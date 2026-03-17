Стальные переправы вместо гнилых досок: масштабная реконструкция дорог меняет карту Иркутской области

В Бодайбинском районе Иркутской области в 2026 году дорожники отремонтируют четыре моста на трассах Бодайбо — Мама и Бодайбо — Кропоткин. На работы уйдет 445,2 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и соглашения с золотодобывающей компанией. Ремонт одного моста через реку Бодайбо на дороге Бодайбо — Мама стартовал в феврале. Три другие переправы на Бодайбо — Кропоткин уже готовы на 80%.

Ремонт моста на трассе Бодайбо — Мама

На 1,8 километре автодороги Бодайбо — Мама в феврале запустили капитальный ремонт моста через реку Бодайбо. Дорожники готовят временную переправу, чтобы не прерывать движение. Дальше поставят новые опоры на свайном основании, соберут пролетное строение и обновят покрытие.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что такие объекты укрепят транспортную сеть на севере и обеспечат связь для жителей с предприятиями. Финансирование идет из двух бюджетов сразу. Работы завершат в 2026 году.

Ремонт здесь давно назрел — старые конструкции не выдерживали нагрузок от грузовиков золотодобытчиков. Теперь проезд станет надежнее, особенно зимой, когда снега наваливает метры. Локальные жители уже заметили, как бригада оживила участок.

Реконструкция на Бодайбо — Кропоткин

На трассе Бодайбо — Кропоткин обновляют три моста, работы тянутся с прошлого года и дошли до 80 процентов. Переправа через реку Бодайбо полностью готова по полотну, конусы укрепили — осталось подвести подходы и повесить барьерные ограждения. Аналогично обстоят дела с мостами через Верхний Аканак и Большой Догалдын.

Основные этапы на этих объектах закрыли в 2025-м, теперь в 2026-м уберут временные объезды и дофинишируют обустройство. Дорожники говорят, что сезон позволяет ускориться. Полностью сдадут переправы к концу года.

"Ремонт мостов в Бодайбинском районе напрямую влияет на развитие отдаленных территорий. Надежные переправы открывают доступ к ресурсам и упрощают логистику для бизнеса, особенно золотодобычи. Это не просто дороги — это артерии для экономики севера. Жители получат стабильный транспорт, а районы — толчок к росту. Такие проекты меняют картину региона на годы вперед". Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Строительство через Витим

Параллельно в районе возводят крупный мост через реку Витим — проект растянули на четыре года, финиш в 2028-м. Подрядчики взялись за русловые опоры: третью и четвертую готовят под фундаменты. Вторую опору забетонировали целиком — влили 450 кубометров бетона и уложили девять контурных блоков.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов отметил прогресс на объекте. Масштаб впечатляет: река широкая, течение сильное, опоры ставят с запасом прочности. Летом добавят темпы, чтобы уложиться в график.

Этот мост свяжет ключевые участки, разгрузит объезды и сократит время в пути. Для местных это прорыв — сейчас переправа через Витим часто под угрозой. Завершение изменит маршруты на сотни километров.