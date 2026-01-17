Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
девушка делает берпи дома
девушка делает берпи дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 9:50

Если цель — убрать живот: эта тренировка дома заставляет жир буквально гореть

Тренировка без оборудования сожгла 165 килокалорий — Майк Донованик

Иногда для по-настоящему жёсткой тренировки не нужны ни гантели, ни абонемент в зал. Достаточно собственного веса, свободного пространства и готовности выложиться по максимуму. Формат интенсивных связок позволяет запустить жиросжигание даже при дефиците времени. Об этом сообщает издание Shape.

Тренировка, которая работает в любом месте

Эта программа рассчитана на тех, кто хочет получить максимум эффекта за короткий промежуток времени. Автор комплекса — персональный тренер из Лос-Анджелеса и создатель формата Diesel class Майк Донованик — сделал ставку на упражнения с собственным весом и высокий темп. Такой подход давно считается рабочим в формате тренировок с собственным весом, поскольку он не требует оборудования и легко адаптируется под уровень подготовки. Высокая плотность движений ускоряет пульс и удерживает организм в зоне активного сжигания жира.

"Сочетание кардиосетов высокой интенсивности, силовых упражнений и упражнений на пресс прорабатывает тело с ног до головы", — говорит персональный тренер Майк Донованик.

Каждое движение задействует сразу несколько мышечных групп. За счёт этого возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, а расход энергии увеличивается даже при сравнительно короткой тренировке.

Интенсивность и формат занятия

Программа рассчитана примерно на 26 минут и относится к высокоинтенсивным. Уровень нагрузки оценивается как 8-9 из 10, поэтому тренировка подойдёт тем, кто уже имеет базовую физическую подготовку. Начинать рекомендуется с обязательной разминки, чтобы подготовить суставы и мышцы к работе в быстром темпе.

Основная часть построена по принципу круговой тренировки. Один круг включает пять упражнений по 20 повторов каждое без отдыха между движениями. На выполнение связки уходит около семи минут, затем следует минутная пауза. Всего выполняется три таких круга. По оценке разработчика, за одну сессию тратится около 165 килокалорий, а дополнительный эффект достигается за счёт ускоренного обмена веществ после нагрузки.

Почему такая схема ускоряет жиросжигание

Ключевую роль здесь играет интенсивность. Чем выше темп и меньше паузы, тем дольше организм остаётся в режиме повышенного потребления кислорода. Именно этот механизм лежит в основе устойчивого снижения жировой массы, о чём часто говорят специалисты по сжиганию жира и восстановлению. Важным плюсом остаётся и вариативность нагрузки.

"Достаточно увеличить скорость выполнения силовых упражнений и число повторов, чтобы повысить интенсивность и бросить себе новый вызов", — отмечает Майк Донованик.

Такой подход помогает преодолеть тренировочное плато и вернуть прогресс, если привычные занятия перестали давать результат.

Основные упражнения комплекса

В тренировку входят динамичные связки, такие как берпи с перекатом и прыжком, плиометрические выпады, планка с переменой опоры, упражнение "Складка" для пресса и "походка краба" с ударами ногами. Все движения выполняются в быстром темпе и требуют хорошей координации. Это позволяет равномерно проработать ноги, корпус, плечи и мышцы-стабилизаторы, создавая нагрузку на всё тело.

Заключительный эффект этой программы заключается не только в потраченных калориях. Регулярное выполнение комплекса улучшает выносливость, развивает силу и делает тренировки более разнообразными. При этом формат легко вписывается в плотный график и подходит для занятий дома или в поездке, не требуя дополнительного оборудования.

