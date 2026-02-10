Такой BMW i3 ещё не видели: дизайн Neue Klasse раскрыли раньше времени

Электрический BMW i3 нового поколения постепенно выходит из тени камуфляжа. Хотя серийная версия модели всё ещё официально не раскрыта, свежие рендеры позволяют представить, каким будет дизайн будущей "тройки" Neue Klasse. Визуализации дают довольно цельное представление о пропорциях и ключевых линиях кузова. Об этом сообщает издание BMW Blog.

Как будет выглядеть передняя часть BMW i3

Даже плотный камуфляж не способен скрыть базовую архитектуру дизайна, и именно на этом строятся новые рендеры BMW i3 с индексом NA0. Передняя часть автомобиля оформлена вокруг широкой чёрной полосы, протянутой по всей ширине кузова. По краям в неё интегрированы фары, а в центре расположена переосмысленная версия фирменных "почек", выполненная в более плоской и лаконичной форме.

По центру капота заметна чёткая выштамповка, ведущая к логотипу BMW. Нижняя часть переднего бампера пока остаётся предметом предположений: форма центрального воздухозаборника не раскрыта полностью. В целом экстерьер перекликается с концептом Vision Neue Klasse, который задаёт визуальный вектор для всех будущих моделей бренда.

Дизайн кормы и общая стилистика

Ожидается, что задняя часть BMW i3 2026 года также будет выполнена в стиле Neue Klasse. Рендеры предполагают наличие горизонтальной световой полосы, объединяющей задние фонари. Такое решение уже стало характерной чертой новых концептов BMW и подчёркивает ширину кузова.

Общие пропорции указывают на сохранение классического формата седана среднего класса, но с более чистыми поверхностями и минималистичными деталями. Этот подход соответствует стратегии бренда — сделать электрические модели визуально отличимыми, но не радикально оторванными от традиционной линейки.

Интерьер и цифровая архитектура

Внутреннее пространство BMW i3 Neue Klasse обещает быть не менее революционным, чем внешний облик. Ожидается мультимедийный дисплей свободной трапециевидной формы, ориентированный на водителя, а также панорамный проекционный экран в нижней части лобового стекла. Подобная концепция уже была показана на других моделях Neue Klasse.

Вероятно, автомобиль откажется от классического контроллера iDrive, сделав ставку на сенсорное и голосовое управление. Также ожидается расширенный набор ассистентов водителя, включая систему Symbiotic Drive, которая должна объединить электронику и человека в единую экосистему управления.

Технологии и планы запуска

С технической точки зрения BMW i3 2026 года станет носителем платформы Neue Klasse с силовой установкой eDrive шестого поколения. По предварительным данным, запас хода по циклу WLTP может достигать около 800 километров. Это должно вывести модель в число лидеров сегмента по дальности хода.

Официальный запуск электрического седана запланирован на текущий год. Позднее к нему присоединится универсал BMW i3 Touring с индексом NA1, который расширит линейку электрических моделей среднего класса и усилит позиции BMW в этом сегменте.