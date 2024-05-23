Президент Болгарии Румен Радев заявил, что пришло время решать противостояние на Украине дипломатическим способом, сообщает информационное агентство Novinite.



Издание передает слова Радева, который заявил, что главная миссия, стоящая перед всем человечеством, заключается в том, чтобы положить конец кровопролитным конфликтам на Украине и в районе Газа. Этому способствуют понимание, разумное мышление и международные усилия в целях обеспечения мира на основе международного права. Сегодня наступил момент для обращения к дипломатии, ведь мы видим, что мир нельзя достичь только через экономические и военные методы.



Москва неоднократно подчеркивала свою готовность к переговорам, однако Киев установил запрет на них на законодательном уровне. Запад призывает Россию к переговорам, на которые Москва готова, но при этом стороны на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

Ранее в Кремле говорили о том, что предпосылок для перехода ситуации на Украине к мирному решению сейчас не существует, а главным приоритетом для России является достижение целей специальной операции, что в настоящий момент возможно только с применением военных средств. По информации из Кремля, переход к мирному урегулированию на Украине может случиться при учете действительной ситуации и новых обстоятельств, требования со стороны Москвы хорошо известны.

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