Мышцы не превращаются в жир — тело меняется иначе, и этот процесс многие понимают неправильно

Тело человека куда сложнее, чем кажется на первый взгляд, и привычные представления о жире и мышцах часто далеки от реальности. Одни уверены, что мышцы способны превращаться в жир, другие боятся любого жира в рационе. Современные исследования показывают: большинство этих утверждений — не более чем устойчивые мифы. Об этом сообщает Shape.

Могут ли мышцы превращаться в жир

Идея о том, что мышечная ткань может "переродиться" в жировую, звучит логично лишь на бытовом уровне. На практике это два разных типа тканей с отличающимся строением и функциями, и прямой трансформации между ними не происходит.

Тем не менее изменения в теле действительно заметны. Когда человек прекращает тренироваться, мышцы постепенно теряют объём, а жировые клетки могут увеличиваться. Визуально это создаёт впечатление, будто мышцы "стали" жиром, хотя на самом деле речь идёт о снижении нагрузки и изменении соотношения тканей. Подобные заблуждения разбираются и в материале о мифах о спорте, где подчёркивается, что простые объяснения редко отражают реальную физиологию.

Делает ли жир в рационе человека полнее

Долгое время считалось, что именно жиры в пище — главный враг стройности. Однако исследования средиземноморской диеты показали: рацион с оливковым маслом, орехами и рыбой может способствовать снижению веса эффективнее, чем строгие обезжиренные схемы.

"Эти продукты, а также рыба, авокадо и оливки, содержат омега-3, омега-6 ненасыщенные жирные кислоты и мононенасыщенные жиры, которые являются полезными для сердца и насыщают вас так, что вы не переедаете", — поясняет Олсон.

Ключевым остаётся не сам факт наличия жиров, а общий баланс калорий. Даже полезные продукты требуют умеренности, поскольку переизбыток энергии откладывается в виде жировых запасов.

Можно ли убрать жир в одном месте

Мечта о "точечном" похудении по-прежнему популярна. Многие надеются, что упражнения на пресс избавят от живота, а приседания — от лишнего объёма в бёдрах. Но организм распределяет и расходует энергию иначе.

"Когда вашему телу нужна энергия, оно вытягивает ее из всех ваших жировых клеток, а не только из областей, на которые вы хотите нацелиться", — говорит тренер.

Это означает, что уменьшение жира в конкретной зоне возможно лишь при общем снижении его количества в теле. Более того, участки, где жир накапливается легче всего, обычно "уходят" последними. Этот принцип подробно объясняется и в материале о том, что жир уходит по общей схеме, а не по желанию человека.

При этом форму можно корректировать за счёт роста мышц. Силовые упражнения помогают сделать силуэт более подтянутым, даже если вес на весах остаётся прежним.

Почему весы не всегда показывают прогресс

Часто разочарование наступает тогда, когда человек видит в зеркале изменения, но цифры почти не двигаются. Причина кроется в плотности тканей. Килограмм мышц и килограмм жира весят одинаково, но мышцы занимают меньше объёма.

Поэтому при одновременном снижении жира и росте мышечной массы тело становится более компактным и подтянутым, даже если общий вес меняется незначительно. Оценивать прогресс только по весам — значит упрощать сложные процессы, происходящие в организме.

В конечном счёте становится ясно: представления о "перетекании" мышц в жир, вреде любых жиров и возможности локального похудения не подтверждаются наукой. Тело реагирует на питание и нагрузку системно, а не избирательно. Понимание этих механизмов помогает выстраивать тренировки и рацион без крайностей и разочарований. Осознанный подход и регулярность оказываются гораздо важнее быстрых и громких обещаний.