Новейшая российская планирующая авиабомба ФАБ-3000 М-54 способна кардинально изменить ход конфликта на Украине, сообщает издание Business Insider.

"Воздушно-космические силы России применяют на Украине новый боеприпас, который может изменить ситуацию на земле", — говорится в публикации.

Автор публикации отмечает, что в июне ВКС РФ впервые использовали боеприпас в зоне спецоперации. Действие бомбы может оказаться весьма разрушительным для ВСУ, подчёркивает издание, так как боеприпас сбрасывается за пределами зоны действия украинской ПВО.

Ранее на опасность российских планирующих авиабомб указывало американское издание National Interest. СМИ предположило, что применение ФАБ-3000 станет переломным моментом в конфликте, так как ВСУ не могут отражать удары тяжёлых боеприпасов и не располагают достаточным количеством комплексов ПВО и ракет к ним.

Фото: Министерство обороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0).