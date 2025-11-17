Татуировки и пирсинг: чего мне стоило желание изменить своё тело — шокирующие риски

Татуировки, пирсинг и другие виды модификации тела становятся всё более популярными, особенно среди молодёжи. Однако, несмотря на распространённость, такие изменения внешности могут нести с собой определённые риски. Врач Наталья Корягина, доктор медицинских наук, кардиолог и терапевт, подробно рассказала о возможных последствиях таких процедур для здоровья и психики.

Мгновенные риски: что может произойти сразу после татуировки или пирсинга?

Процедуры татуировки и пирсинга, несмотря на свою доступность и популярность, сопряжены с рядом рисков. Они могут быть разделены на немедленные и отсроченные последствия.

Немедленные риски

Немедленные осложнения могут возникнуть прямо во время процедуры или вскоре после неё. Среди них — боль, кровотечение и инфекции. Врач Наталья Корягина отметила, что эти риски являются естественными реакциями организма на травму, которую вызывает прокол кожи или нанесение пигмента.

Боль и кровотечение - обычные последствия для организма после любого повреждения тканей. Инфекции - рана может быть инфицирована бактериями, попавшими с кожи, инструмента или краски. Симптомы инфекций включают покраснение, отёк, боль и гнойные выделения. В тяжёлых случаях возможен абсцесс (гнойная полость), требующий хирургического вмешательства. Системные инфекции - такие как заражение крови (сепсис) и заболевания, передающиеся через кровь (например, гепатит B, C и ВИЧ). Это особенно актуально, если процедуры проводятся нестерильным инструментом.

Аллергические реакции

Кроме того, могут возникнуть аллергические реакции, особенно на пигменты татуировок, содержащие красный, жёлтый или фиолетовый цвет, а также на украшения из никеля. Симптомы аллергии включают зуд, сыпь, отёк, которые могут сохраняться на коже даже много месяцев.

Немедленные риски Возможные последствия Инфекции Покраснение, отёк, гной, абсцесс Аллергические реакции Зуд, сыпь, отёк, длительное воспаление Системные инфекции Сепсис, заражение гепатитом или ВИЧ

Отсроченные эффекты: последствия, которые могут проявиться позже

Помимо немедленных осложнений, существуют и отсроченные эффекты, которые могут проявляться спустя месяцы или даже годы. Врач Наталья Корягина подчеркнула, что такие проблемы, как гранулёмы и келоиды, связаны с развитием рубцовой ткани.

Гранулёмы и келоиды

Гранулёмы - это небольшие узелки, образующиеся вокруг инородных объектов, таких как пигмент татуировки. Эти узелки могут вызывать воспаление и дискомфорт.

Келоиды - это грубые рубцы, которые выступают над кожей и могут сильно портить внешний вид. Часто склонность к образованию келоидных рубцов передаётся по наследству.

Проблемы с медицинскими обследованиями

Татуировки, особенно те, которые содержат металлы в пигментах, могут искажать результаты медицинских обследований, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ). Пигменты могут вызывать помехи на снимках, а также ожоги, если в организме происходит нагревание металлов в татуировке.

Проблемы с кожей и с пирсингом

Татуированная кожа может по-разному реагировать на солнечное излучение. Это может вызвать фотосенсибилизацию, когда кожа становится более чувствительной к ультрафиолетовому излучению. Также татуировка может маскировать симптомы кожных заболеваний, таких как псориаз, экзема или меланома. Пирсинг, особенно в таких зонах, как нос, может повредить хрящ, что приводит к воспалению и деформации.

Существуют также случаи миграции и отторжения пирсинга, когда организм воспринимает украшение как инородное тело и пытается его вытолкнуть.

Отсроченные риски Возможные последствия Гранулёмы и келоиды Узелки вокруг пигмента, грубые рубцы Проблемы с МРТ Искажение снимков, ожоги от металлов Проблемы с кожей Фотосенсибилизация, маскировка заболеваний Отторжение пирсинга Миграция украшений, воспаление, инфекция

Куда не стоит ходить и какие участки тела опасны для пирсинга и татуировки?

Наталья Корягина предостерегает от татуировок и пирсинга в сомнительных местах. Прокалывание и нанесение рисунков дома или в нелицензированных студиях представляет собой огромный риск для здоровья из-за нестерильных условий.

Кроме того, существуют участки тела, которые не подходят для пирсинга или татуировки, так как это может привести к серьёзным травмам. Например, пирсинг языка может повредить зубы (сколы эмали), а также вызвать проблемы с дикцией и дыханием из-за отёка. Проколы в области гениталий и сосков могут повлиять на функцию молочных желёз, а также вызвать инфицирование.

Психологические аспекты: почему молодые люди делают тату и пирсинг?

Клинический психолог Вероника Кантеева объясняет, что татуировки и пирсинг давно стали нормой в обществе. Такие модификации тела часто связаны с самоопределением и желанием выразить свою индивидуальность. Молодые люди часто делают татуировки и пирсинг в процессе самоидентификации, чтобы продемонстрировать своё отношение к жизни и мироощущение.

Однако избыточное количество модификаций может указывать на проблемы с самооценкой или неприятием собственного тела. В таких случаях татуировки и пирсинг могут служить защитным механизмом от внешнего мира или попыткой скрыть психологические травмы.

Заключение

Татуировки и пирсинг — это модные и широко распространённые способы самовыражения, но они несут с собой определённые риски для здоровья. Важно взвесить все за и против, прежде чем принимать решение о модификации тела. Чтобы минимизировать риски, стоит выбирать только лицензированные и проверенные салоны, следить за качеством используемых материалов и тщательно соблюдать правила ухода после процедуры. Ваше здоровье — на первом месте!