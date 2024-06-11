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В Бундестаге готовятся к бойкоту выступления Зеленского
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 15:56

В Бундестаге готовятся к бойкоту выступления Зеленского

Депутаты оппозиционной политической организации "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) заявили о своем намерении бойкотировать выступление Владимира Зеленского в Бундестаге, сообщает телеканал NTV, ссылаясь на пресс-релиз партии.

В данный момент Зеленский находится в Германии, где проходит форум по развитию ситуации в Украине. В рамках данного визита предусмотрено выступление главы украинского государства в Бундестаге.

Согласно официальному заявлению ССВ, депутаты данной политической организации не смогут присутствовать на выступлении Зеленского.

В заявлении отмечается, что Зеленский по их мнению способствует нарастанию опасной напряженности и риску ядерного конфликта, и поэтому не заслуживает особого внимания со стороны немецкого парламента, как цитирует NTV.

ССВ считает, что мероприятие не предложит откровенного диалога с возможностью критики, а является лишь символической поддержкой без возможности высказать настоящее недовольство. "Как ССВ, мы не можем поддержать эту идею", — говорится в заявлении.

Организация также выражает осуждение в адрес России за вооруженный конфликт на Украине и призывает к его немедленному завершению.

В заявлении подчеркивается, что последние сигналы из Москвы о возможном прекращении огня и поиске мирного решения должны быть серьезно рассмотрены западными и украинскими сторонами.

В ССВ критикуют решение Зеленского отказаться от переговоров с Россией и требуют от немецкого правительства оказывать на него давление для возможности вступить в переговоры. "Ведь войны не оканчиваются оружием, а мирные переговоры должны стать путем выхода из конфликта", — подводит итог ССВ.

Политическая организация ССВ была образована в начале текущего года и насчитывает десять депутатов в бундестаге, которые ранее принадлежали к партии "Левые". На прошедших воскресенье выборах в Европейский парламент АСВ получила 6,2% голосов.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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