У россиян остались остались традиционные направления для туризма, но отдых лучше бронировать заранее, чем надеяться на "горящие путевки" — заявил в интервью журналисту портала Newsinfo Бобылёв Роман, эксперт Общественной палаты РФ по туризму.

Бобылёв считает, что несмотря на геополитические изменения и экономические вызовы последних лет, россияне продолжают отдавать предпочтение традиционным направлениям для отдыха за рубежом. Турция по-прежнему остается безусловным лидером среди российских туристов, привлекая их доступными ценами, системой "все включено" и относительно коротким перелетом. Таиланд также сохраняет свою популярность благодаря экзотике, прекрасным пляжам и развитой туристической инфраструктуре. Египет, хоть и отходит на второй план, остается актуальным для туристов. Объединенные Арабские Эмираты привлекают сочетанием пляжного отдыха, шопинга и современных достопримечательностей.

В последние годы туристический рынок претерпел значительные изменения, количество "горящих путевок" становится всё меньше и меньше. Эксперт с уверенностью заявил, что наиболее выгодный отдых сейчас возможен только при тщательном планировании заранее. Многие отели и авиакомпании предлагают существенные скидки при бронировании за несколько месяцев до поездки.

По мнению Бобылёва, Абхазия в последние годы действительно стала одним из самых востребованных направлений для российских туристов. Этому способствует ряд факторов: безвизовый режим, относительная близость и транспортная доступность, а также природные и культурные достопримечательности региона.

Однако, в отличие от Турции, где туристическая инфраструктура развивалась десятилетиями и имеет огромные масштабы, Абхазия предлагает более ограниченный выбор мест размещения. Это приводит к тому, что цены на отдых в Абхазии остаются достаточно стабильными на протяжении сезона. В Турции же, из-за большого количества отелей и обширных территорий, отведенных под туристические комплексы, нередко наблюдается ценовой демпинг, особенно в периоды низкого спроса или при наличии большого количества свободных мест.

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