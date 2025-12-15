Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Человек болеет гриппом
Человек болеет гриппом
Марина Егорова Опубликована сегодня в 16:45

Температура приходит без предупреждения: так организм кричит о перегрузке

Температура без простуды связана со стрессом и усталостью — терапевт Чернышова

Отсутствие кашля и насморка при температуре не всегда повод для тревоги — организм способен реагировать жаром даже на стресс или усталость. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru", ссылаясь на слова терапевта, врача-валеолога и нутрициолога Надежды Чернышовой.

Естественная защита организма

Как пояснила специалист, повышение температуры чаще всего связано с инфекциями — вирусными или бактериальными, такими как ангина, простуда, воспаление дыхательных путей или мочевыводящих путей. Однако иногда жар появляется без признаков болезни, и это может быть нормальной реакцией иммунной системы.

"Многие микробы и вирусы гибнут при температуре выше 38 градусов, а такая температура включает иммунные реакции. Это сигнал для организма, что надо вырабатывать защитные белки иммуноглобулина и активизировать клеточный иммунитет. Так что, в принципе, температура — это хорошо, это то, что нам природа создала для помощи в борьбе с инфекциями", — пояснила Чернышова.

По словам врача, кратковременное повышение температуры без других симптомов может быть ответом организма на стресс, переутомление или сильные эмоциональные переживания. У детей подобные колебания особенно часты, поскольку их система терморегуляции ещё не полностью сформирована.

Когда жар — не болезнь

Если столбик термометра показывает не выше 37,5 °C и сопровождается лишь усталостью, достаточно дать организму время на восстановление. Сон, отдых и снижение нагрузки помогают вернуть температуру к норме. Но если она превышает 38 °C более трёх дней или остаётся на уровне 37,5 °C неделю и дольше, стоит обратиться к врачу.

Специалист подчёркивает, что такие случаи требуют обследования: нужно исключить скрытые воспалительные процессы или заболевания внутренних органов. Длительная субфебрильная температура может сигнализировать о нарушении функции щитовидной железы, хроническом воспалении или даже онкологическом процессе.

Почему важно наблюдать за организмом

Надежда Чернышова отмечает, что внимательное отношение к своему состоянию помогает предотвратить развитие серьёзных заболеваний. Повышение температуры — не всегда враг, но и не симптом, который можно игнорировать. Организм таким образом сообщает о перегрузке, внутреннем конфликте или начале воспаления.

Регулярные осмотры у врача и базовые анализы позволяют вовремя выявить причину изменений. В большинстве случаев достаточно скорректировать режим сна, питания и уровень стресса, чтобы температура стабилизировалась естественным образом.

