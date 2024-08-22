Двалишвили после травмы выйдет на бой с О’Мэлли

Двалишвили заявил, что не снимется с боя с О’Мэлли

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили не будет сниматься с боя с чемпионом в легчайшем весе Шоном О'Мэлли.

Он мог бы отменить свое участие из-за рассечения, которое получил на тренировке.

"Я хочу сказать всем, что все хорошо. Сегодня у меня третья тренировка. Сегодня я немного поранился, но это часть тренировки. Это не страшно. Я здесь со своей командой, и мы тренируемся каждый день… Думаете, этот маленький порез меня остановит",- сказал спортсмен, слова которого приводит "СЭ".

Напомним, что поединок О'Мэлли и Двалишвили состоится 14 сентября на UFC 306 в "Сфере" в Лас-Вегасе.

Фото: flickr. com/Matthew Tosh (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).