Этот домашний скраб изменил мою кожу до неузнаваемости — вот что произошло через неделю использования

В поисках эффективного скраба для тела, который легко приготовить дома? Мы предлагаем простой рецепт с натуральными ингредиентами, который сделает вашу кожу мягкой и ухоженной. Забудьте о продуктах с химическими добавками — с этим скрабом ваша кожа будет сиять от здоровья. Об этом сообщает дзен-канал Fruit Level.

Преимущества регулярного скрабирования

Скрабирование — это не только приятная, но и полезная процедура для кожи. Удаляя отмершие клетки, мы не только очищаем кожу, но и подготавливаем её к дальнейшему уходу. Вот как процедура влияет на состояние кожи:

Удаление отмерших клеток. Скраб позволяет избавиться от ороговевшего слоя, делая кожу более гладкой и сияющей. Улучшение кровообращения. Массаж скрабом способствует притоку крови, что активирует обновление клеток и улучшает внешний вид. Очистка пор. Скраб эффективно очищает поры, удаляя загрязнения и излишки кожного сала. Повышение эффективности ухода. После скрабирования кремы и масла лучше впитываются в кожу, обеспечивая более глубокое увлажнение. Предотвращение вросших волос. Регулярное скрабирование помогает предотвратить появление вросших волосков, особенно на участках с жёстким и густым волосяным покровом.

Почему косточки абрикоса и масло авокадо

Косточки абрикоса

Это мощный натуральный эксфолиант, широко используемый в косметике. Измельчённые косточки абрикоса мягко удаляют отмершие клетки, не повреждая кожу. Они идеально подходят для домашних скрабов, так как не травмируют эпидермис при правильном использовании.

Масло авокадо

Одно из лучших средств для увлажнения и питания кожи. Масло авокадо содержит витамины А, Е и D, а также жирные кислоты и сквален. Оно идеально подходит для всех типов кожи, особенно для сухой и чувствительной. Масло глубоко увлажняет, смягчает и восстанавливает кожу, предотвращая её сухость после скрабирования.

Рецепт скраба

Для приготовления скраба вам понадобятся всего несколько ингредиентов, которые можно легко найти в магазине или приготовить в домашних условиях:

половина стакана измельчённых косточек абрикоса (можно использовать готовый порошок или измельчить косточки самостоятельно).

четверть стакана масла авокадо холодного отжима.

Несколько капель эфирного масла по желанию: лаванда для расслабления, апельсин для бодрости или чайное дерево для проблемной кожи.

Приготовление:

Смешайте косточки абрикоса и масло авокадо в небольшой миске. Перемешайте до образования густой пасты, чтобы все частички были равномерно покрыты маслом. При желании добавьте эфирное масло и снова хорошо перемешайте.

Скраб готов к использованию. О том, как замедлить старение лица, можно прочитать в этой статье.

Как использовать скраб

Перед нанесением скраба примите тёплый душ или ванну, чтобы распарить кожу. Это поможет более эффективно удалить отмершие клетки. Наносите скраб на влажную кожу, избегая чувствительных зон. Массируйте круговыми движениями, уделяя особое внимание участкам с более грубой кожей, таким как локти, колени и ступни. После нескольких минут массажа смойте скраб тёплой водой. Промокните кожу полотенцем и наслаждайтесь мягкостью и гладкостью.

Важные советы

Не используйте скраб при наличии повреждений кожи , таких как открытые ранки, раздражения или воспаления.

Будьте осторожны при нанесении : не трите кожу слишком сильно, чтобы не травмировать её.

Храните готовый скраб в герметичной баночке в прохладном месте. Срок хранения зависит от свежести используемых ингредиентов, но лучше всего использовать скраб в течение двух недель.

Плюсы и минусы

Плюсы:

Натуральные компоненты. В составе только природные ингредиенты, такие как косточки абрикоса и масло авокадо, что делает скраб безопасным для кожи. Подходит для всех типов кожи. Масло авокадо идеально увлажняет и питает как сухую, так и чувствительную кожу. Многофункциональность. Скраб не только очищает, но и улучшает кровообращение, помогает предотвратить вросшие волосы и делает кожу гладкой. Простой процесс приготовления. Легко создать скраб в домашних условиях с доступными ингредиентами. Доступность. Все компоненты легко найти в магазинах или на онлайн-платформах.

Минусы:

Ограниченный срок хранения. Из-за натуральных ингредиентов скраб нужно использовать в течение двух недель. Не подходит для чувствительной кожи с повреждениями. При наличии открытых ран или воспалений скраб лучше не использовать. Потребность в тщательном хранении. Для сохранения свежести скраб должен храниться в герметичной баночке в прохладном месте.

Популярные вопросы о скрабах

Как выбрать скраб для кожи?

Выбор скраба зависит от типа кожи. Для чувствительной кожи подойдут более мягкие компоненты, такие как овсяные хлопья или порошок риса. Для жирной кожи можно использовать более грубые частицы, например, измельчённые косточки абрикоса.

Сколько раз в неделю использовать скраб?

Для большинства типов кожи оптимально использовать скраб 1-2 раза в неделю. Для чувствительной кожи можно ограничиться раз в неделю, чтобы избежать раздражения.

Чем можно заменить масло авокадо?

Если у вас нет масла авокадо, его можно заменить маслами с похожими свойствами, такими как кокосовое или оливковое масло. Главное, чтобы масло было холодного отжима и не содержало искусственных добавок.