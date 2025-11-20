Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка выполняет отжимания
Девушка выполняет отжимания
© helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 18:50

Начала делать отжимания по-новому — тело подтянулось за неделю, сама не верю

Отжимания укрепляют все группы мышц тела — фитнес-тренер Эрин Курдила

Отжимания — это классика, проверенная временем. Это упражнение, которое объединяет силу, выносливость и координацию. Без лишнего оборудования и сложных техник, оно задействует практически все группы мышц, помогая формировать тело и укреплять осанку. Многие тренеры до сих пор включают отжимания в базовые комплексы, потому что они работают всегда — и в зале, и дома, и на улице.

Мощь одного движения

Когда человек делает отжимание, одновременно активируются плечи, грудные мышцы, спина, пресс, бёдра и ягодицы. Такое комплексное включение тела делает упражнение одним из самых эффективных способов развить силу без использования гантелей или тренажёров.

"Отжимания — это универсальное упражнение, которое не требует ничего, кроме собственного веса тела", — отметил фитнес-тренер Эрин Курдила.

Постепенно усложняя технику, можно достичь впечатляющих результатов: повысить тонус мышц, улучшить баланс и ускорить метаболизм. Даже 10-15 минут отжиманий в день способны дать видимый эффект уже через несколько недель.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с классической формы. Поставьте ладони под плечами, ноги вытяните, корпус держите прямым.

  2. Держите пресс в напряжении. Это стабилизирует позвоночник и защищает поясницу.

  3. Опускайтесь медленно. Контролируйте движение вниз, пока грудь почти не коснётся пола.

  4. Выдыхайте при подъёме. Возврат в исходное положение должен быть мощным, но плавным.

  5. Используйте вариации. Меняйте постановку рук, добавляйте подъем ноги или хлопок для развития координации.

Отжимания можно выполнять где угодно — дома, в офисе или на улице. Для этого достаточно свободного пространства размером с коврик для йоги.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: прогиб в пояснице.
    Последствие: нагрузка смещается на спину, возможен дискомфорт.
    Альтернатива: держите корпус в одной линии, как будто тянетесь макушкой вперёд.

  • Ошибка: слишком широкая постановка рук.
    Последствие: уменьшается амплитуда и страдает техника.
    Альтернатива: ставьте ладони чуть шире плеч, чтобы акцентировать грудные мышцы.

  • Ошибка: быстрые, рваные движения.
    Последствие: снижается эффективность и растёт риск травмы.
    Альтернатива: выполняйте движение медленно, контролируя каждую фазу.

А что если…

Если классические отжимания кажутся слишком сложными, начните с облегчённой версии — с коленей. Главное, сохраняйте прямую линию тела от головы до коленей и постепенно увеличивайте нагрузку. А когда почувствуете уверенность, переходите к более продвинутым вариантам — отжиманиям с опорой на фитбол или одной рукой.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • не требует оборудования;

  • развивает силу и выносливость;

  • укрепляет сердечно-сосудистую систему;

  • подходит для любой физической подготовки.

Минусы:

  • может вызывать боль в запястьях при неправильной технике;

  • не всегда равномерно развивает мышцы спины без дополнительных упражнений.

Для смягчения нагрузки можно использовать коврик или специальные накладки для ладоней.

FAQ

Как выбрать поверхность для отжиманий?
Лучше всего подойдёт плотный нескользкий коврик, чтобы руки не скользили и суставы оставались в безопасности.

Сколько стоит минимальный инвентарь?
Хороший спортивный коврик и перчатки для тренировок обойдутся в среднем от 1500 до 3000 рублей.

Что лучше — отжимания или планка?
Оба упражнения полезны. Планка укрепляет статическую выносливость, а отжимания развивают динамическую силу.

Мифы и правда

  • Миф: отжимания делают тело громоздким.
    Правда: при умеренной нагрузке мышцы становятся подтянутыми, а не массивными.
  • Миф: отжимания вредны для женщин.
    Правда: упражнение одинаково полезно для всех, просто важно подобрать подходящую технику.
  • Миф: отжимания заменяют кардио.
    Правда: они повышают пульс, но не могут полностью заменить аэробные тренировки.

