Лучшая альтернатива Анталье: где в Турции отдыхают те, кто ценит роскошь и уединение

Элитный турецкий Бодрум переживает настоящий звездный час: курорт фиксирует рекордные показатели турпотока. Главный двигатель этого взлета — расширение прямого авиасообщения из российских городов. Если раньше добраться сюда было целым приключением, то теперь у туристов появились удобные варианты, превращая Эгейское побережье в конкурента привычной Анталье. Для отдыхающих это открыло двери к круизным маршрутам по живописным бухтам, предлагая новые горизонты летнего отпуска.

"Рост туристического потока в Бодруме в этом сезоне закономерен. Запуск новых чартерных программ из Москвы и ряда российских регионов напрямую повлиял на загрузку отелей, обеспечив им высокую заполняемость уже с начала июня. Мы видим, что россияне действительно выбирают Бодрум для элитного отдыха, активно интересуясь как отельной базой, так и морскими развлечениями. Сервис "Мави Тур" стал настоящим хитом, подтверждая, что спрос на качественный отдых на Эгейском побережье растет". Председатель Бодрумского представительства TÜRSAB Энвер Кантармыш

Бодрум на взлете: новые рейсы оживили сезон

Турецкое издание Ekonomist поделилось деталями нового сезона в Бодруме, отметив существенное оживление на рынке. Председатель местного отделения TÜRSAB Энвер Кантармыш констатировал: запуск прямых рейсов из Москвы и других российских городов стал катализатором для всего эгейского турбизнеса. Это позволило отелям заполнить номера с первых дней июня, демонстрируя высокую загрузку.

Президент кооператива Kumbahçe Tekneciler Вахап Озкан подтвердил: российские туристы стали основными клиентами, выбирающими премиальные предложения в Бодруме. Расширение транспортной доступности снизило барьер для въезда, делая курорт привлекательным для тех, кто ищет более изысканный, чем стандартные пакетные предложения, но при этом удобный отдых.

Такая динамика благоприятно сказывается на всем туристическом кластере региона. Отели, рестораны и поставщики услуг отмечают увеличение спроса, что стимулирует развитие инфраструктуры и повышение качества сервиса. Ожидается, что тенденция сохранится на протяжении всего летнего сезона, подтверждая статус Бодрума как одного из ведущих направлений для обеспеченных россиян.

"Мави Тур": гид по заповедным бухтам

Главным магнитом для российских путешественников, по мнению экспертов Ekonomist, стали однодневные морские прогулки под названием "Мави Тур". Этот формат сочетает в себе преимущества морского круиза и экскурсионной программы, позволяя за один день посетить сразу несколько живописных мест. Издание Ekonomist составило список из семи ключевых точек, которые обязательно стоит увидеть:

Остров Орак, известный как "турецкие Мальдивы", с его потрясающе бирюзовой водой и светлым песчаным дном.

Остров Караада, иначе "Черный остров", где можно оздоровиться, посетив грязевые гроты.

Бухта Аквариум, настоящий природный бассейн.

Бухта Пойраз — идеальное место для любителей снорклинга.

Бухта Кизылбурун, украшенная красноватыми скалами, особенно эффектными на закате.

Бухта Тавшанбурну, спокойное место для семейного отдыха среди сосен.

Бухта Далгыч, привлекающая дайверов своими карстовыми пещерами.

Для удовлетворения растущего спроса отельеры и туроператоры вывели в море внушительный флот: около 500 гулет и до 1500 частных яхт. Это обеспечивает возможность удовлетворить самые разные запросы, от групповых туров до эксклюзивных индивидуальных прогулок.

"Бодрум в сезоне 2026 года убедительно доказывает, что премиальный отдых на Эгейском море становится реальной альтернативой для состоятельных россиян. Новые авиационные программы решили проблему дефицита мест на рейсах, что тут же отразилось на загрузке курорта. Особой популярностью пользуются морские прогулки "Мави Тур": чтобы удовлетворить весь спрос, местные отельеры и яхт-клубы вывели в море около 500 гулет и до 1500 частных яхт. Стандартный групповой круиз на весь день по 4-5 бухтам с питанием стоит примерно 35-50 долларов на человека. Арендовать частный катер можно за 200-300 долларов в день". Главный редактор Турпрома Александр Гордиец

Мнение эксперта: Бодрум как альтернатива премиум-отдыха

Александр Гордиец, главный редактор Турпрома, подчеркивает, что Бодрум зарекомендовал себя как привлекательная опция для обеспеченных россиян, ищущих высококлассный отдых на Эгейском море. Увеличение числа прямых рейсов фактически ликвидировало дефицит авиабилетов, что напрямую способствовало росту популярности курорта. Он особо выделил морские прогулки "Мави Тур" как главный аттрактор сезона.

Стоимость таких морских приключений весьма демократична для данного сегмента. Стандартный дневной круиз по нескольким живописным бухтам с обедом обойдется туристу в 35-50 долларов. Те, кто предпочитает уединение и индивидуальный подход, могут арендовать катер. Цены на такую услугу начинаются от 200-300 долларов за день, что делает Бодрум конкурентоспособным даже на фоне других премиальных направлений.

Однако стоит учесть, что особенно в пик сезона, на июль и август, бронировать морские прогулки необходимо заблаговременно. Уже сейчас, к началу июля, начнется дефицит свободных мест на бортах, что может осложнить спонтанное планирование.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Как гарантировать безопасность морской прогулки в Бодруме?

Требуйте у организаторов лицензию TÜRSAB и официальный бланк с печатью. Это подтверждение того, что судно прошло технический осмотр и соответствует нормам безопасности.

Какой уровень защиты от солнца необходим на морской прогулке?

Уровень ультрафиолета на воде очень высок. Обязательно наносите солнцезащитный крем с SPF 50+ и обновляйте его каждые два часа, чтобы избежать ожогов.

Нужно ли брать наличные деньги на борт?

Да, крайне желательно. В открытом море терминалы для оплаты картой не работают. Наличные лиры или доллары понадобятся для покупки напитков или сувениров на борту.

Когда лучше всего бронировать морские прогулки на пик сезона?

Планируйте бронирование на июль и август минимум за пару дней до предполагаемой даты. В эти месяцы спрос на "Мави Тур" достигает пика, и свободных мест может не быть.

Читайте также