного переворота — генерала Хуана Хосе Суньигу и вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора. Об этом сообщило издание El Periodico, ссылаясь на заявление министра внутренних дел страны Эдуардо дель Кастильо.
После задержания министр представил мятежных военачальников представителям СМИ. Дель Кастильо пояснил, что им предъявлены обвинения в попытке вооруженного переворота, нападении на президента, уничтожении государственного и частного имущества, а также ряде других правонарушений. Он подтвердил, что Суньига и Сальвадор будут содержаться под стражей.
Адвокат Суньиги, Джонни Кастелу, сообщил агентству РИА Новости о задержании третьего участника мятежа — бывшего главнокомандующего ВВС Марсело Хавьера Сегарры. 26 июня Суньига организовал стягивание военных сил и бронетехники к площади Мурилью, окружив правительственный дворец. Часть вооруженных людей проникла в здание после того, как была протаранена входная дверь. Генерал заявил о намерении "вернуть Родину", изменить состав кабинета министров и добиться освобождения политзаключенных, обвинив действующую власть в разграблении страны.
В ответ на эти действия президент Луис Арсе призвал граждан выступить в защиту демократии, произвел смену военного руководства и охарактеризовал действия Суньиги как попытку госпереворота.
Перед арестом Суньига сделал неожиданное заявление, утверждая, что попытка переворота была инициирована самим президентом Арсе с целью повышения его популярности. Генерал утверждал, что получил одобрение президента на вывод бронетехники на улицы столицы. Арсе не прокомментировал эти заявления.
Reuters отмечает рост напряженности в Боливии в преддверии всеобщих выборов 2025 года. В них планируют участвовать как действующий президент Арсе, так и бывший глава государства Эво Моралес, руководивший страной с 2006 по 2019 год и ушедший в отставку из-за массовых протестов. Суньига подверг критике Моралеса, после чего был отстранен Арсе от должности командующего армией.
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