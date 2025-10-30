Боль в горле — это не всегда ОРВИ: когда стоит беспокоиться и что делать для облегчения
Боль в горле — это один из самых распространённых симптомов при сезонных простудных заболеваниях и ОРВИ. Она может возникать по разным причинам и проявляться в разных частях горла, а также иметь различные формы. Чтобы правильно определить источник боли и выбрать соответствующее лечение, важно понимать, какие заболевания могут вызывать этот симптом.
Виды боли в горле
Боль в горле может быть вызвана воспалением различных её частей, что, в свою очередь, может свидетельствовать о различных заболеваниях. Вот несколько распространённых типов:
-
Воспаление глотки — фарингит. Это воспаление слизистой оболочки глотки, которое часто сопровождается першением и болями при глотании.
-
Воспаление миндалин — тонзиллит. Чаще всего это заболевание вызывается инфекцией, и может протекать в острой или хронической форме.
-
Воспаление гортани — ларингит. Это заболевание сопровождается хрипотой, болью в горле и трудностями с глотанием и разговором.
Детям такие заболевания могут встречаться до 6-8 раз в год, взрослым — 2-3 раза. Однако не все боли в горле связаны с простудами. Иногда они могут быть вызваны более серьёзными заболеваниями.
Чем опасна ангина
Ангина — это одно из наиболее опасных заболеваний, которое может вызвать воспаление в горле. Врач-отоларинголог Борис Старосветский объясняет, что ангина может быть бактериальной или вирусной, при этом бактериальная ангина представляет большую опасность из-за возможных осложнений.
"Бактериальная ангина опасна серьёзными осложнениями, которые могут повлиять на сердце, почки (например, вызвать нефрит) и суставы. Если осложнение произошло, то оно, к сожалению, остаётся на всю жизнь", — сказал Борис Старосветский.
Признаки ангины
К основным признакам ангины относятся:
-
Резкое начало заболевания;
-
Высокая температура (выше 38 градусов);
-
Налёт на миндалинах;
-
Увеличенные лимфоузлы.
Если боль в горле не уменьшается после применения обычных полосканий или спреев, а температура остаётся высокой, это может быть признаком ангины. В таком случае обязательно нужно обратиться к врачу, так как несвоевременное лечение может привести к серьёзным осложнениям.
Серьёзные симптомы ангины:
-
Температура выше 38 градусов;
-
Сильная боль в горле, мешающая глотать, кашлять или даже дышать;
-
Выраженная слабость, вплоть до невозможности встать с постели;
-
Налёт на миндалинах или гнойные пятна на горле.
Если у вас есть такие симптомы, немедленно обращайтесь к врачу.
Лечение боли в горле
Для облегчения болей в горле можно использовать различные средства:
-
Спреи и таблетки для рассасывания. Простые леденцы помогают стимулировать выработку слюны, которая обладает бактерицидными свойствами.
-
Исключите острую, кислую и солёную пищу. Эти продукты могут дополнительно раздражать горло.
-
Пейте больше тёплой воды и травяных чаёв. Избегайте кислых напитков, чтобы не повредить слизистую горла.
-
Отвлекающая терапия: согревайте ноги в горячей воде и используйте мази с ментоловым запахом для шеи.
-
Полоскания. Полощите горло щелочными растворами или отварами ромашки и шалфея, которые обладают антисептическим действием.
"На стопах расположены рефлексогенные зоны, связанные с верхними дыхательными путями, — объясняет доктор медицинских наук Александр Гуров. — Ещё одна такая зона находится в области шеи и грудной клетки. Горячий душ с сильной струёй воды может помочь: постойте под ним 5 минут, но не превышайте этот срок, чтобы не повредить кожу".
Когда боль в горле не связана с инфекцией
Иногда боль в горле может быть вызвана не инфекционными заболеваниями, а другими факторами:
Внешние факторы:
-
Курение и злоупотребление алкоголем;
-
Аллергены;
-
Перенапряжение голосовых связок;
-
Постоянное употребление кислой или острой пищи.
Внутренние факторы:
-
Остеохондроз шейного отдела позвоночника;
-
Заболевания желудка и пищевода, такие как гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ);
-
Злокачественные новообразования;
-
Неврологические патологии.
Если боль в горле длится долго и не сопровождается другими признаками ОРВИ, необходимо пройти полное обследование, чтобы исключить другие возможные причины.
Ошибка, Последствие, Альтернатива
-
Ошибка: лечить ангину без назначения врача.
Последствие: неправильное лечение может привести к осложнениям, таким как нефрит или проблемы с сердцем.
Альтернатива: обратитесь к врачу для точного диагноза и назначения антибиотиков, если это необходимо.
-
Ошибка: игнорировать длительную боль в горле и не проходить обследование.
Последствие: хронические заболевания, такие как остеохондроз или гастроэзофагеальный рефлюкс, могут быть не диагностированы.
Альтернатива: пройти полное обследование для исключения серьёзных заболеваний.
-
Ошибка: использовать антибиотики без назначения врача.
Последствие: неправильное применение антибиотиков может привести к развитию устойчивости к лекарствам.
Альтернатива: обратиться к врачу для получения рецепта на антибиотики, если они необходимы.
А что если…
А что если боль в горле сопровождается только лёгким недомоганием? В этом случае можно попробовать лечиться в домашних условиях, используя полоскания, спреи и увлажняющие средства. Однако если симптомы не исчезают в течение нескольких дней, обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы избежать осложнений.
Плюсы и минусы
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Спреи и таблетки для рассасывания
|Удобно, быстро облегчает боль
|Могут не подходить при сильных инфекциях
|Полоскания отварами трав
|Натуральные средства, доступно
|Требуют регулярного применения, не всегда эффективны
|Горячие ванны для ног
|Улучшают кровообращение, расслабляют
|Могут быть противопоказаны при высокой температуре
FAQ
Что делать, если боль в горле не проходит несколько дней?
Если боль в горле сохраняется, несмотря на лечение, обратитесь к врачу для диагностики.
Как узнать, вирусная ли ангина или бактериальная?
Для точного определения возбудителя необходимо сдать анализы и проконсультироваться с врачом.
Можно ли обойтись без антибиотиков при ангине?
Если ангина вызвана вирусом, антибиотики не нужны. Однако при бактериальной ангине без антибиотиков не обойтись.
Мифы и правда
-
Миф: ангина всегда проходит сама по себе.
Правда: без лечения бактериальная ангина может привести к серьёзным осложнениям.
-
Миф: боль в горле всегда вызывает инфекция.
Правда: боль может быть вызвана и другими факторами, такими как аллергии или болезни желудка.
-
Миф: антибиотики всегда необходимы при ангине.
Правда: антибиотики требуются только при бактериальной ангине, в случае с вирусной инфекцией они бесполезны.
Исторический контекст
Боль в горле как симптом существует с древнейших времён. В Средние века ангина считалась болезнью, приводящей к смерти, особенно если она затягивалась. Лечение было ограничено травами и мазями. С развитием медицины и появлением антибиотиков, борьба с ангиной и её осложнениями стала намного более эффективной.
Три интересных факта
-
Глотка и гортань — это ключевые участки дыхательных путей, через которые проходит воздух, и которые подвергаются воздействию инфекций.
-
Слово "ангина" происходит от латинского "angere" — "душить", что связано с чувством удушья, которое часто испытывают больные.
-
К тому времени, как появились антибиотики, ангина уже стала одной из самых распространённых инфекций, способных вызывать серьёзные осложнения.