Автор Илья Мельников
Илья Мельников — эксперт по физиологии (УралГУФК) с 14-летним опытом. Специалист по коррекции осанки, биомеханике и функциональному восстановлению.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

CDC рекомендует 150 минут умеренной активности в неделю — CDC 15.01.2026 в 13:46
Тренировки перестают работать, если делать их "на авось": простой недельный план решает больше, чем мотивация

Регулярные тренировки — это не только физическая нагрузка, но и важное умение находить баланс между отдыхом и тренировками. Узнайте, как правильно составить недельный фитнес-план для устойчивых результатов.

Читать полностью » Раскачка корпусом при подъёме штанги снижает работу бицепса — UOL 15.01.2026 в 12:55
Бицепс не растёт, хотя качаю: 3 упражнения, где техника крадёт результат

Узнайте, как правильно тренировать бицепсы, избегая распространённых ошибок, которые могут снизить эффективность и привести к травмам. Четыре упражнения с детальным разбором.

Читать полностью » Внутренняя мотивация повышает настойчивость в достижении целей — психологи 15.01.2026 в 11:02
Работало как часы, а затем пошло под откос — мотивация дала сбой в самый неподходящий момент

Почему одного вдохновения часто недостаточно и как внутренняя и внешняя мотивация помогают не бросить цель на полпути — разбор с примерами и нюансами.

Читать полностью » Регулярное движение и питание помогают сжигать жир и формировать рельеф — тренеры 14.01.2026 в 22:01
Сдвинуть вес с мёртвой точки оказалось проще: эти шаги сработали даже без фанатизма

Регулярное движение, контроль питания и грамотное восстановление формируют устойчивую систему снижения жира и помогают не потерять мотивацию на дистанции.

Читать полностью » Вертикальные упражнения на пресс укрепляют кор без коврика и скручиваний — Каллиопи Спанакидо 14.01.2026 в 21:18
Сидячая работа «выключила» кор — эти упражнения стоя вернули ощущение собранности

Устали от болей в спине и неудобных тренировок? Узнайте, как всего 10-15 минут вертикальных упражнений помогут укрепить мышцы живота и улучшить здоровье!

Читать полностью » Тренировка без прогрессии веса не даёт стимула роста мышц — UOL 14.01.2026 в 17:47
Мышцы не растут, хотя стараюсь — эти привычные мелочи тихо убивают прогресс

Ваши усилия в зале не приносят результата? Узнайте 5 ключевых причин, почему прогресс останавливается, и как его запустить снова. Питание, восстановление и другие факторы играют ключевую роль.

Читать полностью » Бокс в домашних тренировках снижает стресс и расходует калории — фитнес-тренеры 14.01.2026 в 13:58
Оказалось, вес можно отправить в нокаут: после этой бокс-тренировки тело горит, а стресс тает

Боксерская тренировка дома помогает сжигать калории, снижать стресс и укреплять мышцы. Как выстроить эффективный план занятий без зала.

Читать полностью » Тренировки с собственным весом наращивают мышцы без отягощений — JSCR 13.01.2026 в 23:01
Без гантелей и тренажёров — а тело меняется: тренировки с собственным весом дают неожиданный эффект

Тренировки с собственным весом могут заменить зал и отягощения. Разбираемся, как такие упражнения помогают наращивать мышцы и сохранять форму.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Противовирусные связывают со снижением риска Альцгеймера — нейробиолог Делатур
Наука
Городской воздух содержит микропластика больше прежних оценок в 10 000 раз — Science Advances
Еда
Сироп для арахисовой ломкости рекомендуют доводить до 149°C — Chowhound
Красота и здоровье
Сладкие напитки и сидячая работа повышают висцеральный жир — Correio Braziliense
Еда
Домашний торт без духовки готовится из муки, какао, яйца, молока и масла — повар
Садоводство
Тропические растения цветут зимой при 12 часах искусственного света — bobvila
Недвижимость
Повышающий коэффициент не начисляют без счётчика, если есть акт невозможности — эксперт ЖКХ Юнисова
Наука
Нейросеть CytoDiffusion отмечает признаки лейкемии по отклонениям формы клеток — Кембриджский университет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet