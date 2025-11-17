Татуировки и пирсинг: чего мне стоило желание изменить своё тело — шокирующие риски
Татуировки, пирсинг и другие виды модификации тела становятся всё более популярными, особенно среди молодёжи. Однако, несмотря на распространённость, такие изменения внешности могут нести с собой определённые риски. Врач Наталья Корягина, доктор медицинских наук, кардиолог и терапевт, подробно рассказала о возможных последствиях таких процедур для здоровья и психики.
Мгновенные риски: что может произойти сразу после татуировки или пирсинга?
Процедуры татуировки и пирсинга, несмотря на свою доступность и популярность, сопряжены с рядом рисков. Они могут быть разделены на немедленные и отсроченные последствия.
Немедленные риски
Немедленные осложнения могут возникнуть прямо во время процедуры или вскоре после неё. Среди них — боль, кровотечение и инфекции. Врач Наталья Корягина отметила, что эти риски являются естественными реакциями организма на травму, которую вызывает прокол кожи или нанесение пигмента.
-
Боль и кровотечение - обычные последствия для организма после любого повреждения тканей.
-
Инфекции - рана может быть инфицирована бактериями, попавшими с кожи, инструмента или краски. Симптомы инфекций включают покраснение, отёк, боль и гнойные выделения. В тяжёлых случаях возможен абсцесс (гнойная полость), требующий хирургического вмешательства.
-
Системные инфекции - такие как заражение крови (сепсис) и заболевания, передающиеся через кровь (например, гепатит B, C и ВИЧ). Это особенно актуально, если процедуры проводятся нестерильным инструментом.
Аллергические реакции
Кроме того, могут возникнуть аллергические реакции, особенно на пигменты татуировок, содержащие красный, жёлтый или фиолетовый цвет, а также на украшения из никеля. Симптомы аллергии включают зуд, сыпь, отёк, которые могут сохраняться на коже даже много месяцев.
|Немедленные риски
|Возможные последствия
|Инфекции
|Покраснение, отёк, гной, абсцесс
|Аллергические реакции
|Зуд, сыпь, отёк, длительное воспаление
|Системные инфекции
|Сепсис, заражение гепатитом или ВИЧ
Отсроченные эффекты: последствия, которые могут проявиться позже
Помимо немедленных осложнений, существуют и отсроченные эффекты, которые могут проявляться спустя месяцы или даже годы. Врач Наталья Корягина подчеркнула, что такие проблемы, как гранулёмы и келоиды, связаны с развитием рубцовой ткани.
Гранулёмы и келоиды
-
Гранулёмы - это небольшие узелки, образующиеся вокруг инородных объектов, таких как пигмент татуировки. Эти узелки могут вызывать воспаление и дискомфорт.
-
Келоиды - это грубые рубцы, которые выступают над кожей и могут сильно портить внешний вид. Часто склонность к образованию келоидных рубцов передаётся по наследству.
Проблемы с медицинскими обследованиями
Татуировки, особенно те, которые содержат металлы в пигментах, могут искажать результаты медицинских обследований, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ). Пигменты могут вызывать помехи на снимках, а также ожоги, если в организме происходит нагревание металлов в татуировке.
Проблемы с кожей и с пирсингом
Татуированная кожа может по-разному реагировать на солнечное излучение. Это может вызвать фотосенсибилизацию, когда кожа становится более чувствительной к ультрафиолетовому излучению. Также татуировка может маскировать симптомы кожных заболеваний, таких как псориаз, экзема или меланома. Пирсинг, особенно в таких зонах, как нос, может повредить хрящ, что приводит к воспалению и деформации.
Существуют также случаи миграции и отторжения пирсинга, когда организм воспринимает украшение как инородное тело и пытается его вытолкнуть.
|Отсроченные риски
|Возможные последствия
|Гранулёмы и келоиды
|Узелки вокруг пигмента, грубые рубцы
|Проблемы с МРТ
|Искажение снимков, ожоги от металлов
|Проблемы с кожей
|Фотосенсибилизация, маскировка заболеваний
|Отторжение пирсинга
|Миграция украшений, воспаление, инфекция
Куда не стоит ходить и какие участки тела опасны для пирсинга и татуировки?
Наталья Корягина предостерегает от татуировок и пирсинга в сомнительных местах. Прокалывание и нанесение рисунков дома или в нелицензированных студиях представляет собой огромный риск для здоровья из-за нестерильных условий.
Кроме того, существуют участки тела, которые не подходят для пирсинга или татуировки, так как это может привести к серьёзным травмам. Например, пирсинг языка может повредить зубы (сколы эмали), а также вызвать проблемы с дикцией и дыханием из-за отёка. Проколы в области гениталий и сосков могут повлиять на функцию молочных желёз, а также вызвать инфицирование.
Психологические аспекты: почему молодые люди делают тату и пирсинг?
Клинический психолог Вероника Кантеева объясняет, что татуировки и пирсинг давно стали нормой в обществе. Такие модификации тела часто связаны с самоопределением и желанием выразить свою индивидуальность. Молодые люди часто делают татуировки и пирсинг в процессе самоидентификации, чтобы продемонстрировать своё отношение к жизни и мироощущение.
Однако избыточное количество модификаций может указывать на проблемы с самооценкой или неприятием собственного тела. В таких случаях татуировки и пирсинг могут служить защитным механизмом от внешнего мира или попыткой скрыть психологические травмы.
Заключение
Татуировки и пирсинг — это модные и широко распространённые способы самовыражения, но они несут с собой определённые риски для здоровья. Важно взвесить все за и против, прежде чем принимать решение о модификации тела. Чтобы минимизировать риски, стоит выбирать только лицензированные и проверенные салоны, следить за качеством используемых материалов и тщательно соблюдать правила ухода после процедуры. Ваше здоровье — на первом месте!
