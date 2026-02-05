Жир тает, осанка выпрямляется: 15 минут запускают эффект, который обычно ждут месяцами

Метод Bodyism за несколько лет превратился из авторской системы тренировок в глобальный фитнес-тренд. Его выбирают те, кто хочет не просто похудеть, а изменить отношение к телу и движению. В основе подхода — короткие, но продуманные тренировки и отказ от жестких ограничений. Об этом сообщает ряд lifestyle-изданий, рассказывая о системе австралийского тренера Джеймса Дайгена.

Bodyism как система, а не просто тренировки

Bodyism появился в начале прошлого десятилетия и быстро стал популярным среди моделей и актрис. В числе тех, кто публично поддерживал философию метода, — Рози Хантингтон-Уайтли, Элль Макферсон и Молли Кинг. Такой интерес объясняется не только эстетическим результатом, но и логикой подхода: тренировки строятся на работе с собственным весом и направлены на укрепление мышц, сжигание жира и выравнивание осанки.

Комплекс упражнений рассчитан на регулярные, но короткие занятия. Тренироваться предлагается около четырех раз в неделю по 15 минут, что делает метод удобным для домашнего формата. За счет акцента на правильные движения и включение глубоких мышц тело постепенно становится более подтянутым, а силуэт — визуально стройнее. Подобный формат хорошо вписывается в подход тренировок с собственным весом, где результат достигается за счет качества движений, а не длительности занятий.

"Большинство женщин, которые приходят тренироваться, мечтают немного похудеть, подтянуть ягодицы, уменьшить талию и улучшить свою осанку", — рассказывает Джеймс Дайген.

Осанка и движение как основа результата

Отдельное внимание в Bodyism уделяется осанке. Правильное положение тела влияет не только на внешний вид, но и на распределение нагрузки на мышцы и позвоночник. Когда человек сутулится, мышцы работают менее эффективно, а движения требуют больше энергии.

"В течение жизни у тела складывается определенный алгоритм действий, помогающий избегать лишних затрат энергии", — объясняет врач общей практики, невролог, мануальный терапевт Валерий Крамар.

По его словам, при нарушениях осанки мышцы ослаблены, поэтому программа тренировок должна подбираться с учетом индивидуальных особенностей. Именно поэтому в Bodyism используются упражнения, которые одновременно укрепляют мышечный корсет и учат тело двигаться более осознанно, возвращая естественную подвижность и устойчивость.

Питание без подсчета калорий

Диета в системе Bodyism не предполагает строгого контроля калорий. Основной принцип — выбор натуральных и минимально обработанных продуктов. Рекомендуется сократить количество быстрых углеводов, не отказываясь при этом от "хороших" жиров — рыбы, яиц, орехов и оливкового масла.

Из рациона предлагается исключить обезжиренные продукты с добавленным сахаром, алкоголь, рафинированный сахар и продукты с большим количеством консервантов. Важную роль играет и водный баланс: достаточное количество воды и травяных чаев помогает поддерживать обмен веществ. Такой подход перекликается с идеей устойчивых привычек, где регулярность и комфорт важнее жестких запретов, что также лежит в основе формирования здоровых фитнес-привычек.

Короткие комплексы и акцент на эффективность

Тренировочный блок Bodyism обычно включает около шести упражнений, направленных на разные группы мышц. Среди них — разгибания бедер, берпи, планка с подтягиванием коленей и упражнения для мышц спины и рук. Такой набор позволяет одновременно работать над выносливостью, тонусом мышц и осанкой.

"Большинство упражнений, которые мы используем, ориентированы на вес тела, и каждый круг длится всего около 15 минут", — отмечает Джеймс Дайген.

Регулярное выполнение упражнений на "удлинение" мышц ног и поясницы, а также простые элементы вроде виса на турнике помогают телу выглядеть более вытянутым и собранным.

В итоге Bodyism воспринимается не как временная программа для похудения, а как долгосрочная система. Она сочетает движение, питание и внимательное отношение к телу, помогая постепенно прийти к более гармоничной форме без перегрузок и крайностей.