Три интересных факта

  1. Первые упоминания об отжиманиях встречаются в древнегреческих тренировочных практиках.

  2. В армии разных стран это упражнение используется для оценки физической подготовки.

  3. Существуют десятки видов отжиманий — от "алмазных" до "с хлопком".

Исторический контекст

Отжимания стали частью спортивных программ ещё в начале XX века. С развитием фитнес-культуры их начали активно использовать не только мужчины, но и женщины. Сегодня это одно из самых универсальных движений в тренировочном арсенале — от школьных уроков физкультуры до профессионального кроссфита.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Половина клиентов фитнес-клубов сталкивается с неловкими моментами — социологи сегодня в 19:10
Перестала стесняться после тренировок — одна мелочь помогла поверить в себя

Даже самые уверенные люди краснеют в спортзале — но не всегда из-за тренировки. Разберём четыре типичных случая и способы, как выйти из них с достоинством.

Читать полностью » Физическая активность снижает риск тревожности на треть — спортивные психологи сегодня в 9:50
Делаю 10 минут каждое утро — тело подтянулось, а энергии стало вдвое больше

Ты чувствуешь себя как дома среди тренажёров, знаешь совершенно всех инструкторов по именам и не пропускаешь ни одной тренировки?

Читать полностью » Упражнение для ягодиц помогает снизить боль в спине — физиотерапевты сегодня в 9:10
Нашла способ качать попу, не вставая со стула — результат удивил даже мужа

Простое упражнение для ягодиц можно выполнять прямо в дороге или на работе. Неожиданный способ поддерживать тело в тонусе без спортзала.

Читать полностью » Упражнения на трицепс укрепляют мышцы рук за две недели — Эми Диксон сегодня в 8:50
Регулярно делала одно упражнение на кухне — и руки стали подтянутыми

Эти простые, но эффективные упражнения помогут вернуть рукам тонус и красоту, если выполнять их регулярно и в правильной технике.

Читать полностью » YogaAid Challenge объединил участников по всему миру — отметили инструкторы йоги сегодня в 8:10
Вышла на коврик ради добра — не ожидала, что йога изменит всё вокруг

Тысячи людей по всему миру выходят на коврик ради добра — йога объединяет сердца, стирая границы между практикой и благотворительностью.

Читать полностью » Игровой фитнес с мячом помогает сжечь до 200 калорий — фитнес-тренеры сегодня в 7:50
Нашла способ худеть дома без диет и спорта — нужен только один мяч

Необычный способ сжечь калории и вернуть радость от тренировок — всего один маленький резиновый мяч и немного свободного места.

Читать полностью » Тренировка Butts and Guts повышает тонус пресса и бёдер — тренер Эрин Курдила сегодня в 7:10
Всего одно упражнение на полу вернуло мне талию за неделю — даже без диет

Простое, но мощное упражнение помогает укрепить мышцы живота и внутреннюю поверхность бёдер — идеальный способ вернуть мотивацию и удовольствие от тренировок.

Читать полностью » Три упражнения укрепляют ягодицы и снижают боль в спине — тренер Питер Парк сегодня в 6:50
Нашла три простых упражнения — тело подтянулось быстрее, чем ожидала

Лето позади, но это не повод забывать о фигуре. Три упражнения, которые помогут сохранить форму и сделать ягодицы подтянутыми даже под тёплыми свитерами.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Актёр "Сумерек" Джастин Чон подрался с прохожим в Санкт-Петербурге — "Осторожно, Новости"
Спорт и фитнес
Сильный корпус улучшает осанку и снижает боли в спине — физиотерапевты
Туризм
Российские туристы могут оплачивать покупки в Вьетнаме через QR-коды — Сбер
Наука
Откачка грунтовых вод сдвинула ось Земли на 86,5 см — GRL
Дом
Избыток чистящих средств создаёт налёт и запах — Роза Пикоса
Туризм
Большинство россиян за оплату двух мест тучными пассажирами — социологи
Питомцы
Пугливый котёнок адаптируется медленно и нуждается в безопасной среде
Еда
Остуженные овощи сохраняют форму и цвет венегрета — повар Петров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet