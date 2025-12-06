Немцы снова на коне: продажи BMW в России растут, будто кризиса и не было

Рост интереса к автомобилям BMW в России набирает обороты. В ноябре отечественный рынок продемонстрировал впечатляющую динамику: регистрация машин немецкого бренда увеличилась более чем в полтора раза. Об этом сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Уверенный рост немецкого бренда на российском рынке

По словам эксперта, только за один ноябрь 2025 года в России зарегистрировали 2149 новых автомобилей BMW, что на 166% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда число регистраций составляло 807 единиц. Такой результат свидетельствует о том, что интерес к премиальному сегменту растёт, несмотря на общие сложности автомобильного рынка.

Эксперты отмечают, что возросший спрос может быть связан с восстановлением поставок через параллельный импорт, а также с общим оживлением потребительской активности в конце года. Покупатели всё чаще выбирают проверенные бренды, особенно когда речь идёт о премиум-классе, где важны качество, престиж и надёжность.

Итоги года и динамика продаж

За одиннадцать месяцев 2025 года количество зарегистрированных автомобилей BMW достигло 14 234 единиц. Это на 31% выше показателя за аналогичный период 2024 года. Рост показывает, что бренд уверенно удерживает позиции на российском рынке, несмотря на конкурентную среду и изменения в структуре дистрибуции.

"За 11 месяцев число регистраций BMW выросло на 31% (всего 14 234 автомобиля)", — добавил Целиков.

При этом доля BMW в сегменте премиальных авто остаётся одной из самых высоких. Даже в условиях нестабильного курса валют и увеличения цен на комплектующие немецкий производитель демонстрирует устойчивость благодаря широкому модельному ряду и лояльной аудитории.

По данным аналитиков, в целом российский рынок показывает положительную динамику: в ноябре в России продали 127 тысяч новых авто - лучший результат за десять месяцев. Это подтверждает тенденцию восстановления спроса на автомобили после затяжного спада.

Самые популярные модели BMW в России

Среди наиболее востребованных автомобилей марки в ноябре лидером стал BMW X3 — 640 проданных экземпляров, что составляет около 30% всех регистраций. За ним следуют кроссоверы X5 (300 шт.), X1 (271 шт.), X7 (198 шт.) и X6 (197 шт.). Преобладание SUV-моделей говорит о предпочтениях российских покупателей: универсальность, высокий клиренс и комфорт — ключевые критерии при выборе автомобиля.

Модель X3 уже несколько лет удерживает стабильный спрос благодаря сочетанию динамики, надёжности и технологичности. Кроссоверы BMW оснащаются современными системами помощи водителю, мощными двигателями и продуманным интерьером, что делает их популярными не только среди частных владельцев, но и среди корпоративных клиентов.

Сравнение: BMW против конкурентов

В премиальном сегменте немецкие марки продолжают лидировать. По уровню продаж BMW опережает ряд конкурентов из Германии и Японии. Например, Mercedes-Benz показывает более сдержанную динамику, а Audi пока не может достичь прежних объёмов. С точки зрения рыночной доли BMW удерживает стабильные позиции, уступая только в отдельных нишах кроссоверов бизнес-класса.

Если сравнивать стоимость обслуживания и остаточную стоимость автомобилей, BMW демонстрирует выгодный баланс между премиум-качеством и эксплуатационными расходами. Покупатели ценят не только статус марки, но и надёжность двигателей, управляемость и комфорт, что укрепляет позиции бренда в долгосрочной перспективе.

Плюсы и минусы автомобилей BMW

Среди преимуществ BMW можно выделить:

высокий уровень сборки и материалов;

мощные и экономичные двигатели;

комфорт и эргономика салона;

узнаваемый дизайн и имидж бренда.

Однако есть и недостатки:

высокая стоимость обслуживания и оригинальных запчастей;

требовательность техники к качеству топлива;

сложность при ремонте без официальных сервисов.

Такая комбинация плюсов и минусов делает автомобили BMW выбором тех, кто ценит качество и престиж, но готов к определённым затратам.

Советы по выбору автомобиля BMW

Определите потребности. Перед покупкой стоит понять, для каких целей нужен автомобиль — городская езда, дальние поездки или семейное использование. Выберите модель. Для города подойдёт компактный X1, для активного отдыха — X3 или X5, а для максимального комфорта — X7. Проверьте историю и происхождение. При покупке через параллельный импорт убедитесь в прозрачности документов и наличии гарантии. Оцените расходы. Учтите не только цену машины, но и обслуживание, страхование, налоги и топливо.

Следуя этим шагам, можно подобрать оптимальный вариант, который будет сочетать удовольствие от вождения с разумными затратами.

Также стоит учитывать прогнозы экспертов: в ближайшие годы цены на автомобили в России не снизятся, что делает покупку сейчас более выгодной, особенно в премиальном сегменте.

Популярные вопросы о BMW в России

1. Почему продажи BMW выросли в 2025 году?

Рост связан с восстановлением логистических цепочек, стабилизацией импорта и повышением интереса к премиальному сегменту.

2. Какие модели BMW наиболее востребованы в России?

Лидерами остаются кроссоверы — X3, X5, X1, X7 и X6.

3. Стоит ли покупать BMW с пробегом?

Да, но только при тщательной проверке технического состояния и истории обслуживания. Автомобили этой марки при должном уходе сохраняют надёжность и ликвидность.

4. Что выбрать: BMW или Mercedes-Benz?

BMW традиционно делает ставку на спортивный характер и управляемость, тогда как Mercedes ориентирован на комфорт и роскошь. Выбор зависит от личных предпочтений.