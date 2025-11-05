Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Молодая женщина выполняет приседания у стены
Молодая женщина выполняет приседания у стены
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 6:10

Эта растяжка возвращает лёгкость телу быстрее, чем массаж и таблетки

Физиотерапевты рекомендуют упражнение стенка и присед для снижения нагрузки на колени

Большинство спортивных и бытовых травм происходит из-за слабых связок, неразвитых мышц или неправильной техники движений. Регулярная тренировка гибкости и силы помогает избежать боли в спине, коленях, шее и запястьях. Эти упражнения подойдут даже тем, кто проводит большую часть дня за компьютером или редко посещает спортзал.

Комплекс упражнений для профилактики травм

1. Подъём ноги у опоры

  • Защитит: шею, спину, запястья, колени.
    Отойдите от прочной поверхности (например, стола) на три шага. Наклонитесь вперёд, опираясь на руки, спина чуть изогнута. Подтяните правое колено к груди, затем, не выпрямляя ногу, отведите её назад, направляя пятку вверх. Сделайте 8 повторов и поменяйте ногу.

2. Присед у стены с вращением запястий

  • Защитит: запястья, колени.
    Прижмитесь спиной к стене, ноги на ширине бёдер. Приседайте, пока бёдра не станут почти параллельны полу. Слегка наклоните корпус вперёд и поднимите руки, согнув их в локтях. Не отрывая спину, вращайте запястья по 10 кругов в каждую сторону. Повторите 5 раз, отдыхая по 30 секунд.

3. Наклон и подъём корпуса

  • Защитит: шею, спину, пятки.
    Поставьте правую ногу вперёд, левую немного сзади. С прямыми ногами наклонитесь вперёд до уровня бёдер, вытянув руки. Вернитесь в исходное положение, слегка прогнув спину. Повторите на другую сторону. Сделайте 5 повторов.

4. Боковой наклон с опорой

  • Защитит: шею, спину, запястья, колени.
    Встаньте боком к столу на расстоянии трёх шагов. Наклонитесь в сторону, поставив ладонь на поверхность, а другую руку вытяните в сторону. Поднимайте и опускайте противоположную ногу 10 раз. Поменяйте стороны.

5. Растяжка ахиллова сухожилия

  • Защитит: пятки.
    Встаньте в 40 см от стены, упритесь в неё ладонями. Одну стопу поставьте ближе, другую — на носок, опершись подушечкой пальцев о стену. Медленно подайте бёдра вперёд, почувствуя натяжение в задней части голени. Задержитесь на 20 секунд, поменяйте ноги.

6. Поза "четвёрки" на стуле

  • Защитит: спину.
    Сядьте на стул, положите правую лодыжку на левое колено. Удерживая спину прямой, наклоняйтесь вперёд, пока не почувствуете растяжение в ягодицах. Задержитесь на 30 секунд, поменяйте ноги. Повторите 3 раза.

7. Раскрытие груди

  • Защитит: шею, спину.
    Поставьте ноги на ширину бёдер, руки вдоль тела. Поднимите их перед собой на уровень плеч, затем согните в локтях и отведите назад, направляя большие пальцы за спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите 5 раз.

8. Тяга с покачиванием

  • Защитит: шею, спину.
    Встаньте на четвереньки, спина ровная. Оставив левую руку на полу, вытяните правую вперёд, одновременно сдвигая корпус чуть вперёд. Задержитесь на 5 секунд, затем опустите руку и перенесите таз назад к пяткам. Повторите другой рукой, всего 5 повторов.

9. Разведение рук у стены

  • Защитит: шею, спину.
    Встаньте к стене, прижмите тело и руки, вытянутые в стороны, ладонями вперёд. Сгибайте локти под углом 90 градусов, направляя пальцы вверх, затем выпрямляйте. Сделайте 3 подхода.

Ошибки и как их избежать

  • Ошибка: выполнять упражнения быстро.
    Последствие: повышается риск растяжений.
    Альтернатива: двигайтесь медленно, контролируя каждое движение.

  • Ошибка: удерживать дыхание.
    Последствие: повышается давление и утомляемость.
    Альтернатива: дышите ровно, особенно при растяжении.

  • Ошибка: тренироваться на скользком полу.
    Последствие: потеря равновесия и риск падения.
    Альтернатива: используйте коврик для йоги.

А что если тренироваться каждый день?

Даже 10-15 минут в день достаточно, чтобы мышцы и суставы стали крепче. Со временем исчезнет утренняя скованность, улучшится осанка, а походка станет увереннее.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • не требует специального оборудования;

  • подходит для любого возраста;

  • укрепляет все основные мышцы;

  • улучшает подвижность суставов.

Минусы:

  • требует регулярности;

  • эффект заметен не сразу.

FAQ

Как часто выполнять упражнения?
Оптимально — через день или ежедневно в лёгком режиме.

