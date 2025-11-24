В начале 2000-х это разрушило самооценку целого поколения — теперь история повторяется

В начале 2000-х культ худобы был безжалостен. Тогда телевидение осуждало моделей шестого размера за "лишние килограммы", а журналы тиражировали диеты на 800 калорий. Эти годы оставили шрам на самооценке целого поколения женщин. Но, похоже, индустрия красоты делает новый виток — и снова объявляет: тонкое тело возвращается в моду.

Недавние публикации с заголовками вроде "Bye Bye Booty: героиновый шик снова в тренде" моментально разошлись по соцсетям. И хотя это звучит абсурдно, подобная риторика снова формирует опасную установку: тело — это аксессуар, который можно "примерить" и выбросить.

Почему идея "модных тел" разрушительна

"Подростки особенно уязвимы: их мозг ещё не способен критически оценивать источники информации", — объяснила психотерапевт Кара Лисси.

Когда СМИ объявляют "прощай, формы", юные читательницы воспринимают это буквально. Мы возвращаемся к культуре, где есть только две категории — "хорошие" и "плохие" тела. Это аннулирует годы борьбы за принятие и разнообразие.

"Сам термин "героиновый шик” — опасная метафора, ведь он оправдывает истощение ради привлекательности", — добавила Кара Лисси.

Тем временем интернет заполняют посты о чудесных диетах и препаратах для снижения веса, а лекарства, предназначенные для лечения диабета, массово скупают ради "стройности".

Цикл навязанных идеалов

"Мы ежедневно погружаемся в поток изображений женских тел — это бизнес-модель соцсетей", — отметила психотерапевт Кэрри Вастерлейн.

Пока внимание к телам приносит деньги, идеал не исчезнет — он лишь трансформируется.

""Культ худобы” не уходил: он просто менял форму", — считает психолог Саманта Декаро.

Маркетинг продаёт не одежду, а ощущение "нормальности": всегда есть кто-то, кто должен соответствовать.

Как бодипозитив превратился в коммерцию

"Бодипозитив задумывался как равенство для всех, но его быстро приспособили к капитализму", — говорит активистка Линдси МакГлоун.

Движение, начавшееся как борьба за принятие полных, транс- и небинарных людей, стало очередным инструментом рекламы. Пока бренды используют "разнообразие" на плакатах, реальная мода снова сужается до одного силуэта.

Вирусные тренды вроде "what I eat in a day" или "hot girl walk" тоже могут быть ловушкой.

"Я наблюдаю, как молодые люди начинают навязчиво считать калории и связывают самооценку с цифрами на весах", — предупредила активистка Джиджи Робинсон.

Кому вредят "тренды на тело"

"Средний размер американки — 14, а вес — около 77 килограммов. Когда бренды продвигают лозунги вроде "пышные формы не в моде”, они фактически исключают большинство женщин", — объяснила психотерапевт Файлис Кесслер.

Маркетинг "curvy is out" стирает достижения инклюзивных компаний и снова делает выбор одежды проблемой для миллионов.

Расизм, культура и "сменные тела"

"Феномен "тонкость снова в моде” нельзя рассматривать без контекста — в нём всегда есть экономические и расовые корни", — подчеркнул художник и активист GOODW.Y.N.

Культура неоднократно заимствовала элементы, присущие чёрным женщинам — губы, бёдра, причёски — лишь до тех пор, пока они соответствовали белым стандартам красоты.

"Сёстры Кардашьян популяризировали "чёрный” эстетический код, а затем отказались от него, когда тренд сменился", — отметила Файлис Кесслер.

Так история повторяется: чёрные женские тела снова становятся объектом осуждения, в то время как те, кто эксплуатировал их образы, остаются "в тренде".

Как противостоять токсичной риторике

"Первое, что нужно сделать — осознать собственные предубеждения", — советует психолог Саманта Декаро.

Она рекомендует пройти бесплатный Implicit Bias Test Гарварда, чтобы увидеть, как глубоко укоренён весовой и антифэтный стереотип.

Дальше — работа с собой: наблюдайте, какие мысли возникают при взгляде на своё тело, и откуда они пришли.

"Мы рождаемся в теле, а не покупаем его. Оно — не тренд, не модный аксессуар", — напомнила Кэрри Вастерлейн.

Тренды приходят и уходят, а тело — это наш дом, который требует заботы, а не переделки под чужие стандарты.

Советы шаг за шагом

Ограничьте контакт с токсичными источниками. Отпишитесь от аккаунтов, вызывающих чувство вины. Подписывайтесь на разнообразие. Следите за блогерами разных размеров, рас и гендеров. Говорите с детьми и подростками о том, как медиа манипулируют телесными идеалами. Хвалите тело за функции, а не за форму. Оно позволяет вам жить, двигаться, чувствовать. Развивайте эмпатию к себе. Самопринятие — лучший ответ на меняющиеся моды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: воспринимать диеты и "детоксы" как путь к идеалу.

Последствие: расстройства пищевого поведения и тревога.

Альтернатива: питаться осознанно, слушая сигналы тела.

Ошибка: сравнивать себя с фильтрованными фото.

Последствие: заниженная самооценка.

Альтернатива: помнить, что большинство изображений отредактированы.

Ошибка: использовать слово "шик" рядом с разрушением здоровья.

Последствие: романтизация болезни.

Альтернатива: говорить о здоровье, а не о "весе в тренде".

Плюсы и минусы бодипозитивного движения

Плюсы Минусы Дало голос маргинализированным группам Часто коммерциализируется брендами Повысило осведомлённость о РПП Нередко фокусируется только на "умеренно пышных" телах Поддерживает принятие себя Теряет радикальность в мейнстриме

FAQ

Как распознать антифэтную риторику в медиа?

Фразы вроде "новый идеал", "форма вне моды" или "тело-цель" — тревожный сигнал.

Можно ли быть за здоровье и против токсичных стандартов?

Да. Забота о теле — это про благополучие, а не про соответствие цифрам.

Как поддержать друга, страдающего из-за внешности?

Слушайте без осуждения, предлагайте помощь и напоминайте: ценность человека не в размере одежды.

Мифы и правда

Миф: худоба — признак силы воли.

Правда: вес определяется множеством факторов, включая генетику и здоровье.

Миф: тренды помогают "держать форму".

Правда: они провоцируют чувство вины и деструктивное поведение.

Миф: бодипозитив — это "пропаганда лени".

Правда: это движение за уважение к каждому телу, независимо от параметров.

Интересные факты

• Ежедневно человек видит до 10 000 изображений тел в медиа и соцсетях.

• После 2010-х количество запросов о пластических операциях выросло на 40 %.

• Исследования показывают: позитивное отношение к телу снижает риск депрессии и РПП.