© commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 4:36

Немецкая дружба на дороге: почему Mercedes выбрал бензиновый мотор BMW

BMW будет поставлять Mercedes четырёхцилиндровые бензиновые двигатели с 2027 года

В последние годы европейский рынок автомобилей переживает неожиданные трудности. Несмотря на бурное развитие электромобилей, темпы внедрения новых моделей заметно замедлились. Производители, которые ещё недавно делали ставку исключительно на электротягу, начали пересматривать свои стратегии и возвращаться к проверенным временем технологиям. В этом контексте сенсационной стала новость о сотрудничестве двух крупнейших немецких брендов — BMW и Mercedes-Benz.

По данным инсайдеров, BMW начнёт поставлять Mercedes свои четырёхцилиндровые бензиновые двигатели, которые производятся на заводе в Штайре, Австрия. Это соглашение ожидается в 2025 году, а первые поставки запланированы на 2027-й. Такое решение отражает новую реальность: гибридные модели, сочетающие электродвигатель и бензиновый мотор, снова становятся важной частью линейки производителей.

Стратегическое значение завода в Штайре

Завод BMW в Штайре давно считается ключевым центром концерна по выпуску двигателей. Здесь производят более 100 миллионов агрегатов в год, включая как классические бензиновые и дизельные моторы, так и современные электромоторы. Предприятие одновременно выполняет роль исследовательской базы, где разрабатываются новые технологии, которые затем внедряются во все модели бренда.

Для Mercedes-Benz это сотрудничество также имеет стратегическую ценность. Компания, ещё недавно анонсировавшая полный переход на электромобили к 2030 году, была вынуждена пересмотреть свои планы из-за замедления спроса на электрические машины. Часть внимания теперь возвращается к гибридным и бензиновым двигателям, которые остаются стабильным источником прибыли и востребованы в разных сегментах рынка.

Почему выбор пал на четырёхцилиндровый мотор

С точки зрения автолюбителей, сотрудничество BMW и Mercedes выглядит интригующе. Многие ожидали, что под капотом "трёхлучевой" появится знаменитая рядная шестёрка BMW, но выбор остановился на более компактном и практичном четырёхцилиндровом двигателе. Это решение объясняется экономической целесообразностью: мотор легче интегрировать в разные модели, он потребляет меньше топлива и соответствует современным экологическим нормам.

Кроме того, использование проверенных временем двигателей помогает Mercedes сохранить высокие стандарты надёжности и комфорта, которыми славится бренд. В сочетании с электрическим модулем гибридные версии получаются сбалансированными: они предлагают динамику и удобство при умеренном расходе топлива, а также сохраняют привычный стиль управления.

Потенциал для развития европейского автопрома

Такое сотрудничество выходит за рамки обычного делового соглашения. Объединение двух гигантов может задать новую тенденцию на рынке: когда электротяга не оправдывает ожиданий, проверенные технологии остаются актуальными и востребованными. Для BMW это возможность расширить влияние на рынок и увеличить продажи моторов, а для Mercedes — дополнить линейку гибридных моделей качественными агрегатами.

Кроме того, подобные альянсы позволяют производителям экономить на исследованиях и разработках, оптимизировать производственные процессы и быстрее реагировать на изменения потребительских предпочтений. В условиях экономической неопределённости это становится важным инструментом сохранения конкурентоспособности.

Сравнение двигателей BMW и Mercedes

Параметр BMW 4-цилиндровый Mercedes A/C 4-цилиндровый (будущий)
Мощность 150-220 л. с. ориентировочно 150-220 л. с.
Расход топлива 5-7 л/100 км ожидается 5-7 л/100 км
Экологичность Euro 6d Euro 6d
Надёжность высокая высокая (BMW)
Использование гибридные и бензиновые модели гибридные Mercedes

Советы автолюбителям: шаг за шагом

  1. При покупке нового Mercedes внимательно изучите комплектации: гибридные версии будут оснащены четырёхцилиндровыми двигателями BMW.

  2. Сравнивайте расход топлива и динамику: агрегаты BMW доказали свою экономичность и надёжность.

  3. Планируйте обслуживание: двигатели поставляются с гарантией производителя и будут совместимы с сервисной сетью Mercedes.

Возможные риски и альтернативы

  • Ошибка: ожидать полного превосходства над электромобилями.

  • Последствие: разочарование в динамике или расходе топлива.

  • Альтернатива: рассматривать гибридные комплектации как оптимальный компромисс между электромобилем и классическим бензиновым авто.

А что если…

Если спрос на электромобили снова резко вырастет, BMW и Mercedes смогут быстро адаптировать линейки, увеличив выпуск электрических модулей и сохранив гибридные моторы как запасной вариант. Это позволит производителям оставаться гибкими и не терять клиентов, предпочитающих проверенные технологии.

Плюсы и минусы сотрудничества

Плюсы:

  • доступ к проверенным двигателям высокого качества;

  • снижение затрат на разработку;

  • расширение гибридной линейки;

  • сохранение динамики и надёжности.

Минусы:

  • возможное снижение уникальности моделей Mercedes;

  • зависимость от BMW в части поставок моторов;

  • ограниченные возможности для индивидуализации агрегата.

FAQ

Как выбрать гибридный Mercedes с двигателем BMW?
Рекомендуется учитывать мощность, расход топлива и доступные комплектации.

Сколько стоят гибридные версии с новым мотором?
Ориентировочная стоимость будет близка к текущим гибридным моделям Mercedes, с небольшими колебаниями в зависимости от комплектации.

Что лучше — четырёхцилиндровый гибрид или электромобиль?
Гибрид подходит для тех, кто ценит проверенные технологии и дальние поездки без частой подзарядки. Электромобиль — для городских маршрутов и тех, кто хочет полностью перейти на электротягу.

Мифы и правда

  • Миф: только электромобили могут быть экологичными.

  • Правда: современные гибриды с экономичными двигателями BMW также соответствуют строгим экологическим нормам и сокращают выбросы CO₂.

Исторический контекст

Объединение BMW и Mercedes в части поставок моторов — это не первый случай сотрудничества немецких автогигантов. В прошлом компании совместно работали над технологическими решениями, включая системы безопасности и турбомоторы. Сейчас такой шаг отражает новую экономическую и технологическую реальность.

3 интересных факта

  1. Завод BMW в Штайре ежегодно выпускает свыше 100 миллионов двигателей.

  2. Четырёхцилиндровые моторы BMW используются более чем в 10 моделях бренда.

  3. Mercedes-Benz планирует гибридные версии с новым двигателем на нескольких линейках, включая популярные седаны и кроссоверы.

