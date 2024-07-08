Транснациональная аэрокосмическая организация Boeing признала свою вину в преступном мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов, которые были сконструированы ею в конце прошлого десятилетия. О произошедшем сообщает мировое информационное агентство Рейтер со ссылкой на чиновника Минюста США.
Американская транснациональная корпорация, которая проектирует, изготовляет и продаёт самолёты и другой летательный транспорт признала свою вину для разрешения расследования Минюста США, которое имеет отношение к падению двух летательных аппаратов Boeing 737 MAX, который считается четвёртым поколением семейства Boeing 737 средней дальности.
Стало известно, что пока проходит сотрудничество со следствием, транснациональная аэрокосмическая компания обязана будет выплатить денежное взыскание в размере почти 250 миллионов долларов. Помимо этого организация Boeing должна будет отдать практически 50 миллионов долларов на усовершенствование безопасности своей техники.
Рейтер прогнозирует, что в случае если компания Boeing признает свою вину, то к ней больше не будут поступать государственные контракты.
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