Государственная пограничная служба Украины заявила, что с начала февраля 2022 года было зафиксировано 1125 случаев попыток склонения пограничников к коррупции, преимущественно военнообязанные мужчины пытались покинуть страну через этот способ.



Под пояснение, большинство случаев попыток подкупа приходилось на мужчин, стремившихся уехать за пределы Украины.



Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале пограничной службы, с момента введения военного положения было пресечено 1125 попыток предложения взяток на сумму свыше 12,6 миллиона гривен (почти 310 тысяч долларов), из которых 28 случаев на сумму более 336 тысяч гривен (8,3 тысячи долларов) были пресечены только в июне этого года.



С начала военного положения, введенного на Украине 24 февраля 2022 года, узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.



Действующим лицам в возрасте от 18 до 60 лет в период действия военного положения запрещен выезд за пределы страны.



В случае уклонения от военной службы во время мобилизации предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Повестку могут предъявить в любых местах, включая улицы, автозаправки и кафе.



Согласно докладу, опубликованному Журналом Time ссылкой на помощника Зеленского, украинские вооруженные силы настолько истощились, что военкоматы пришлось призывать людей среднего возраста около 43 лет.



По информации издания New York Times, Украина старается привлечь больше женщин на службу в армию, что свидетельствует об значительных потерях в украинских вооруженных силах.

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