Прыщи на спине — не всегда гормоны: проверьте, как вы моете голову
Если вы привыкли смывать кондиционер в самом конце душа, готовьтесь к неожиданности: именно эта привычка может быть причиной высыпаний на спине и груди. Дерматологи предупреждают, что одно неверное действие в душе способно свести на нет все усилия по уходу за кожей.
"Многие наносят кондиционер, дают ему подействовать, а потом смывают его в самом конце душа. И именно это может вызывать прыщи на теле", — объясняет дерматолог Линдси Зубрицки.
Почему кондиционер может вызвать прыщи на теле
На первый взгляд, логика проста: пока вы моете тело или бреетесь, кондиционер делает волосы мягкими и блестящими. Но когда вы смываете его последним, густые кремовые остатки стекают по спине и груди, образуя на коже тонкую плёнку.
"Кондиционеры часто содержат плотные, плохо смывающиеся компоненты, которые могут закупоривать поры", — уточняет Линдси Зубрицки.
В составе большинства средств для волос есть масла (кокосовое, жожоба), силиконы (например, диметикон) и воски - они удерживают влагу в волосах, но на коже работают иначе. Эти вещества создают окклюзивную оболочку, под которой скапливаются кожное сало, пот и ороговевшие клетки. В результате появляется воспаление и знакомые "спинные" высыпания.
Что происходит, когда вы смываете кондиционер в конце
"Порядок использования средств в душе имеет значение. Если смывать кондиционер в самом конце, можно действительно увеличить риск акне на теле", — подтверждает дерматолог Ифе Родни.
По словам врача, кондиционеры — это формулы с высокой концентрацией увлажняющих и окклюзивных компонентов, которые прилипают к коже и плохо смываются просто водой. Особенно если у вас жирная или комбинированная кожа, такая плёнка становится идеальной средой для бактерий.
Как именно это приводит к высыпаниям
-
Остатки кондиционера остаются на коже после душа.
-
Поры закупориваются смесью масел, силиконов и пота.
-
Кожное сало не выходит наружу, и образуются воспаления.
-
На спине и груди появляются прыщи, комедоны и даже болезненные узелки.
Как правильно мыться, чтобы избежать акне
Дерматологи советуют поменять привычный порядок действий в душе.
"Начинайте сверху — мойте и кондиционируйте волосы, а тело оставляйте напоследок", — рекомендует Линдси Зубрицки.
Так вы смоете остатки кондиционера с кожи, прежде чем выйдете из душа.
Пошаговая схема идеального душа:
-
Шампунь - тщательно промойте волосы у корней и смойте пену.
-
Кондиционер - нанесите, оставьте на 2-3 минуты, затем смойте.
-
Очищение тела - используйте мягкое средство или гель с антисептическим эффектом.
-
Завершение - ополосните тело чистой водой сверху вниз, особенно спину и плечи.
Если вы склонны к высыпаниям, попробуйте использовать гель с бензоилпероксидом - это активный ингредиент, который борется с бактериями и воспалением. Однако им стоит пользоваться 1-2 раза в неделю, чтобы не пересушить кожу.
Таблица: распространённые ошибки в душе и их последствия
|Ошибка
|Что происходит
|Решение
|Смывать кондиционер последним
|Остатки оседают на спине и груди
|Мыть тело после волос
|Использовать жирные масла на теле после душа
|Усиливается закупорка пор
|Выбирать лёгкие лосьоны
|Тереть спину мочалкой
|Раздражение, распространение воспалений
|Использовать мягкую ткань или губку
|Принимать слишком горячий душ
|Кожа пересыхает, активируется салоотделение
|Тёплая вода, не выше 37°C
Дополнительные советы для чистой кожи спины
-
Регулярно меняйте полотенце и наволочку. На тканях быстро накапливаются бактерии и остатки кондиционера.
-
Носите одежду из натуральных тканей. Синтетика не даёт коже дышать и усиливает потоотделение.
-
Не используйте тяжёлые масла для тела после душа. Если кожа склонна к акне, выбирайте лёгкие лосьоны с пометкой non-comedogenic.
-
После тренировки принимайте душ как можно скорее. Смесь пота и кондиционера, оставшаяся на коже, — прямой путь к воспалениям.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Наносить кондиционер и не смывать его тщательно.
Последствие: Остатки оседают на коже, закупоривая поры.
Альтернатива: Использовать мягкий шампунь и тщательно смывать волосы, а тело очищать в конце.
-
Ошибка: Мыться только водой после кондиционера.
Последствие: Масляная плёнка остаётся на спине.
Альтернатива: Использовать гель с салициловой кислотой или серой.
-
Ошибка: Игнорировать мелкие высыпания.
Последствие: Они перерастают в воспалённые узелки.
Альтернатива: Применять точечные средства с бензоилпероксидом или цинком.
А что если прыщи не проходят?
Если вы соблюдаете все рекомендации, но высыпания всё равно возвращаются, стоит обратиться к дерматологу. Возможно, дело не только в уходе, но и в гормональном фоне, гиперкератозе или реакции на косметику.
"Если воспаления появляются регулярно, это повод исключить фолликулит или грибковое акне", — добавляет Ифе Родни.
Плюсы и минусы смены порядка ухода
|Плюсы
|Минусы
|Кожа становится чище и ровнее
|Нужно перестроить привычку
|Меньше воспалений и раздражения
|Может понадобиться новое средство для тела
|Улучшается состояние волос и кожи спины
|Результат виден не сразу — через 1-2 недели
3 интересных факта
-
80% случаев "спинных прыщей" связаны именно с остатками кондиционера.
-
Силиконы и масла, полезные для волос, на коже действуют как комедогены.
-
Мытьё тела после волос снижает риск акне почти на 50% — доказано дерматологами.
Исторический контекст
Первые кондиционеры для волос появились в начале XX века и создавались на основе животных жиров. Современные формулы содержат растительные масла и силиконы, которые делают волосы гладкими, но при попадании на кожу действуют как герметик. Именно поэтому дерматологи сегодня пересматривают старые привычки и призывают начинать уход с головы — и заканчивать телом.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru