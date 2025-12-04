Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Австралийские подтягивания обратным хватом
Австралийские подтягивания обратным хватом
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 9:25

Железо больше не нужно: новое поколение фитнеса растит силу без спортзала

Тренировки с собственным весом набрали популярность — Welt

Бурный ритм современной жизни возвращает нас к истокам фитнеса. Всё больше людей выбирают простые, но эффективные упражнения без оборудования — приседания, отжимания и планки снова становятся основой тренировок. Такой подход не требует вложений, но способен принести впечатляющие результаты. Об этом сообщает издание Welt.

Возрождение калистеники

В фитнес-клубе Хьюстона, которым руководит тренер Шон Кио, нет привычных гантелей и тренажёров. Всё пространство здесь посвящено тренировкам с собственным весом.

"Это всё, чем мы занимаемся", — объясняет тренер Шон Кио, — "и этого достаточно, чтобы привлекать тех, кто хочет научиться стойке на руках или подтягиваниям".

По словам Кио, подобные тренировки сочетают элементы акробатики, гимнастики и брейк-данса. Они развивают координацию, силу и гибкость, формируют контроль над телом и уверенность в движении. Всё больше независимых студий и крупных сетей открывают залы, где упор делается именно на калистенику — фитнес без железа, но с ощутимым результатом.

Почему собственный вес снова в тренде

Возвращение классических упражнений во многом связано с простотой и доступностью метода. Президент США Дональд Трамп в своё время возобновил президентский фитнес-тест, чтобы напомнить подросткам о важности таких упражнений, как приседания, отжимания и подтягивания.

"Неудивительно, что эти базовые упражнения возвращаются в нашу жизнь", — говорит Анатолия Вик-Крегель, директор Программы физической активности на протяжении всей жизни Университета Райса. — "Мы можем выполнять их дома, в офисе, в перерывах между делами".

Ещё один фактор — экономический. По словам спортивного физиолога Майкла Стэка, президента Physical Activity Alliance, отсутствие необходимости покупать оборудование делает такие занятия доступными. Более того, для фитнес-клубов это тоже выгодно — минимальные расходы при стабильном потоке клиентов.

"Тенденция появилась давно, но пандемия лишь ускорила её развитие", — отмечает Стэк.

Эффективность и ограничения

Многочисленные исследования подтверждают, что тренировки с собственным весом улучшают выносливость и повышают силу мышц.

"Собственный вес как тренировочный инструмент — феноменален", — утверждает Вик-Крегель.

Однако, как поясняет профессор кинезиологии Джон Рэглин из Университета Индианы, у метода есть пределы. Он подчёркивает, что полное исключение оборудования не всегда оправдано. При проблемах с суставами или слабой подготовке использование лёгких гантелей или скамьи может сделать занятия безопаснее.

"Если вы недостаточно сильны или страдаете артритом, безопаснее использовать небольшие отягощения", — уточняет Рэглин.

Цель тренировок также играет роль. Тем, кто стремится к увеличению мышечной массы, без прогрессирующих нагрузок не обойтись. Поднятие тяжестей вызывает микроповреждения мышечных волокон, стимулируя их рост. Но со временем тело адаптируется, и прогресс замедляется без повышения нагрузки.

Калистеника и мышечный рост

Можно ли нарастить мышцы, используя только собственный вес? Вик-Крегель считает, что да, но это требует постоянного усложнения упражнений.

"После нескольких тренировок с приседаниями без веса телу нужна внешняя нагрузка для дальнейшего роста", — соглашается Стэк.

Другими словами, чтобы накачать бицепсы, придётся работать больше и дольше. Однако для поддержания здоровья и хорошей формы калистеники вполне достаточно.

"Собственный вес — это самый доступный тренажёр", — подчёркивает Стэк. — "Начните с базовых упражнений, если давно не занимались спортом".

Как начать путь в калистенике

Перед стартом важно оценить уровень подготовки. Вик-Крегель советует использовать зеркало или помощь тренера, чтобы проверить правильность техники. Если отжимания и планка даются с трудом, можно заменить их упрощёнными вариантами, например, отжиманиями из положения приседа.

Как только движения станут уверенными, достаточно двух-трёх занятий по 10-30 минут в неделю. Постепенно следует повышать интенсивность и длительность.

"Постепенное увеличение нагрузки — ключ к прогрессу", — подчёркивает Вик-Крегель.

С ростом опыта упражнения можно превращать в высокоинтенсивные тренировки. По словам Кио, калистеника подходит не только новичкам — существуют десятки способов усложнить программу, увеличивая эффективность без риска травм.

Сравнение калистеники и классического фитнеса

Калистеника выигрывает по доступности: не требуется абонемент, оборудование и много места. Но традиционный фитнес даёт более точный контроль над нагрузкой.

  1. Калистеника развивает баланс, гибкость и координацию.

  2. Тренировки с весами позволяют изолировать группы мышц и быстрее наращивать массу.

  3. Занятия без оборудования экономят время и деньги.

  4. В тренажёрном зале проще контролировать прогресс при помощи весов и повторов.

Для большинства людей оптимален комбинированный подход: сочетание упражнений с собственным весом и лёгких отягощений.

Плюсы и минусы тренировок с собственным весом

Преимущества:

  • доступность — заниматься можно где угодно;
  • низкий риск травм при правильной технике;
  • развитие силы, выносливости и гибкости одновременно;
  • подходит людям любого возраста.

Недостатки:

  • сложно увеличивать нагрузку после определённого уровня;
  • медленный рост мышечной массы;
  • ограниченные возможности для изоляции отдельных мышц.

Советы по тренировкам дома

Чтобы добиться результата, важно соблюдать системность.

  1. Разминайтесь перед каждой тренировкой.

  2. Контролируйте дыхание и осанку.

  3. Меняйте упражнения каждые 4-6 недель, чтобы избежать адаптации.

  4. Следите за восстановлением и сном.

  5. Комбинируйте кардио и силовые упражнения.

Эти простые принципы помогут добиться устойчивого прогресса без риска для здоровья.

Популярные вопросы о тренировках с собственным весом

Как выбрать программу для начинающих?
Начните с базовых упражнений: планки, приседаний, отжиманий и выпадов. Добавляйте новые элементы по мере укрепления мышц.

Сколько стоит заниматься калистеникой?
Финансовые вложения минимальны — достаточно удобной одежды и пространства размером с коврик для йоги.

Что лучше: тренировки дома или в зале?
Если вы новичок, домашние занятия подойдут идеально. Но зал с тренером обеспечит контроль техники и мотивацию.

