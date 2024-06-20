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Врач Галафаст: рак и болезни печени могут вызвать излишек железа в организме
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 11:38

Врач Галафаст: рак и болезни печени могут вызвать излишек железа в организме

Такой белок крови, который содержит железо, как ферритин, является важным элементом для организма человека. Превышение допустимой нормы его количества может быть следствием различных заболеваний. Об этом российскому интернет-изданию "Газета.Ru" сообщила педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Евгения Галафаст.

Разрушительное воздействие печёночных клеток, имеющие отношение к быстро начинающейся болезни, длительность которой ограничена коротким промежутком времени, а также той, которая протекает длительное время, а её симптомы могут усиливаться или ослабевать с течением времени, могут привести к излишеству железа в организме. Подобное может случиться, например, при воспалении печени, которое в некоторых случаях вызывается одним из вирусов, более известное как гепатит. Также это может вызвать хроническая болезнь печени, появляющаяся с непоправимым изменением паренхиматозной ткани печени фиброзной соединительной тканью, или стромой, как цирроз.

Проблему может создать и новообразование, обусловленное патологическим ростом раковых клеток. Так, например, переизбыток железа может наступить из-за злокачественной опухоли железистой ткани молочной железы.

Ещё одной причиной, из-за чего может быть переизбыток железа — заболевание, связанное с накоплением в организме высоких патологических уровней железа, более известное как гемохроматоз. При этом заболевании поступает неправильный сигнал о нехватке железа, который впоследствии вызывает повреждение.

Фото: Flickr / National Eye Institute (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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