Можно ли делать их дома без тренера?
Да, все движения безопасны при правильной технике.

Что нужно для занятий?
Удобная одежда, нескользящий коврик, устойчивая поверхность для опоры.

Мифы и правда

  • Миф: растяжка нужна только спортсменам.
    Правда: она полезна всем, особенно тем, кто долго сидит.

  • Миф: если нет боли, значит, мышцы крепкие.
    Правда: слабые мышцы могут не болеть, но быть уязвимыми.

  • Миф: домашние тренировки неэффективны.
    Правда: регулярность важнее, чем место занятий.

Интересные факты

  1. Всего 15 минут растяжки в день снижают риск травм почти на 40%.

  2. Люди с сильными ягодичными мышцами реже страдают от болей в пояснице.

  3. Даже лёгкая зарядка повышает концентрацию и настроение.

Исторический контекст

Упражнения для профилактики травм появились ещё в древнегреческих гимнасиях. В XX веке физиотерапевты стали активно использовать их в реабилитации спортсменов, а теперь они входят в основу многих домашних программ фитнеса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-тренер: первые видимые результаты тренировок появляются через 4-8 недель сегодня в 1:15
Ваше тело меняется уже сейчас: что происходит до того, как вы увидите результат

Сколько времени нужно, чтобы увидеть первые результаты от тренировок? Путь тела к трансформации состоит из нескольких этапов, у каждого свои сроки и награды.

Читать полностью » Программа пилатеса Лары Хадсон помогает улучшить тонус рук и осанку за четыре недели сегодня в 1:10
Упругие руки и красивая осанка: простая тренировка с гантелями, которая меняет тело за месяц

Эта простая программа поможет подтянуть руки и плечи без перегрузок и спортзала. Несколько лёгких упражнений с гантелями — и через месяц тело станет сильнее и стройнее.

Читать полностью » Йога с калистеникой укрепила тело Дженнифер Энистон — заявила тренер Мэнди Ингбер сегодня в 0:10
Стресс уходит, мышцы просыпаются: как йога в стиле Дженнифер Энистон работает на результат

Дженнифер Энистон рассказывает, как йога помогла ей не только обрести идеальную форму, но и вернуть душевное равновесие после трудного периода.

Читать полностью » Гребной тренажер: как эффективно сжигать калории и укреплять мышцы вчера в 23:26
Гребём и укрепляемся: этот тренажер заставляет тело худеть с улыбкой

Гребной тренажер — это не только кардионагрузка, но и силовая тренировка. Узнайте, как он помогает укрепить мышцы и сжигать калории.

Читать полностью » Учимся садиться на шпагат: комплекс упражнений и полезные рекомендации вчера в 22:26
Шпагат — не только тренд, но и путь к здоровью: шаг за шагом к идеальной растяжке

Узнайте, как правильно сесть на шпагат без травм и быстро достичь видимых результатов с рекомендациями от Sport24.

Читать полностью » Бег для новичков: как поставить цель, найти мотивацию и избежать травм вчера в 21:16
Как полюбить бег и сделать его частью своей жизни: советы чемпиона России по марафону

Как полюбить бег? Советы от Степана Киселева, двукратного чемпиона России по марафону, помогут вам включить бег в вашу жизнь и получить от него удовольствие.

Читать полностью » Иван Ганин: стойка на голове укрепляет мышцы и развивает концентрацию, но требует подготовки вчера в 21:16
Йога на грани риска: почему Ширшасану называют королевой асан и королевой ошибок

Ширшасана — эффектная, но требовательная асана. Разбираем, как безопасно встать в стойку на голове, какие ошибки совершают новички и как их избежать.

Читать полностью » Как упражнение вчера в 20:28
Забудьте про диеты: как "вакуум" помогает получить идеальный живот и поддерживать здоровье

Упражнение «вакуум» — секрет подтянутого живота и улучшенной осанки. Узнайте, как правильно выполнять это упражнение и какие его плюсы.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Лимонный сок и ромашка подсушивают прыщи и улучшают состояние кожи — Марина Климова
Питомцы
Кошки чаще выбирают плоские миски из фарфора и пластика
Авто и мото
Карлос Таварес: китайские автопроизводители поглощают европейский рынок
Еда
Плов со свининой на костре в казане готовится с рассыпчатым рисом и хрустящим мясом
Красота и здоровье
Врач Сино Гозиев: слезотечение у пожилых связано с нарушением работы слёзных путей
Авто и мото
Эксперт НАС Ян Хайцеэр: езда с малым количеством топлива ухудшает работу бензонасоса
Культура и шоу-бизнес
Тейлор Свифт и Трэвис Келси проведут первый совместный праздничный сезон после помолвки — Us Weekly
Наука
Холодная погода улучшает проводимость и производительность солнечных систем — Алексей Костырев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet