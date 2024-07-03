Новейшая российская планирующая авиабомба ФАБ-3000 М-54 способна кардинально изменить ход конфликта на Украине, сообщает издание Business Insider.
"Воздушно-космические силы России применяют на Украине новый боеприпас, который может изменить ситуацию на земле", — говорится в публикации.
Автор публикации отмечает, что в июне ВКС РФ впервые использовали боеприпас в зоне спецоперации. Действие бомбы может оказаться весьма разрушительным для ВСУ, подчёркивает издание, так как боеприпас сбрасывается за пределами зоны действия украинской ПВО.
Ранее на опасность российских планирующих авиабомб указывало американское издание National Interest. СМИ предположило, что применение ФАБ-3000 станет переломным моментом в конфликте, так как ВСУ не могут отражать удары тяжёлых боеприпасов и не располагают достаточным количеством комплексов ПВО и ракет к ним.
Фото: Министерство обороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0).
Песков заявил о стремлении России и Турции к сближению
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, подтвердил наличие обоюдного стремления России и Турции к разрешению возникающих споров. Он подчеркнул, что на пути крепких двусторонних связей и экономического сотрудничества неизбежно появление вопросов требующих решения. Ситуацию он охарактеризовал как нормальный рабочий процесс.
Стубб: Си Цзиньпин способен решить конфликт на Украине одним звонком в РФ
Глава Финляндии Александер Стубб считает, что закончить конфликт между Россией и Украиной поможет лишь один звонок из Китая. Об этом он информировал американское информационное агентство Bloomberg.
Врач Лебедев: дефицит витамина В1 может привести к серьёзным заболеваниям
Врач Михаил Лебедев предупредил о важности витамина В1 (тиамина) для здоровья, недостаток которого может привести к серьёзным заболеваниям, таким как полиневрит бери-бери, проявляющийся мышечной слабостью, утратой чувствительности и поражением сердечно-сосудистой системы.
В России и Китае повысили эффективность накопления энергии для заряда электрокаров
Ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и Университета Наньчан в Китае разработали способ значительно ускорить процесс зарядки электромобилей с помощью улучшенных суперконденсаторов.