Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Гипергидроз
Гипергидроз
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 4:50

Узнала тренировку Оливии Уайлд — делаю так же, и тело меняется на глазах

Оливия Уайлд изменила фигуру ради роли в ТРОН — тренер Патрик Мерфи

Чтобы сыграть бесстрашную героиню Кворру в фильме TRON: Legacy, Оливия Уайлд полностью изменила своё тело и физическую форму. Её персонаж — виртуальная воительница, способная в мгновение ока спасать героя Гарретта Хедлунда в опасном мире компьютерных симуляций. Для роли в облегающем костюме и динамичных боевых сценах актрисе нужно было не просто быть стройной — требовались сила, выносливость и идеальное чувство равновесия.

"Многие трюки и сцены сражений требовали от Оливии силы, устойчивости и отличного баланса", — отметил тренер Патрик Мерфи.

Методика Патрика Мерфи

Патрик Мерфи - один из самых востребованных тренеров Голливуда. Он известен тем, что никогда не повторяет одну и ту же тренировку, помогая клиентам избежать плато и сохранить мотивацию. Для Оливии он создал особую схему, сочетающую функциональные движения, координацию и силовые элементы. Такой подход развивает мышцы, улучшает осанку и сжигает максимум калорий.

Основу программы составляют многосоставные упражнения, задействующие сразу несколько групп мышц. Они делают тело подтянутым и рельефным без чрезмерного увеличения массы.

Советы шаг за шагом

Перед началом комплекса — 5-10 минут разминки (например, бег на месте или прыжки со скакалкой).

  1. Обратный выпад с махом ногой
    Встаньте прямо, шагните назад левой ногой, опускаясь в выпад. Вернитесь в исходное положение и поднимите правую ногу вперёд до уровня плеч. Повторите 15 раз, затем смените сторону.

  2. Прыжки в стороны с гантелями
    Встаньте в боковой выпад, держа лёгкие гантели у груди. Прыгните в другую сторону, одновременно выполняя удар руками, затем вернитесь обратно. Сделайте 10 повторений.

  3. Приседание + подъём на носки + жим
    Выполните присед, затем поднимитесь, сделав сгибание рук и жим вверх, вставая на носки. Повторите 20 раз.

  4. Прыжковые выпады с мячом
    Держа медицинбол на уровне груди, прыгните вверх и поменяйте ноги. Сделайте 20 прыжков.

  5. Тяга резинки с приседом
    Зафиксируйте эспандер, присядьте и, поднимаясь, потяните ручки к себе, сводя лопатки. Повторите 20 раз.

  6. Силовые отжимания
    Из положения планки опуститесь наполовину и резко выпрямите руки, отрывая ладони от пола. Сделайте 20 повторений.

  7. Повороты корпуса с эспандером
    Зафиксируйте резинку на уровне плеч, держите ручки обеими руками. Поверните корпус вправо, затем влево, сохраняя руки прямыми. По 15 раз на каждую сторону.

Завершите круг двухминутными прыжками со скакалкой, отдохните 2-3 минуты и повторите всё 2-3 раза.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: чрезмерное повторение одних и тех же упражнений.
    Последствие: мышцы перестают реагировать на нагрузку.
    Альтернатива: комбинируйте разные типы движений и варьируйте вес, как советует Мерфи.

  • Ошибка: пропуск разминки.
    Последствие: повышенный риск травмы.
    Альтернатива: лёгкое кардио и растяжка перед каждым занятием.

  • Ошибка: работа без контроля дыхания.
    Последствие: снижение выносливости и эффективности.
    Альтернатива: выдох на усилии, вдох при расслаблении.

А что если нет тренера

Даже без персонального наставника можно достичь впечатляющих результатов. Главное — соблюдать технику и прислушиваться к телу. Используйте доступные аксессуары: фитнес-резинки, медицинбол, гантели. Для вдохновения подойдут онлайн-тренировки в стиле функционального фитнеса или HIIT-программы.

Плюсы и минусы программы

Плюсы:

  • быстрое сжигание калорий;

  • развитие координации и баланса;

  • отсутствие скучных однообразных упражнений.

Минусы:

  • высокая интенсивность может быть сложна для новичков;

  • требует внимания к технике.

FAQ

Как выбрать правильный вес для гантелей?
Выбирайте такой, чтобы последние 2-3 повторения давались с усилием, но без потери формы.

Сколько раз в неделю выполнять тренировку?
Оптимально — 3-4 раза с перерывом в день для восстановления.

Что лучше: тренировки с весом тела или с отягощениями?
Обе формы эффективны, но комбинация даёт лучший результат — мышцы укрепляются, а тело становится рельефным.

