Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
BMW iX3
BMW iX3
© bmw.nl by Unknown author is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 12:00

Такой BMW i3 ещё не видели: дизайн Neue Klasse раскрыли раньше времени

Электрический BMW i3 нового поколения постепенно выходит из тени камуфляжа. Хотя серийная версия модели всё ещё официально не раскрыта, свежие рендеры позволяют представить, каким будет дизайн будущей "тройки" Neue Klasse. Визуализации дают довольно цельное представление о пропорциях и ключевых линиях кузова. Об этом сообщает издание BMW Blog.

Как будет выглядеть передняя часть BMW i3

Даже плотный камуфляж не способен скрыть базовую архитектуру дизайна, и именно на этом строятся новые рендеры BMW i3 с индексом NA0. Передняя часть автомобиля оформлена вокруг широкой чёрной полосы, протянутой по всей ширине кузова. По краям в неё интегрированы фары, а в центре расположена переосмысленная версия фирменных "почек", выполненная в более плоской и лаконичной форме.

По центру капота заметна чёткая выштамповка, ведущая к логотипу BMW. Нижняя часть переднего бампера пока остаётся предметом предположений: форма центрального воздухозаборника не раскрыта полностью. В целом экстерьер перекликается с концептом Vision Neue Klasse, который задаёт визуальный вектор для всех будущих моделей бренда.

Дизайн кормы и общая стилистика

Ожидается, что задняя часть BMW i3 2026 года также будет выполнена в стиле Neue Klasse. Рендеры предполагают наличие горизонтальной световой полосы, объединяющей задние фонари. Такое решение уже стало характерной чертой новых концептов BMW и подчёркивает ширину кузова.

Общие пропорции указывают на сохранение классического формата седана среднего класса, но с более чистыми поверхностями и минималистичными деталями. Этот подход соответствует стратегии бренда — сделать электрические модели визуально отличимыми, но не радикально оторванными от традиционной линейки.

Интерьер и цифровая архитектура

Внутреннее пространство BMW i3 Neue Klasse обещает быть не менее революционным, чем внешний облик. Ожидается мультимедийный дисплей свободной трапециевидной формы, ориентированный на водителя, а также панорамный проекционный экран в нижней части лобового стекла. Подобная концепция уже была показана на других моделях Neue Klasse.

Вероятно, автомобиль откажется от классического контроллера iDrive, сделав ставку на сенсорное и голосовое управление. Также ожидается расширенный набор ассистентов водителя, включая систему Symbiotic Drive, которая должна объединить электронику и человека в единую экосистему управления.

Технологии и планы запуска

С технической точки зрения BMW i3 2026 года станет носителем платформы Neue Klasse с силовой установкой eDrive шестого поколения. По предварительным данным, запас хода по циклу WLTP может достигать около 800 километров. Это должно вывести модель в число лидеров сегмента по дальности хода.

Официальный запуск электрического седана запланирован на текущий год. Позднее к нему присоединится универсал BMW i3 Touring с индексом NA1, который расширит линейку электрических моделей среднего класса и усилит позиции BMW в этом сегменте.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Прошлогодние авто стали наживкой: рынок заманивает скидками, которых давно не было 08.02.2026 в 19:05

Февраль принёс российскому авторынку неожиданные скидки: какие автомобили сейчас продают с максимальной выгодой и за счёт каких условий формируется цена.

Читать полностью » Такого не ожидали — разработка для Марса начала спасать автомобили на коварных зимних трассах 08.02.2026 в 18:57

Космические технологии помогают водителям зимой: новые датчики заранее распознают лед и ледяной дождь, предупреждая об опасности на дороге.

Читать полностью » Автомобиль прогревается без выхода из дома: скрытую функцию находят случайно 08.02.2026 в 9:44

Кирра Таши раскрыла функцию, которой не догадывалась в своей Toyota Camry. Дистанционный запуск двигателя оказался настоящим открытием!

Читать полностью » Мотоцикл исправен, а риск огромный — одну деталь райдеры меняют слишком поздно 07.02.2026 в 20:04

Даже при хорошем протекторе мотоциклетные шины могут быть опасны — когда действительно пора их менять и какие признаки нельзя игнорировать.

Читать полностью » Покупка кажется выгодной, пока не приходит время продавать: китайские машины раскрывают слабое место 07.02.2026 в 17:15

Китайские автомобили активно заняли рынок, но при перепродаже ведут себя по-разному. Отчет НАПИ показывает, какие модели через 2–4 года теряют меньше всего.

Читать полностью » Новый Nissan Xterra показали за закрытыми дверями — первые впечатления удивили даже дилеров 07.02.2026 в 14:55

Nissan показал дилерам новый Xterra задолго до премьеры. Внедорожник обещают радикальным по дизайну, рамным и доступным — подробности уже известны.

Читать полностью » Их не берут даже на перепродажу: подержанные машины, от которых отворачивается вторичка 07.02.2026 в 14:50

На российском рынке подержанных машин есть бренды, которые почти не находят покупателей. Эксперт объяснил, почему эти автомобили остаются вне спроса.

Читать полностью » Ехал по пустой дороге — и всё случилось за секунду: почему ДТП происходят 06.02.2026 в 23:27

Даже на пустой дороге авария может случиться за секунду — автоэксперт объяснил, почему ДТП "на ровном месте" чаще всего происходят из-за невнимательности водителей.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Вязаные крючком вещи портятся после первой стирки — если не знать один нюанс
Туризм
Дальний Восток отдыха нервно курит: Малайзия может стать главным новым направлением для россиян
Туризм
Туда не ездили десятилетиями, а теперь едут тысячами: Курилы стали новым туристическим шоком
Наука
Луна снова в игре, но ставки выросли: новый виток космической гонки может изменить судьбу Земли
Садоводство
Этот полив убивает растения медленно — многие путают его с нехваткой воды
Красота и здоровье
Вес тает, а мышцы остаются — как работает строгий протокол похудения
Наука
Под адскими облаками Венеры нашли пустоту: планета может скрывать гигантский подземный туннель
Спорт и фитнес
Тело не готово к подвигам: правильный старт тренировок, который спасает от выгорания и травм
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet