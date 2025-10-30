Боль в горле — это не всегда ОРВИ: когда стоит беспокоиться и что делать для облегчения

Боль в горле — это один из самых распространённых симптомов при сезонных простудных заболеваниях и ОРВИ. Она может возникать по разным причинам и проявляться в разных частях горла, а также иметь различные формы. Чтобы правильно определить источник боли и выбрать соответствующее лечение, важно понимать, какие заболевания могут вызывать этот симптом.

Виды боли в горле

Боль в горле может быть вызвана воспалением различных её частей, что, в свою очередь, может свидетельствовать о различных заболеваниях. Вот несколько распространённых типов:

Воспаление глотки — фарингит. Это воспаление слизистой оболочки глотки, которое часто сопровождается першением и болями при глотании. Воспаление миндалин — тонзиллит. Чаще всего это заболевание вызывается инфекцией, и может протекать в острой или хронической форме. Воспаление гортани — ларингит. Это заболевание сопровождается хрипотой, болью в горле и трудностями с глотанием и разговором.

Детям такие заболевания могут встречаться до 6-8 раз в год, взрослым — 2-3 раза. Однако не все боли в горле связаны с простудами. Иногда они могут быть вызваны более серьёзными заболеваниями.

Чем опасна ангина

Ангина — это одно из наиболее опасных заболеваний, которое может вызвать воспаление в горле. Врач-отоларинголог Борис Старосветский объясняет, что ангина может быть бактериальной или вирусной, при этом бактериальная ангина представляет большую опасность из-за возможных осложнений.

"Бактериальная ангина опасна серьёзными осложнениями, которые могут повлиять на сердце, почки (например, вызвать нефрит) и суставы. Если осложнение произошло, то оно, к сожалению, остаётся на всю жизнь", — сказал Борис Старосветский.

Признаки ангины

К основным признакам ангины относятся:

Резкое начало заболевания;

Высокая температура (выше 38 градусов);

Налёт на миндалинах;

Увеличенные лимфоузлы.

Если боль в горле не уменьшается после применения обычных полосканий или спреев, а температура остаётся высокой, это может быть признаком ангины. В таком случае обязательно нужно обратиться к врачу, так как несвоевременное лечение может привести к серьёзным осложнениям.

Серьёзные симптомы ангины:

Температура выше 38 градусов;

Сильная боль в горле, мешающая глотать, кашлять или даже дышать;

Выраженная слабость, вплоть до невозможности встать с постели;

Налёт на миндалинах или гнойные пятна на горле.

Если у вас есть такие симптомы, немедленно обращайтесь к врачу.

Лечение боли в горле

Для облегчения болей в горле можно использовать различные средства:

Спреи и таблетки для рассасывания. Простые леденцы помогают стимулировать выработку слюны, которая обладает бактерицидными свойствами. Исключите острую, кислую и солёную пищу. Эти продукты могут дополнительно раздражать горло. Пейте больше тёплой воды и травяных чаёв. Избегайте кислых напитков, чтобы не повредить слизистую горла. Отвлекающая терапия: согревайте ноги в горячей воде и используйте мази с ментоловым запахом для шеи. Полоскания. Полощите горло щелочными растворами или отварами ромашки и шалфея, которые обладают антисептическим действием.

"На стопах расположены рефлексогенные зоны, связанные с верхними дыхательными путями, — объясняет доктор медицинских наук Александр Гуров. — Ещё одна такая зона находится в области шеи и грудной клетки. Горячий душ с сильной струёй воды может помочь: постойте под ним 5 минут, но не превышайте этот срок, чтобы не повредить кожу".

Когда боль в горле не связана с инфекцией

Иногда боль в горле может быть вызвана не инфекционными заболеваниями, а другими факторами:

Внешние факторы:

Курение и злоупотребление алкоголем;

Аллергены;

Перенапряжение голосовых связок;

Постоянное употребление кислой или острой пищи.

Внутренние факторы:

Остеохондроз шейного отдела позвоночника;

Заболевания желудка и пищевода, такие как гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ);

Злокачественные новообразования;

Неврологические патологии.

Если боль в горле длится долго и не сопровождается другими признаками ОРВИ, необходимо пройти полное обследование, чтобы исключить другие возможные причины.

Ошибка, Последствие, Альтернатива

Ошибка: лечить ангину без назначения врача.

Последствие: неправильное лечение может привести к осложнениям, таким как нефрит или проблемы с сердцем.

Альтернатива: обратитесь к врачу для точного диагноза и назначения антибиотиков, если это необходимо. Ошибка: игнорировать длительную боль в горле и не проходить обследование.

Последствие: хронические заболевания, такие как остеохондроз или гастроэзофагеальный рефлюкс, могут быть не диагностированы.

Альтернатива: пройти полное обследование для исключения серьёзных заболеваний. Ошибка: использовать антибиотики без назначения врача.

Последствие: неправильное применение антибиотиков может привести к развитию устойчивости к лекарствам.

Альтернатива: обратиться к врачу для получения рецепта на антибиотики, если они необходимы.

А что если…

А что если боль в горле сопровождается только лёгким недомоганием? В этом случае можно попробовать лечиться в домашних условиях, используя полоскания, спреи и увлажняющие средства. Однако если симптомы не исчезают в течение нескольких дней, обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы избежать осложнений.

Плюсы и минусы

Метод Плюсы Минусы Спреи и таблетки для рассасывания Удобно, быстро облегчает боль Могут не подходить при сильных инфекциях Полоскания отварами трав Натуральные средства, доступно Требуют регулярного применения, не всегда эффективны Горячие ванны для ног Улучшают кровообращение, расслабляют Могут быть противопоказаны при высокой температуре

FAQ

Что делать, если боль в горле не проходит несколько дней?

Если боль в горле сохраняется, несмотря на лечение, обратитесь к врачу для диагностики.

Как узнать, вирусная ли ангина или бактериальная?

Для точного определения возбудителя необходимо сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

Можно ли обойтись без антибиотиков при ангине?

Если ангина вызвана вирусом, антибиотики не нужны. Однако при бактериальной ангине без антибиотиков не обойтись.

Мифы и правда

Миф: ангина всегда проходит сама по себе.

Правда: без лечения бактериальная ангина может привести к серьёзным осложнениям. Миф: боль в горле всегда вызывает инфекция.

Правда: боль может быть вызвана и другими факторами, такими как аллергии или болезни желудка. Миф: антибиотики всегда необходимы при ангине.

Правда: антибиотики требуются только при бактериальной ангине, в случае с вирусной инфекцией они бесполезны.

Исторический контекст

Боль в горле как симптом существует с древнейших времён. В Средние века ангина считалась болезнью, приводящей к смерти, особенно если она затягивалась. Лечение было ограничено травами и мазями. С развитием медицины и появлением антибиотиков, борьба с ангиной и её осложнениями стала намного более эффективной.

Три интересных факта