Мифы и правда

  • Миф: чтобы выглядеть стройно, нужно заниматься каждый день.
    Правда: телу необходимо восстановление, иначе прогресс остановится.
  • Миф: женские тренировки должны быть лёгкими.
    Правда: интенсивные упражнения помогают ускорить обмен веществ и улучшить тонус.
  • Миф: силовые нагрузки "утяжеляют" фигуру.
    Правда: умеренные веса делают тело подтянутым, а не громоздким.

Три интересных факта

  1. Костюм Кворры был настолько облегающим, что Оливии приходилось соблюдать строгую диету, чтобы избежать малейших неровностей.

  2. Патрик Мерфи тренировал и других звёзд — например, Дженнифер Лоуренс и Кэмерон Диас.

  3. В подготовке к фильму использовались элементы боевых искусств и балета для создания плавности движений.

Исторический контекст

Премьера TRON: Legacy состоялась в 2010 году — это продолжение культового фильма 1982 года, где впервые применили масштабную компьютерную графику. Тогда идея цифрового мира была новаторской, а сегодня фитнес-программы из фильма вдохновляют тысячи людей на преображение тела.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Утренняя растяжка улучшает кровообращение и снижает стресс — врачи сегодня в 2:10
Делала эти упражнения прямо в постели — усталость исчезла за неделю

Просыпайся легко: пять простых движений прямо в постели помогут разогнать сонливость и зарядиться энергией на весь день.

Читать полностью » Выполнение выпадов на Bosu укрепляет ягодицы — отмечают фитнес-тренеры сегодня в 1:50
Делала выпады не так — теперь ноги подтянутые, а колени больше не болят

Два простых упражнения с Bosu помогут подтянуть ноги и придать телу рельеф даже в насыщенный период, когда на полноценные тренировки едва хватает времени.

Читать полностью » Дефицит углеводов усиливает использование жиров у тренирующихся — фитнес-тренер сегодня в 1:23
Убрал лишний жир за месяц — всего одна деталь в тренировках всё изменила

Сушка кажется простой, но за быстрым рельефом скрывается чёткая система питания, цикличных тренировок и грамотного восстановления. Узнайте, как всё работает на практике.

Читать полностью » BOSU Boot Camp объединяет кардио и силовые тренировки — тренеры Crunch сегодня в 1:10
Взяла полусферу BOSU и попробовала новый способ — тело меняется за неделю

Грядёт сезон перемен — и вместе с ним появляются свежие фитнес-тренды. Какие занятия помогут прийти в форму и не заскучать в зале?

Читать полностью » Женщины стали чаще проходить курсы самообороны — тренер Кассетта сегодня в 0:50
Просто выкрикнула нужное слово — и нападающий сбежал в панике

Самооборона начинается не с гаджетов, а с осознания собственных возможностей. Узнай, как использовать силу тела, голоса и реакции, чтобы выжить.

Читать полностью » Йога снижает уровень стресса у офисных сотрудников — инструктор Джилл Миллер сегодня в 0:10
С утра делаю всего три позы — и усталость уходит за минуты: вот как это работает

Йога может показаться скучной и непонятной, особенно если вы привыкли к динамичным тренировкам. Но всего пять простых шагов помогут изменить жизнь.

Читать полностью » Омега-3 жирные кислоты улучшают память и концентрацию — тренер Басария вчера в 23:29
Мозгоусилители: что на самом деле помогает улучшить когнитивные функции — открою вам лучшие добавки

Добавки для улучшения работы мозга могут помочь улучшить концентрацию и память. Узнайте, какие из них действительно эффективны.

Читать полностью » Отслеживание привычек помогает выработать новые учебные привычки — исследования вчера в 22:26
Выработала полезные привычки с помощью этих приложений: отслеживание прогресса изменило мою жизнь

Приложения для отслеживания привычек помогают выработать новые полезные действия и оставаться мотивированными. Узнайте, какие из них рекомендуют эксперты для вашего успеха.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Зимние тренировки ускоряют обмен веществ у бегунов — спортивные врачи
Питомцы
Кошки царапают обои из-за инстинктов и стресса — ветеринары
Еда
Осетровые сохраняют сочность при запекании благодаря защите кожей — повар
Авто и мото
Остатки старого масла в двигателе снижают эффективность нового — владелец автосервиса
Культура и шоу-бизнес
Мэттью МакКонахи встретил свою жену через три месяца после пророческого сна — интервью актёра
Туризм
В России действуют лимиты на валюту, алкоголь, сигареты и продукты при въезде
Садоводство
Хлорофитум эффективно очищает воздух и подходит занятым людям — Мария Орлова
Авто и мото
Вода в омывателе вызывает известковый налет в системе — эксперт Колодочкин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet