В начале 2000-х это разрушило самооценку целого поколения — теперь история повторяется
В начале 2000-х культ худобы был безжалостен. Тогда телевидение осуждало моделей шестого размера за "лишние килограммы", а журналы тиражировали диеты на 800 калорий. Эти годы оставили шрам на самооценке целого поколения женщин. Но, похоже, индустрия красоты делает новый виток — и снова объявляет: тонкое тело возвращается в моду.
Недавние публикации с заголовками вроде "Bye Bye Booty: героиновый шик снова в тренде" моментально разошлись по соцсетям. И хотя это звучит абсурдно, подобная риторика снова формирует опасную установку: тело — это аксессуар, который можно "примерить" и выбросить.
Почему идея "модных тел" разрушительна
"Подростки особенно уязвимы: их мозг ещё не способен критически оценивать источники информации", — объяснила психотерапевт Кара Лисси.
Когда СМИ объявляют "прощай, формы", юные читательницы воспринимают это буквально. Мы возвращаемся к культуре, где есть только две категории — "хорошие" и "плохие" тела. Это аннулирует годы борьбы за принятие и разнообразие.
"Сам термин "героиновый шик” — опасная метафора, ведь он оправдывает истощение ради привлекательности", — добавила Кара Лисси.
Тем временем интернет заполняют посты о чудесных диетах и препаратах для снижения веса, а лекарства, предназначенные для лечения диабета, массово скупают ради "стройности".
Цикл навязанных идеалов
"Мы ежедневно погружаемся в поток изображений женских тел — это бизнес-модель соцсетей", — отметила психотерапевт Кэрри Вастерлейн.
Пока внимание к телам приносит деньги, идеал не исчезнет — он лишь трансформируется.
""Культ худобы” не уходил: он просто менял форму", — считает психолог Саманта Декаро.
Маркетинг продаёт не одежду, а ощущение "нормальности": всегда есть кто-то, кто должен соответствовать.
Как бодипозитив превратился в коммерцию
"Бодипозитив задумывался как равенство для всех, но его быстро приспособили к капитализму", — говорит активистка Линдси МакГлоун.
Движение, начавшееся как борьба за принятие полных, транс- и небинарных людей, стало очередным инструментом рекламы. Пока бренды используют "разнообразие" на плакатах, реальная мода снова сужается до одного силуэта.
Вирусные тренды вроде "what I eat in a day" или "hot girl walk" тоже могут быть ловушкой.
"Я наблюдаю, как молодые люди начинают навязчиво считать калории и связывают самооценку с цифрами на весах", — предупредила активистка Джиджи Робинсон.
Кому вредят "тренды на тело"
"Средний размер американки — 14, а вес — около 77 килограммов. Когда бренды продвигают лозунги вроде "пышные формы не в моде”, они фактически исключают большинство женщин", — объяснила психотерапевт Файлис Кесслер.
Маркетинг "curvy is out" стирает достижения инклюзивных компаний и снова делает выбор одежды проблемой для миллионов.
Расизм, культура и "сменные тела"
"Феномен "тонкость снова в моде” нельзя рассматривать без контекста — в нём всегда есть экономические и расовые корни", — подчеркнул художник и активист GOODW.Y.N.
Культура неоднократно заимствовала элементы, присущие чёрным женщинам — губы, бёдра, причёски — лишь до тех пор, пока они соответствовали белым стандартам красоты.
"Сёстры Кардашьян популяризировали "чёрный” эстетический код, а затем отказались от него, когда тренд сменился", — отметила Файлис Кесслер.
Так история повторяется: чёрные женские тела снова становятся объектом осуждения, в то время как те, кто эксплуатировал их образы, остаются "в тренде".
Как противостоять токсичной риторике
"Первое, что нужно сделать — осознать собственные предубеждения", — советует психолог Саманта Декаро.
Она рекомендует пройти бесплатный Implicit Bias Test Гарварда, чтобы увидеть, как глубоко укоренён весовой и антифэтный стереотип.
Дальше — работа с собой: наблюдайте, какие мысли возникают при взгляде на своё тело, и откуда они пришли.
"Мы рождаемся в теле, а не покупаем его. Оно — не тренд, не модный аксессуар", — напомнила Кэрри Вастерлейн.
Тренды приходят и уходят, а тело — это наш дом, который требует заботы, а не переделки под чужие стандарты.
Советы шаг за шагом
-
Ограничьте контакт с токсичными источниками. Отпишитесь от аккаунтов, вызывающих чувство вины.
-
Подписывайтесь на разнообразие. Следите за блогерами разных размеров, рас и гендеров.
-
Говорите с детьми и подростками о том, как медиа манипулируют телесными идеалами.
-
Хвалите тело за функции, а не за форму. Оно позволяет вам жить, двигаться, чувствовать.
-
Развивайте эмпатию к себе. Самопринятие — лучший ответ на меняющиеся моды.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: воспринимать диеты и "детоксы" как путь к идеалу.
Последствие: расстройства пищевого поведения и тревога.
Альтернатива: питаться осознанно, слушая сигналы тела.
-
Ошибка: сравнивать себя с фильтрованными фото.
Последствие: заниженная самооценка.
Альтернатива: помнить, что большинство изображений отредактированы.
-
Ошибка: использовать слово "шик" рядом с разрушением здоровья.
Последствие: романтизация болезни.
Альтернатива: говорить о здоровье, а не о "весе в тренде".
Плюсы и минусы бодипозитивного движения
|Плюсы
|Минусы
|Дало голос маргинализированным группам
|Часто коммерциализируется брендами
|Повысило осведомлённость о РПП
|Нередко фокусируется только на "умеренно пышных" телах
|Поддерживает принятие себя
|Теряет радикальность в мейнстриме
FAQ
Как распознать антифэтную риторику в медиа?
Фразы вроде "новый идеал", "форма вне моды" или "тело-цель" — тревожный сигнал.
Можно ли быть за здоровье и против токсичных стандартов?
Да. Забота о теле — это про благополучие, а не про соответствие цифрам.
Как поддержать друга, страдающего из-за внешности?
Слушайте без осуждения, предлагайте помощь и напоминайте: ценность человека не в размере одежды.
Мифы и правда
Миф: худоба — признак силы воли.
Правда: вес определяется множеством факторов, включая генетику и здоровье.
Миф: тренды помогают "держать форму".
Правда: они провоцируют чувство вины и деструктивное поведение.
Миф: бодипозитив — это "пропаганда лени".
Правда: это движение за уважение к каждому телу, независимо от параметров.
Интересные факты
• Ежедневно человек видит до 10 000 изображений тел в медиа и соцсетях.
• После 2010-х количество запросов о пластических операциях выросло на 40 %.
• Исследования показывают: позитивное отношение к телу снижает риск депрессии и РПП.
